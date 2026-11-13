CEO tạm quyền Colette Kress của Nvidia là ai?

Ngày 12/11, tập đoàn Nvidia thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm quyền Tổng Giám đốc (CEO), thay thế ông Jensen Huang vừa từ chức. Đồng thời, Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia cũng chỉ định ông Harvey C. Jones đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT đầu tiên trong lịch sử tập đoàn.

Quyết định từ chức đột ngột của ông Jensen Huang được đưa ra sau hàng loạt thông tin về các mối quan hệ ngoài luồng, trong đó có vụ bê bối tình ái với một quản lý cấp cao của tập đoàn và một phụ nữ bị tình nghi là gián điệp.

Sự việc chấn động này khiến cổ phiếu Nvidia có thời điểm lao dốc tới 14%, trước khi phục hồi và khép lại phiên giao dịch ngày 12/11 với mức giảm 4,3%.

Nhân tố cân bằng thực tế của Nvidia

Trong suốt 13 năm giữ vai trò Giám đốc Tài chính tại Nvidia, bà Colette Kress, 59 tuổi, được xem là lực lượng cân bằng mang tính thực tế đối với những quyết định đầu tư mạo hiểm của ông Huang. Bà cùng đội ngũ của mình từng phản đối và điều chỉnh các thỏa thuận tài trợ mạo hiểm trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm việc cắt giảm kế hoạch hỗ trợ dự án trung tâm dữ liệu OpenAI ở bang Ohio từ 250 tỷ USD xuống còn 120 tỷ USD.

Bà Colette Kress. Ảnh: Nvidia

Nhận xét về vai trò của bà Kress, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones phát biểu: “Colette đã giúp dẫn dắt Nvidia trải qua một giai đoạn tăng trưởng phi thường và có sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, vận hành và vị thế tài chính của chúng tôi”.

Đáp lại, bà Kress khẳng định trong tuyên bố chính thức: “Sức mạnh của Nvidia luôn đến từ con người, và cùng với đội ngũ lãnh đạo, tôi cam kết tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng phi thường mà Jensen đã tạo ra trong 33 năm qua”.

Trước khi gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013, bà Kress đã có gần 25 năm kinh nghiệm quản lý tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn như Texas Instruments, Microsoft và Cisco. Bà từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính bộ phận Máy chủ và Công cụ tại Microsoft trong 4 năm trước khi chuyển sang làm Phó Chủ tịch cấp cao tại Cisco.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà chia sẻ rằng chính hai con trai nhỏ đã khuyến khích bà gia nhập Nvidia vào năm 2013 vì các cậu bé biết đến chip của công ty qua các trò chơi điện tử.

Dưới sự quản lý tài chính của bà Kress, doanh thu của Nvidia đã tăng vọt từ 4,13 tỷ USD trong năm tài chính bà mới gia nhập lên 215,9 tỷ USD vào năm tài chính 2026, đưa bà trở thành tỷ phú sở hữu khối tài sản khoảng 1,2 tỷ USD vào giữa năm 2026 và đứng thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn.

Thách thức duy trì động lực đổi mới

Dù sự xuất hiện của bà Kress giúp xoa dịu tâm lý lo ngại của nhà đầu tư, giới phân tích cho rằng thách thức lớn nhất đối với bà là giữ vững tinh thần đổi mới công nghệ của tập đoàn.

Chuyên gia phân tích Anshel Sag từ Moor Insights and Strategy nhận định: “Việc đưa Kress lên nắm quyền là nước đi hợp lý nhằm trấn an thị trường. Tuy nhiên, tôi không cho rằng bà ấy là mẫu nhà kiến tạo tầm nhìn dài hạn mà Nvidia đang cần để duy trì quỹ đạo phát triển hiện tại”.

Trong khi Hội đồng quản trị Nvidia bắt đầu tìm kiếm ứng viên chính thức, bà Kress sẽ phải đối mặt với thử thách đầu tiên vào ngày 17/11 tới khi Nvidia công bố báo cáo tài chính quý 3 theo kế hoạch.