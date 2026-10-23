CEO Saudi Aramco cảnh báo cú sốc năng lượng chưa từng có, thế giới mất 3 tỷ thùng dầu

Nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu (Saudi Arabia) bên bờ Biển Đỏ. Ảnh: mathrubhumi.com/TTXVN

Kênh RT của Nga chiều 22/10 dẫn cảnh báo của Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Saudi Aramco, ông Amin Nasser nhấn mạnh rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống Iran đã gây ra cú sốc “chưa từng có” đối với thị trường năng lượng toàn cầu, khiến nguồn cung dầu mỏ sụt giảm khoảng 3 tỷ thùng,

Cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2 đã khiến eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch đối với dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), gần như bị phong tỏa hoàn toàn, đẩy giá dầu thô tăng khoảng 50%.

Mặc dù hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ các nước vùng Vịnh được cho là đã phục hồi lên mức 80% so với trước chiến tranh, các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền vẫn khiến thị trường bất ổn. Giá dầu Brent trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, vượt 112 USD/thùng.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển của Saudi Arabia càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, đe dọa một điểm nghẽn thương mại quan trọng khác là eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Arabiya Business được phát sóng ngày 22/10, ông Nasser cho biết cuộc khủng hoảng kéo dài gần 8 tháng đã khiến thị trường toàn cầu mất đi lượng dầu ước tính khoảng 3 tỷ thùng.

Ông Nasser nhấn mạnh: “Tác động của cuộc khủng hoảng này đối với thị trường năng lượng là chưa từng có. Chúng ta đã mất khoảng 3 tỷ thùng dầu kể từ khi khủng hoảng bắt đầu. Cần lưu ý rằng khu vực vùng Vịnh chiếm khoảng 20% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu”.

Con số này tương đương gần một tháng tiêu thụ dầu mỏ của toàn thế giới, phản ánh tổng lượng nguồn cung bị mất do hoạt động vận tải biển gián đoạn, sản lượng khai thác suy giảm và những điểm nghẽn trong hệ thống hậu cần.

Ông Nasser cảnh báo rằng, do lượng dầu tồn kho toàn cầu đã thấp hơn mức trung bình 5 năm ngay từ khi chiến tranh bùng phát, giá dầu có thể đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng.

Theo ông, việc giải phóng các kho dự trữ dầu khẩn cấp, Trung Quốc cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu bằng đường biển và hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Aramco, cho phép vận chuyển dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz, đã giúp ngăn chặn một cú sốc giá nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, ông Nasser cảnh báo rằng ngay cả khi cuộc khủng hoảng kết thúc, thị trường dầu mỏ vẫn có thể phải đối mặt với sức ép mới, bởi sự phục hồi tiêu thụ và nhu cầu nhanh chóng bổ sung các kho dự trữ đã cạn kiệt nhiều khả năng sẽ tạo ra một đợt tăng mạnh về nhu cầu.

Ông giải thích: “Khi mọi thứ trở lại bình thường, chúng tôi dự báo nhu cầu sẽ tăng thêm khoảng 3 triệu thùng/ngày, trong đó khoảng 2 triệu thùng đến từ tăng trưởng tiêu thụ và 1 triệu thùng còn lại chỉ để bổ sung lượng dầu dự trữ mà các quốc gia đã sử dụng trong cuộc khủng hoảng”.

Ông lưu ý rằng nhu cầu bổ sung này có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu mỏ trong thời gian dài, ngay cả sau khi các tuyến vận tải biển được mở cửa trở lại.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột mới

Trong khi đó, những lo ngại về một đợt leo thang xung đột mới đang gia tăng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào bế tắc.

Các thông tin xuất hiện ngày 21/10 cho rằng Washington đang âm thầm rút binh sĩ khỏi các căn cứ tại Jordan, Qatar và Kuwait, sơ tán một số nhân viên ngoại giao cùng gia đình khỏi Saudi Arabia, đồng thời chuẩn bị tiến hành những đợt rút nhân sự tương tự tại các địa điểm khác.

Những biện pháp phòng ngừa tương tự từng được thực hiện trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Các động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước bác bỏ đề xuất của Tehran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đổi lại Washington phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, giải phóng các tài sản Iran bị đóng băng và chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực, bao gồm cả những chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và Liban.

Kể từ đó, Washington và Israel được cho là đã thảo luận về khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn khác, có thể diễn ra ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã công khai đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Mỹ.