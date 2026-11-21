Theo thông tin được đăng tải trên website của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vào ngày 20/11, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc công ty, cho biết sau hơn nửa năm trực tiếp điều hành, vấn đề lớn nhất ông nhận thấy là bộ máy tổ chức cồng kềnh, nhiều tầng nấc.

Một quyết định phải qua nhiều cấp, trách nhiệm phân tán nhưng thiếu người theo sát đến cùng, khiến quá trình xử lý công việc kéo dài. Trong khi đó, chi phí duy trì bộ máy lớn nhưng khả năng phản ứng với thị trường chưa tương xứng.

Theo ông, những bất cập này tích tụ trong giai đoạn PNJ tăng trưởng nhanh, mở rộng mạng lưới kinh doanh và gia tăng nhân sự nhưng chưa kịp điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Ngành hàng kim cương từng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận; chính sách mua lại với tỷ lệ cao cũng tạo sự yên tâm cho khách hàng. Tuy nhiên, năng lực quản lý và cơ chế giám sát chưa theo kịp quy mô, khiến hoạt động tăng trưởng đồng thời tích lũy rủi ro.

Chỉ sau hai tháng gia nhập PNJ, ông Công đã phải đối mặt với khủng hoảng khi công ty chưa có số liệu đầy đủ về tổng giá trị cam kết mua lại, cũng chưa chuẩn bị phương án ứng phó với tình trạng khách hàng quay lại bán sản phẩm tăng mạnh.

Ông phân biệt những bất cập tại hội sở với lực lượng trực tiếp sản xuất, bán hàng. Theo đó, PNJ vẫn có những người thợ giỏi, nhân viên tận tâm tại các chi nhánh và cửa hàng. Việc tổ chức lại bộ máy cấp trên cần hướng đến mục tiêu hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và phục vụ khách hàng.

(Ảnh: PNJ).

Dự kiến thay đổi hơn một nửa Ban Giám đốc

Quá trình tái cấu trúc được PNJ triển khai trước tiên tại hội sở, tập trung giảm các tầng trung gian, thu gọn đầu mối và xác định rõ trách nhiệm của từng vị trí. Theo ông Công, nếu xét theo tỷ lệ nhân sự, hội sở là nơi được tinh giản mạnh nhất.

Trước đây, công ty có nhiều ủy ban, khiến công việc phải trải qua nhiều bước trao đổi, thống nhất. Việc sắp xếp lại các đầu mối điều hành và cơ cấu giám đốc cao cấp nhằm rút ngắn thời gian ra quyết định, đẩy nhanh tiến độ xử lý. Hội sở cũng cần gắn kết chặt chẽ hơn với cửa hàng và bộ phận sản xuất, tập trung hỗ trợ lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm và doanh thu.

Sau khoảng hai tuần triển khai, tốc độ xử lý công việc đã có chuyển biến. PNJ kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự, dù hiệu quả thực tế cần thêm thời gian đánh giá do công ty vẫn phát sinh chi phí hỗ trợ nhân sự nghỉ việc.

Ông Công cho biết những thay đổi hiện tại mới mang tính sắp xếp khẩn cấp, bố trí nhân sự theo từng dự án để giải quyết công việc trước mắt, chưa phải mô hình tổ chức hoàn chỉnh. Công ty vẫn cần tiếp tục tái cấu trúc sâu hơn, từ xây dựng lại quy trình, quy chế đến phương thức phối hợp.

Trong giai đoạn tiếp theo, PNJ dự kiến thay đổi hơn một nửa thành viên Ban giám đốc, đồng thời thu gọn các đầu mối và phân định lại phạm vi phụ trách. Ông Công cho rằng những bất cập kéo dài cần được xem xét ở cả Ban điều hành – đơn vị quản lý, vận hành công ty – và HĐQT với vai trò định hướng, giám sát.

Bên cạnh việc sắp xếp nhân sự, PNJ cần những người nhạy bén, chủ động và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Theo ông, tái cấu trúc phải đi cùng thay đổi quy trình và cách phối hợp, thay vì chỉ thay người hoặc đổi tên phòng ban nhưng giữ nguyên các tầng nấc cũ.

Đối mặt áp lực tồn kho 17.000 tỷ đồng và nghĩa vụ thu đổi

Bên cạnh việc tái cấu trúc bộ máy, PNJ còn đối mặt với áp lực tài chính khi doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành và công ty vẫn lỗ hàng tháng. Ông Công cho biết thu hẹp khoản lỗ là nhiệm vụ cần ưu tiên.

Theo ước tính của ông, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển. Một phần hàng hóa đang lưu thông cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Do đó, lượng tài sản tồn kho lớn không đồng nghĩa với khả năng chuyển đổi thành tiền ngay để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Về nguồn vốn, các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ PNJ đáo hạn các khoản vay. Công ty cũng đang làm việc với các tổ chức tín dụng để đề nghị tăng hạn mức, bảo đảm nguồn vốn phục vụ hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Công, việc vay thêm cần đi cùng với cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Áp lực khác đến từ chính sách mua lại sản phẩm đã cam kết với khách hàng. Qua rà soát, PNJ xác định khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc diện tính toán thu đổi. Con số này có thể tiếp tục tăng khi công ty hoàn tất đối chiếu dữ liệu.

Ông Công lưu ý 21.000 tỷ đồng không phải số tiền PNJ phải thanh toán cùng một thời điểm. Công ty cần tiếp tục xác định đầy đủ các nghĩa vụ, giá trị hàng hóa có thể thu hồi và những tổn thất có khả năng phát sinh. Đây là cơ sở để lượng hóa nguồn lực cần thiết cho quá trình xử lý.

Trong ba tháng tới, PNJ tập trung cắt giảm chi phí, đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Khả năng cải thiện hoạt động sau quý I/2027 còn phụ thuộc vào sức mua thị trường và khả năng huy động vốn.

Ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ. Ảnh: PNJ

Không còn đủ khả năng trả tiền mua lại theo chính sách T+120

Với áp lực tài chính hiện tại, ông Công cho biết PNJ không còn khả năng đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại sản phẩm bằng tiền theo chính sách T+120 như trước.

Theo ông, nhiều khách hàng mua trang sức PNJ không chỉ để sử dụng mà còn xem đây là một hình thức tích lũy tài sản. Vì vậy, việc điều chỉnh phương thức chi trả cần đi kèm phương án giải quyết quyền lợi cụ thể, thay vì để khách hàng tiếp tục chờ đợi.

Hiện công ty đang xây dựng phương án sử dụng các sản phẩm hiện có để bù đắp cho khách hàng, trên cơ sở đối chiếu từng nghĩa vụ với nguồn hàng có thể sử dụng. Các nội dung liên quan đến sản phẩm, cách thức thực hiện, điều kiện áp dụng và thời gian giải quyết vẫn đang được hoàn thiện.

PNJ dự kiến xem xét từng nhóm nhu cầu khác nhau. Một số khách hàng muốn tiếp tục giữ sản phẩm như nhẫn cưới, trong khi người khác có nhu cầu đổi lên sản phẩm có giá trị lớn hơn hoặc chuyển sang quyền mua những sản phẩm khác.

Công ty đang đối chiếu các nhu cầu này với lượng hàng tồn kho để xây dựng những lựa chọn phù hợp. Đồng thời, PNJ dự kiến sử dụng công nghệ để kết nối thông tin, hỗ trợ khách hàng tra cứu và xử lý từng hóa đơn.

Theo ông Công, mục tiêu là đưa ra những lựa chọn có giá trị sử dụng phù hợp với nhu cầu khách hàng, thay vì chỉ để họ chờ thanh toán. Tuy nhiên, phương án sẽ chỉ được công bố sau khi các điều kiện và cách thức thực hiện hoàn thiện. Khách hàng được cung cấp thông tin qua các kênh chính thức để chủ động cân nhắc.

Đối với những khách hàng tiếp tục giữ sản phẩm, PNJ cho biết vẫn bảo đảm chất lượng kim cương và độ tinh xảo trong chế tác.

Bài toán huy động vốn từ đợt phát hành 550 triệu cổ phiếu

Về định hướng thời gian tới, ông Công cho biết PNJ chưa thể đưa ra những cam kết vượt quá khả năng thực hiện do vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết và rủi ro chưa thể lường hết. Công ty cần minh bạch tình hình, thường xuyên cập nhật tiến độ xử lý và thực hiện các nội dung đã công bố để khách hàng, nhà đầu tư có cơ sở đánh giá.

Theo ông, khôi phục hoạt động bền vững là điều kiện để PNJ thực hiện các nghĩa vụ với khách hàng. Tái cấu trúc bộ máy là bước đầu tiên, đồng thời tạo nền tảng thu hút các cổ đông chiến lược. Trước khi tiếp nhận vốn mới, công ty cần đánh giá lại hàng tồn kho, xác định đầy đủ các nghĩa vụ, thẩm định hoạt động, rà soát quy trình, quy chế và xây dựng bộ máy tinh gọn, đủ năng lực triển khai kế hoạch kinh doanh.

Việc minh bạch những thông tin này không chỉ giúp cổ đông hiện hữu nắm rõ tình hình mà còn tạo cơ sở để nhà đầu tư tiềm năng đánh giá rủi ro, triển vọng và mục đích sử dụng vốn.

Tại đại hội cổ đông hồi tháng 10, PNJ đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, theo ông Công, để thu hút nguồn vốn mới, công ty cần đưa các nghĩa vụ tồn đọng về mức có thể quản lý và chứng minh hoạt động đang cải thiện. Nếu toàn bộ số tiền huy động phải dành để thực hiện nghĩa vụ mua lại kim cương, việc thuyết phục nhà đầu tư tham gia sẽ gặp khó khăn.

Với khách hàng, PNJ mong nhận được sự thấu hiểu trong giai đoạn khó khăn, nhưng trách nhiệm của công ty là đưa ra phương án xử lý khả thi và bảo vệ tối đa quyền lợi của họ. Trong khi đó, đội ngũ nhân sự ở lại sẽ tiếp tục nỗ lực giữ gìn thương hiệu, khôi phục hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ với khách hàng.