CEO Pharmacity: Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, hệ thống nhà thuốc đang từng bước mở rộng vai trò, không chỉ là nơi cung ứng thuốc mà còn là điểm tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu với người dân. Pharmacity hướng tới trở thành một mắt xích bổ trợ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thuốc, sử dụng thuốc an toàn và hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Định hướng này, theo ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Pharmacity, không chỉ xuất phát từ chiến lược phát triển doanh nghiệp mà còn gắn liền với trách nhiệm đóng góp cho tương lai của Việt Nam.

Ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Pharmacity. Ảnh: Pharmacity

“Với Pharmacity, xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe không chỉ là chiến lược phát triển của doanh nghiệp, mà còn là cách chúng tôi góp phần vun đắp tương lai vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững - nơi người trẻ được tạo nền tảng phát triển, người cao tuổi được chăm sóc và trân trọng và mỗi thế hệ đều được quan tâm, trao cơ hội phát huy giá trị của mình”, ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Pharmacity - chia sẻ.

Nâng cao năng lực nhà thuốc, mở rộng giá trị phục vụ cộng đồng

Trong hệ sinh thái mà Pharmacity hướng tới, nhà thuốc là nền tảng đầu tiên. Mạng lưới với gần 1.200 nhà thuốc và gần 6.000 dược sĩ trên toàn quốc đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận thuốc chính hãng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng với mức giá hợp lý cho người dân.

Theo CEO Deepanshu Madan, mở rộng quy mô chỉ có ý nghĩa khi đi cùng chất lượng dịch vụ. Do đó, Pharmacity tập trung tái cấu trúc danh mục, tối ưu vận hành và chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp dược trong nước và quốc tế, tham gia chương trình bình ổn thuốc thiết yếu nhằm củng cố nguồn cung, duy trì mức giá hợp lý và mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm chất lượng cho người dân.

Bên cạnh bảo đảm nguồn cung, Pharmacity chủ động cập nhật các thuốc mới, thuốc chuyên biệt, thuốc hiếm cùng những giải pháp chăm sóc sức khỏe đang được ứng dụng trên thế giới. Việc mở rộng danh mục theo hướng này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách trong khả năng tiếp cận những giá trị y khoa hiện đại cho người Việt.

Pharmacity đồng hành triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Pharmacity

Ông Deepanshu Madan nhấn mạnh đội ngũ dược sĩ là “giá trị cốt lõi” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hỗ trợ theo dõi các chỉ số sức khỏe cơ bản đến hướng dẫn người dân thăm khám chuyên sâu khi cần thiết. Song song đó, Pharmacity đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, bao gồm AI trong quản lý đơn thuốc, tối ưu vận hành và xác thực điện tử qua VNeID, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và từng bước kết nối với hạ tầng số quốc gia.

“Chúng tôi không muốn Pharmacity chỉ lớn hơn về quy mô. Điều quan trọng hơn là mỗi nhà thuốc phải tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng. Khi người dân có thể tiếp cận thuốc chất lượng với giá hợp lý, nhận được sự hướng dẫn từ dược sĩ và sử dụng những tiện ích công nghệ thông minh, chúng tôi đang từng bước đưa việc chăm sóc sức khỏe trở nên gần gũi và thuận tiện hơn”, CEO Pharmacity nhấn mạnh.

Phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, đồng hành cùng mục tiêu phát triển quốc gia

Từ nền tảng nhà thuốc, Pharmacity liên tục mở rộng kết nối với bệnh viện, các tổ chức y tế, đồng thời hợp tác với những hãng dược lớn như Novartis, Bayer, AstraZeneca cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Theo CEO Deepanshu Madan, giá trị của những kết nối này là khả năng huy động các nguồn lực về chuyên môn, khoa học và công nghệ để đưa những tiến bộ y khoa hàng đầu thế giới đến gần hơn với người dân.

Một trong những chiến lược được Pharmacity ưu tiên là phát triển các giải pháp dành cho người bệnh mạn tính - nhóm có nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài. Thông qua Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe, Pharmacity xây dựng không gian riêng hỗ trợ người bệnh và gia đình. Đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi nhà thuốc, Pharmacity mở rộng hành trình chăm sóc sức khỏe trên nền tảng số, kết nối dược sĩ, công nghệ và các quyền lợi dành riêng cho từng khách hàng, hướng tới mô hình chăm sóc dài hạn, toàn diện.

Pharmacity ra mắt CLB Bệnh mạn sống khỏe đồng hành người bệnh mạn tính. Ảnh: Pharmacity

Hơn thế, với Pharmacity, trách nhiệm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc phục vụ khách hàng. Tăng trưởng kinh doanh cần song hành với những đóng góp thiết thực cho xã hội, đặc biệt đối với các nhóm dân cư cần được quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn.

Nhìn rộng hơn, CEO Pharmacity cho rằng sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp tư nhân có thể góp phần bổ sung nguồn lực cho hệ thống y tế quốc gia, cùng các cơ quan quản lý, bệnh viện và tổ chức chuyên môn thúc đẩy những mục tiêu chung về nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội lớn, trong đó chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân là một trong những nền tảng quan trọng để tạo nên sức mạnh và sự phát triển bền vững của đất nước. Pharmacity cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài cùng các định hướng chăm sóc sức khỏe của Chính phủ, góp phần bảo vệ sức khỏe các thế hệ người Việt. Chúng tôi tin rằng khi các thế hệ cùng được chăm sóc sẽ cùng kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững”, CEO Deepanshu Madan nhấn mạnh.