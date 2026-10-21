CEO OpenAI thắng vụ kiện liên quan đến tình dục của em gái

Trong phán quyết bác bỏ vụ kiện của Annie Altman, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Zachary Bluestone viết rằng bà đã từ chối xuất hiện để khám sức khỏe độc ​​lập, bất chấp những cảnh báo rằng việc không làm như vậy sẽ dẫn đến việc vụ kiện bị bác bỏ.

Sam Altman trở nên nổi tiếng và giàu có sau khi chatbot ChatGPT ra mắt vào năm 2022, đồng thời mở ra sự bùng nổ của kỷ nguyên AI. Trong khi đó, Annie Altman đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở St. Louis, Missouri vào tháng 1/2025.

CEO Sam Altman của OpenAI. Ảnh: CC/Wiki

Bà cáo buộc anh trai mình đã “lạm dụng tình dục” mình trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2006 tại nhà riêng của gia đình ở vùng ngoại ô Clayton, Missouri, bắt đầu từ khi bà mới 3 tuổi và người anh ở tuổi 12. Hiện Sam Altman đã 41 tuổi.

Gia đình Altman cho biết Annie Altman có vấn đề về sức khỏe tâm thần và đã nhận được hỗ trợ tài chính. Sam Altman nói rằng Annie Altman bắt đầu cáo buộc ông lạm dụng tình dục trên mạng xã hội sau khi gia đình từ chối yêu cầu cấp thêm tiền cho bà ấy.

CEO OpenAI từng vướng vào một số rắc rối pháp lý khác trong quá khứ. Hồi năm 2025, tỷ phú Elon Musk đã đệ đơn kiện Sam Altman về việc từ bỏ sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu của OpenAI mà ông cũng là một đồng sáng lập để chạy theo lợi nhuận thương mại.

Vào tháng 6/2026, bang Florida đã đệ đơn kiện dân sự chống lại OpenAI và Sam Altman, cáo buộc chatbot ChatGPT gây nguy hiểm, tạo sự lệ thuộc và khuyến khích hành vi có hại cho trẻ vị thành niên.