CEO OpenAI: Lợi ích AI vượt xa những rủi ro

Theo ông, dù AI có thể bị lạm dụng cho các hành vi như lừa đảo hay gây hại, nhưng những giá trị tích cực mà công nghệ này tạo ra sẽ lớn hơn nhiều.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman

Quan điểm này trái ngược với cách tiếp cận thận trọng hơn của Anthropic. Công ty này cảnh báo các hệ thống AI tiên tiến có thể xuất hiện những hành vi khó lường, như che giấu thông tin hoặc thao túng con người. CEO Anthropic Dario Amodei cũng kêu gọi ngành AI phát triển thận trọng hơn và quan điểm này đã được CEO OpenAI Sam Altman công khai ủng hộ. Tuy vậy, hai công ty vẫn có khác biệt đáng kể về cách quản lý AI.

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Trong khi OpenAI và Anthropic còn khác biệt về cách kiểm soát AI, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chưa cần ban hành thêm quy định mới đối với công nghệ này. Theo ông, hệ thống thực thi pháp luật hiện nay đã đủ khả năng xử lý các vấn đề phát sinh, trong khi việc áp đặt thêm quy định có thể khiến doanh nghiệp Mỹ khó cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc.