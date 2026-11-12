CEO Nvidia vướng thêm nghi vấn ngoại tình với cấp dưới

Ngày 11/11, New York Times dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia cho biết CEO Nvidia Jensen Huang được cho là có mối quan hệ tình cảm kéo dài với Kimberly Powell. Câu chuyện này cũng từng được bàn tán trong nội bộ công ty.

Kimberly Powell là ai?

Kimberly Powell là Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Bà là kỹ sư 48 tuổi, gia nhập công ty từ năm 2008 và báo cáo trực tiếp cho CEO Jensen Huang.

Bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Ảnh: FORTUNE.

Ngày 11/11, New York Times đưa tin bà Powell và ông Huang được cho là có quan hệ ngoài hôn nhân. Vài giờ sau, Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đang cân nhắc tương lai của ông Huang sau khi xuất hiện thông tin về hai mối quan hệ ngoài luồng của ông, trong đó có Alice Huang - người phụ nữ bị nghi có liên hệ với cơ quan tình báo.

Bà Powell chưa đưa ra bình luận công khai về thông tin này. Hiện tại, bà Powell hủy kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tương lai Y tế Milken, nơi bà dự kiến phát biểu trong phiên khai mạc.

Theo phóng viên y tế CNN Meg Tirrell, ban tổ chức đã thông báo về việc bà không tham dự sự kiện.

Trong khi đó, Nvidia chưa công bố quyết định liên quan vị trí của Jensen Huang.

Theo New York Times, hai nguồn tin cho biết ông Huang và bà Powell từng bị ghi hình khi thể hiện tình cảm tại một khách sạn ở San Jose vào tháng 3, trong thời gian diễn ra hội nghị GTC của Nvidia. Khi đó, nhiều lãnh đạo công ty cũng đang tham dự sự kiện gần địa điểm này.

Ba người được thông báo về vụ việc cho biết vệ sĩ của ông Huang đã ngăn người quay phim và đề nghị người này ký thỏa thuận bảo mật. Tuy nhiên, New York Times cho hay chưa trực tiếp xem video.

Năm nguồn tin từng làm việc tại Nvidia cũng cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã được bàn luận trong nội bộ công ty.

Bà Kimberly Powell tại hội nghị JPMorgan Healthcare. Ảnh: LinkedIn.

Cả ông Huang và bà Powell đều đã kết hôn. Khi được phóng viên New York Times hỏi về mối quan hệ này, ông Huang kết thúc cuộc gọi. Nvidia từ chối bình luận, trong khi bà Powell không phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Bà Powell tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Northeastern. Trước khi gia nhập Nvidia, bà từng làm quản lý sản phẩm hệ thống hình ảnh chẩn đoán tại Planar Systems và kỹ sư phần cứng tại DOME imaging systems.

Bà gia nhập Nvidia năm 2008 với nhiệm vụ phát triển ứng dụng của bộ xử lý đồ họa trong lĩnh vực hình ảnh y tế. Sau đó, bà đảm nhiệm thêm các vị trí liên quan kinh doanh giáo dục đại học, nghiên cứu và chương trình Nvidia Inception dành cho các công ty khởi nghiệp.

Theo New York Times, năm 2016, bà Powell được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI. Đến cuối năm 2017, bà trở thành Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hiện bà phụ trách hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Nvidia, bao gồm các nền tảng như BioNeMo, phục vụ nghiên cứu sinh học và phát triển thuốc ứng dụng AI.

Bà Powell cũng là một trong những gương mặt đại diện Nvidia thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện công nghệ. Tại hội nghị GTC hồi tháng 3, bà có bài thuyết trình sử dụng hình ảnh hoạt hình của chính mình.

Vì sao vị trí của bà Kimberly Powell được chú ý?

Một trong những điểm đáng chú ý là bà Powell báo cáo trực tiếp cho ông Jensen Huang. Quy tắc ứng xử của Nvidia yêu cầu nhân viên tránh những xung đột lợi ích phát sinh từ các mối quan hệ cá nhân.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp có quy định hạn chế hoặc không cho phép lãnh đạo cấp cao duy trì quan hệ tình cảm với nhân viên thuộc quyền quản lý trực tiếp.

Vì vậy, thông tin về mối quan hệ giữa ông Huang và bà Powell có thể đặt ra những vấn đề liên quan quy định nội bộ và quản trị doanh nghiệp của Nvidia. Đây là vấn đề riêng, bên cạnh cuộc điều tra liên quan Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Nvidia chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận. Reuters cũng chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Những tiết lộ mới nhất khiến tranh cãi xung quanh đời tư của ông Huang và mối liên hệ của ông với Alice Huang tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp, nhà đầu tư và hội đồng quản trị Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong giao dịch sau giờ đóng cửa. Kể từ khi thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông Huang và bà Alice Huang xuất hiện, Nvidia đã mất hơn 300 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Khả năng ông Huang rời vị trí CEO có thể tạo ra khoảng trống lãnh đạo tại Nvidia.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.