CEO Nvidia từ chức giữa bê bối ngoại tình

Jensen Huang từ chức sau bê bối ngoại tình.

Hội đồng quản trị Nvidia ngày 12/11 thông báo quyết định từ chức của Huang có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, hai nguồn thạo tin tối 11/11 xác nhận rằng hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị bãi nhiệm Huang. Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch này.

Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền, đồng thời tiếp tục phụ trách tài chính của công ty.

“Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng bà Colette và đội ngũ lãnh đạo. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động của công ty, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm tiếp tục được duy trì mà không gián đoạn”, Harvey Jones, người vừa được công bố là chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của Nvidia, cho biết trong thông cáo.

Hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm CEO chính thức, xem xét cả ứng viên trong và ngoài công ty.

Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993. Công ty vươn lên thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới nhờ thiết kế chip hiệu năng cao, được nhiều hãng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu sử dụng.

Công nghệ này có tính nhạy cảm cao và chịu các quy định kiểm soát xuất khẩu, hạn chế việc bán sang Trung Quốc.

Cổ phiếu Nvidia lao dốc khi thông tin về biến động tại công ty xuất hiện, có thể khiến hơn 700 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ.