Việc ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia đang thu hút sự chú ý tại Mỹ, trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến an ninh công nghệ và kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được quan tâm. Nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cho rằng Nvidia cần giải trình về việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu. Diễn biến này cũng cho thấy những bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ trong cách tiếp cận chính sách công nghệ đối với Trung Quốc./.