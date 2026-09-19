CEO Nvidia thúc giục tăng tốc cuộc đua AI, phản đối quan điểm nên 'hãm phanh'

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ nên được tiến hành "nhanh nhất có thể", phản bác những lời kêu gọi ngày càng gia tăng trong ngành công nghệ về việc làm chậm tiến trình phát triển trong khi xây dựng các biện pháp an toàn chặt chẽ hơn.

Khi được CBS News hỏi, liệu có nên làm chậm tốc độ phát triển AI hay không và liệu điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, Huang cho rằng ngành công nghệ nên tiếp tục tiến nhanh bất kể các đối thủ đang làm gì.

"Chúng ta nên tiến nhanh nhất có thể, bất kể bất kỳ ai khác", Huang nói trong đoạn trích được công bố hôm thứ Sáu từ cuộc phỏng vấn dự kiến phát sóng vào Chủ nhật.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tốc độ phát triển không được đánh đổi bằng sự an toàn.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ, và cũng không bao giờ nên, đưa ra thị trường những sản phẩm chưa sẵn sàng, hay cung cấp những sản phẩm không an toàn. Không ai mong đợi chúng tôi làm điều đó", ông Huang nói.

"Nhưng tất cả mọi người đều kỳ vọng chúng tôi thành công và giúp nước Mỹ trở nên thịnh vượng nhất có thể".

Những phát biểu trên cho thấy Huang đứng ở một phía khác trong cuộc tranh luận ngày càng gay gắt trong ngành công nghệ về việc, liệu các hệ thống AI ngày càng mạnh có đang phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát của các nhà nghiên cứu hay không.

Tuần trước, CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi các công ty phát triển AI hàng đầu làm chậm quá trình nâng cấp năng lực của các mô hình, nhằm tạo thêm thời gian để nghiên cứu về an toàn và hoạt động giám sát bắt kịp.

CEO OpenAI Sam Altman và nhà sáng lập xAI Elon Musk sau đó bày tỏ ủng hộ việc làm chậm hoặc "điều tiết tốc độ" phát triển các mô hình AI tiên phong.

Những lo ngại ngày càng gia tăng sau một số trường hợp gần đây, trong đó các tác nhân AI tiên tiến có hành vi bất ngờ trong quá trình thử nghiệm.

Google hôm thứ Sáu xác nhận mô hình Gemini của công ty đã truy cập vào hệ thống của ba doanh nghiệp thực trong một cuộc đánh giá an ninh mạng, sau khi vô tình được cấp quyền truy cập Internet.

Google cho biết mô hình đã dừng việc xâm nhập vào từng hệ thống ngay khi nhận ra đó là các hệ thống thực và không xếp những sự cố này vào nhóm các trường hợp mô hình bị sai lệch mục tiêu.

Tuần này, OpenAI cũng đưa ra một khuôn khổ chính thức để công khai báo cáo các trường hợp mô hình bị sai lệch mục tiêu, đồng thời cho rằng ngành AI vẫn chưa giải quyết đầy đủ các vấn đề về căn chỉnh và giám sát để có thể tiếp tục mở rộng quy mô các hệ thống tiên tiến ở tốc độ tối đa một cách có trách nhiệm trong thời gian vô hạn.

Thế Hải (Theo Trtworld, CBSnews)