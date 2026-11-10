CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình

Vụ việc diễn ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về mối quan hệ thân thiết giữa ông Huang và bà Alice Huang (còn gọi là Huang Le), nữ doanh nhân Trung Quốc có liên hệ với Megaspeed, công ty cung cấp dịch vụ điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia.

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị GTC Berlin về trí tuệ nhân tạo (AI), ngày 21-10-2026, tại Berlin, Đức. Ảnh: Getty Images

Theo The New York Times ngày 9-11, từ mùa Xuân năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ đạo soạn thảo một bản ghi nhớ mật, cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa CEO Nvidia và bà Alice Huang. Bản ghi nhớ được cho là dựa trên thông tin tình báo thu thập từ hoạt động giám sát điện tử đối với nữ doanh nhân này.

Các quan chức tình báo Mỹ nhận định bà Alice Huang có khả năng được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ, nhằm thu thập thông tin về ông Jensen Huang và tác động đến hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc. Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa được công bố bằng chứng cụ thể.

Ngày 8-11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ những thông tin liên quan đến CEO và khả năng tồn tại hoạt động tình báo nước ngoài. Hội đồng khẳng định hiện không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, đồng thời tuyên bố vẫn đặt niềm tin vào ông Huang.

Trong hơn một năm qua, Nvidia và CEO Jensen Huang nhiều lần khẳng định mối quan hệ với Megaspeed chỉ mang tính chất kinh doanh. Công ty cũng bác bỏ các cáo buộc Megaspeed buôn lậu chip AI vào Trung Quốc, cho biết những nghi vấn này đã được điều tra nội bộ nhưng chưa tìm thấy bằng chứng sai phạm.

Mối liên hệ giữa ông Huang và bà Alice Huang được cho là bắt đầu từ năm 2024. Hai người từng gặp nhau tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), trong bối cảnh Megaspeed triển khai các thương vụ mua chip AI trị giá hàng tỷ USD của Nvidia.

Tổng thống Donald Trump ngày 8/11 lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia, mô tả ông là người đáng kính và có những đóng góp lớn cho nước Mỹ. Ông Trump cho biết chưa trao đổi với ông Huang về bê bối, đồng thời để ngỏ khả năng đưa CEO Nvidia tham gia chuyến công du châu Á sắp tới.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bác bỏ các cáo buộc do thám, gọi những thông tin liên quan là "vu khống và bôi nhọ vô căn cứ".

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Nvidia giữ vai trò trung tâm trong cuộc đua phát triển AI toàn cầu, còn Washington và Bắc Kinh tiếp tục cạnh tranh gay gắt về công nghệ bán dẫn.