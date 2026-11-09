CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi làm tổn thương vợ và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", CEO Nvidia viết trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11.

Ông Huang cũng gửi lời xin lỗi tới các đồng nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông, đồng thời thừa nhận đã không đáp ứng được kỳ vọng cũng như niềm tin mà họ dành cho mình, theo Reuters.

"Trách nhiệm của tôi là phụng sự các bạn và xứng đáng với niềm tin các bạn dành cho tôi. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó. Tôi sẽ nỗ lực lấy lại niềm tin của mọi người", ông cho biết thêm.

Nvidia cũng khẳng định ông Huang cam kết tiếp tục điều hành tập đoàn và hoạt động của công ty sẽ không bị gián đoạn.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia, gọi ông là "một người tốt" và cho rằng ông nên tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn. Theo Bloomberg, ông Trump cũng ca ngợi những đóng góp của tỷ phú này đối với nước Mỹ.

Vụ việc liên quan đến đời sống cá nhân của ông Huang thu hút sự chú ý từ tháng 10, sau khi New York Times đưa tin về mối quan hệ giữa ông và Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Doanh nghiệp này chuyên thu mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) năm 2025. Ảnh: Sunday Times.

Jensen Huang và Alice Huang từng xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh chụp tại quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) năm 2024. Cùng thời điểm, Megaspeed bắt đầu triển khai một thương vụ thu mua chip AI tiên tiến trị giá hàng tỷ USD.

Theo các nguồn tin, Alice Huang thông thạo tiếng Anh, có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành AI, trong đó có Jensen Huang và các lãnh đạo của Gigabyte - nhà sản xuất máy tính Đài Loan. Bà cũng từng tham dự nhiều hội nghị chuyên ngành và các bữa tối riêng dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp.

Hiện Nvidia xác nhận hội đồng quản trị đã mở cuộc điều tra độc lập. Ông Huang cũng hoàn toàn ủng hộ quá trình rà soát và cam kết hợp tác đầy đủ.

Cuộc điều tra có thể tạo thêm sức ép lên vị trí lãnh đạo của ông Huang. Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc điều hành tại công ty tài chính Yorkville Ives & Co., nhận định kết quả rà soát của hội đồng quản trị có thể khiến CEO Nvidia đối mặt nguy cơ bị miễn nhiệm.

Theo ông, kịch bản này sẽ làm gia tăng rủi ro đối với cổ phiếu Nvidia, bởi Jensen Huang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động toàn cầu của tập đoàn.