Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang dự kiến đối mặt với các cuộc chất vấn tại Quốc hội Mỹ từ ngày 1/12, trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ cá nhân của ông làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia.

Theo kế hoạch, ngày 1/12, ông Huang sẽ tham gia phiên chất vấn kín trước ba ủy ban do các nghị sĩ đảng Cộng hòa lãnh đạo tại Hạ viện, gồm Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tình báo và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc.

Trong tuyên bố chung, chủ tịch ba ủy ban nhấn mạnh, cuộc điều tra nội bộ của ban lãnh đạo Nvidia và việc phục chức cho ông Huang không thể xóa bỏ những quan ngại về an ninh quốc gia cũng như các vấn đề cần được làm rõ. Các nghị sĩ cho biết sẽ tập trung làm sáng tỏ những rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn chip hàng đầu nước Mỹ.

CEO Nvidia Jensen Huang, phát biểu trên sân khấu Triển lãm Computex 2024. (Ảnh: Khương Nhạ)

Ngày 2/12, cố vấn pháp lý của Nvidia Tim Teter cũng sẽ tham gia phiên chất vấn kín trước ba ủy ban nói trên. Trong khi đó, ngày 3/12, ông Huang dự kiến xuất hiện tại phiên điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia bị chuyển hướng sang Trung Quốc thông qua Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore và trước đây do bà Alice Huang lãnh đạo.

Cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang có liên hệ với Bắc Kinh. Truyền thông cũng xác định nhân vật này là một trong những người có quan hệ tình cảm ngoài luồng với CEO Nvidia.

Đáng chú ý, ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia chỉ 11 ngày sau khi từ chức. Diễn biến này tiếp tục làm gia tăng sức ép từ các nghị sĩ Mỹ, yêu cầu làm rõ vụ việc và tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip AI hiệu năng cao sang Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này bác bỏ các cáo buộc gián điệp liên quan đến bà Alice Huang, cho rằng đây là những suy diễn vô căn cứ nhằm bôi nhọ Bắc Kinh.

Giới phân tích nhận định, các cuộc điều tra có thể tiếp tục được mở rộng sau khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ vào tháng 1/2027. Kết quả các phiên chất vấn cũng được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ vừa trải qua đợt sụt giảm mạnh.

Là một trong những doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong làn sóng phát triển AI toàn cầu, Nvidia đang đứng trước sức ép ngày càng lớn từ những tranh luận về kiểm soát công nghệ và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Những diễn biến liên quan đến tập đoàn vì vậy có thể tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư cũng như triển vọng ngành công nghiệp bán dẫn.