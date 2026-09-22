CEO Nvidia phản bác dự báo AI hủy diệt nhân loại và khẳng định tỷ lệ xảy ra năm 2030 là 0%

Trước làn sóng lo ngại ngày càng tăng về tương lai của trí tuệ nhân tạo, Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã chính thức lên tiếng bác bỏ kịch bản công nghệ này có thể khiến nhân loại tuyệt chủng vào cuối thập kỷ 2020. Ông nhận định các dự báo mang tính tận thế đang tạo ra tâm lý sợ hãi không cần thiết và làm lệch hướng trọng tâm phát triển của ngành công nghệ toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn CBS News, người đứng đầu hãng chip bán dẫn giá trị nhất thế giới khẳng định: “Năm 2030 sẽ không phải ngày tận thế. Khả năng đó xảy ra là 0%”. Tuyên bố dứt khoát này phản ánh quan điểm thực tế của Nvidia trước những tranh cãi gay gắt về mức độ an toàn của các mô hình trí tuệ nhân tạo siêu thông minh.

CEO Nvidia nói rằng các dự báo về AI đang bị thổi phồng. Ảnh: Bloomberg.

Góc nhìn đối lập về nguy cơ từ các hệ thống siêu trí tuệ

Các cuộc tranh luận về rủi ro sinh tồn của AI trở nên nóng hơn sau khi Jacob Coxon, cựu nghiên cứu viên của công ty khởi nghiệp Anthropic, công khai cảnh báo về nguy cơ thảm họa. Đầu tháng 9, chuyên gia này cho biết nhiều kỹ sư trực tiếp tham gia phát triển AI tin rằng công nghệ này có thể đe dọa sự tồn vong của loài người trước khi thập kỷ hiện tại kết thúc.

Mối lo ngại lớn nhất từ phía các nhà nghiên cứu thận trọng là viễn cảnh xuất hiện các hệ thống siêu trí tuệ có khả năng tự học và tự cải thiện không ngừng mà con người không thể kiểm soát. Tuy nhiên, giới phát triển phần cứng và nền tảng hạ tầng lại nhìn nhận vấn đề theo hướng tiếp cận kiểm soát rủi ro thực tế thay vì suy đoán viễn tưởng.

Phát triển tối đa trong vùng kiểm soát kỹ thuật

Jensen Huang không phủ nhận vai trò của an toàn kỹ thuật, song ông nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn không đồng nghĩa với việc ngành công nghiệp phải kìm hãm bước tiến công nghệ. Theo ông, cách tiếp cận hợp lý nhất là tiến nhanh nhất có thể nhưng phải duy trì cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong từng giai đoạn triển khai.

Jensen Huang tin AI nên được phát triển tối đa trong vùng kiểm soát. Ảnh: Bloomberg.

Lãnh đạo Nvidia chỉ ra rằng các tập đoàn công nghệ lớn đều có động lực tự thân rất mạnh mẽ để giữ an toàn cho sản phẩm. Nếu một mô hình AI gây hại cho xã hội, uy tín và giá trị vốn hóa của chính doanh nghiệp đó sẽ lập tức bị tổn hại. Hiện tại, Nvidia đóng vai trò huyết mạch của toàn bộ hệ sinh thái AI khi các bộ xử lý đồ họa (GPU) của hãng là công cụ cốt lõi để đào tạo và vận hành mô hình ngôn ngữ lớn, đưa giá trị thị trường của doanh nghiệp lên mức khoảng 5.300 tỷ USD.

Tận dụng luật hiện hành và duy trì năng lực cạnh tranh

Về mặt pháp lý, Jensen Huang cho rằng các nhà lập pháp Mỹ không nhất thiết phải vội vã xây dựng một bộ luật hoàn toàn mới chỉ dành riêng cho AI. Thay vào đó, chính phủ có thể kích hoạt và áp dụng hiệu quả hệ thống quy định hiện hữu liên quan đến trách nhiệm sản phẩm, an ninh mạng cũng như các chế tài ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép.

Tổng thống Trump và Jensen Huang có chung quan điểm trong cuộc đua AI. Ảnh: Bloomberg.

Quan điểm này thể hiện sự ủng hộ đối với cách tiếp cận thông thoáng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giữ vững ưu thế công nghệ của xứ sở cờ hoa. Theo Huang, Mỹ không nên tự trói buộc năng lực cạnh tranh bằng rào cản hành chính quá mức. Trong bối cảnh Mỹ áp lệnh hạn chế bán chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, CEO Nvidia vẫn bảo lưu lập luận rằng các sản phẩm công nghệ dân sự của Mỹ cần được phép cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, ngoại trừ những giải pháp liên quan mật thiết đến quốc phòng và an ninh quốc gia.

Bài toán thực tế từ hạ tầng trung tâm dữ liệu

Bên cạnh câu chuyện thuật toán và chính sách, Jensen Huang cũng thừa nhận một trở ngại thực tế mà ngành AI đang đối mặt là sự phản đối của cộng đồng địa phương đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Hoạt động của những cơ sở này tiêu tốn lượng điện năng và tài nguyên khổng lồ, dễ gây áp lực lên hạ tầng cơ sở tại nơi đặt dự án.

CEO Nvidia thẳng thắn nhìn nhận các doanh nghiệp công nghệ chưa chủ động trao đổi từ sớm với người dân địa phương. Ông khuyến nghị ngành công nghệ cần tăng cường đối thoại và giải quyết các mối quan tâm dân sinh trước khi mở rộng hạ tầng, thay vì chỉ mải mê tranh cãi về những rủi ro viễn tưởng chưa có căn cứ rõ ràng.