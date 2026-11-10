CEO Nvidia ngoại tình với doanh nhân Trung Quốc bị nghi gián điệp: FBI điều tra

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (9/11) cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ việc liên quan đến nghi vấn quan hệ tình cảm giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một nữ doanh nhân Trung Quốc bị cho là điệp viên của Bắc Kinh.

Ông Trump cho biết bản thân rất bất ngờ trước những cáo buộc nhằm vào Jensen Huang, một trong những lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ có quan hệ gần gũi với ông tại Thung lũng Silicon. Theo Tổng thống Mỹ, ông đã trực tiếp trao đổi với Huang và được CEO Nvidia khẳng định rằng ông không hề biết người phụ nữ nói trên bị nghi ngờ là điệp viên.

“Tôi biết FBI đang xem xét vụ việc này. Tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi”, ông Trump nói.

Ông Trump bất ngờ khi Jensen Huang bị điều tra.

Vụ việc trở nên đáng chú ý khi Nvidia, nhà sản xuất chip có giá trị lớn nhất thế giới, thông báo mở cuộc điều tra nội bộ vào Chủ nhật (8/11), nhằm xác định liệu Jensen Huang có là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Trước đó, Huang thông báo với nhân viên Nvidia rằng ông từng không chung thủy với vợ, nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ bị cáo buộc. Theo thông tin được The New York Times đăng tải hồi tháng trước, Jensen Huang được cho là có quan hệ tình cảm với Alice Huang, một cựu lãnh đạo của Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Các cơ quan chức năng Mỹ được cho là đã điều tra Alice Huang và kết luận bà này là một đối tượng cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc liên quan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) tuyên bố tại Bắc Kinh: “Câu chuyện cái gọi là điệp viên Trung Quốc hoàn toàn là một cáo buộc vô căn cứ, mang tính vu khống và bôi nhọ”.

Thông tin về cuộc điều tra nội bộ và những cáo buộc liên quan đến CEO đã gây sức ép đáng kể lên cổ phiếu Nvidia. Trong phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia đóng cửa giảm 4,3%, khiến giá trị vốn hóa thị trường của công ty giảm khoảng 190 tỷ USD.

Hình ảnh Jensen Huang và Alice Huang.

Diễn biến này phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với tương lai của Jensen Huang, người giữ vai trò trung tâm trong chiến lược kinh doanh và sự phát triển của Nvidia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Ở tuổi 63, Huang không chỉ là người đồng sáng lập mà còn được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với hoạt động điều hành và định hướng dài hạn của công ty.

Theo dữ liệu của LSEG, ông là cổ đông lớn thứ năm của Nvidia, nắm giữ khoảng 3,6% cổ phần. Nvidia có cơ cấu quản trị tương đối tập trung, với hàng chục lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho Huang. Tuy nhiên, khác với Meta của Mark Zuckerberg hay SpaceX của Elon Musk, Nvidia không sử dụng cơ cấu cổ phiếu hai loại quyền biểu quyết, cho phép người sáng lập nắm quyền kiểm soát biểu quyết chi phối.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc điều tra có thể làm gia tăng những bất ổn về kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo, nhưng phần lớn không cho rằng Huang sẽ phải từ chức. Phía Nvidia cho biết hội đồng quản trị vẫn đặt niềm tin vào Jensen Huang.

Một diễn biến mới xuất hiện ngày 9/11 khi Nvidia và CEO Jensen Huang bị các cổ đông khởi kiện theo hình thức kiện tập thể (class action) tại tòa án liên bang ở San Jose, bang California.

Đơn kiện cáo buộc Nvidia và Huang đã lừa dối cổ đông khi che giấu mối quan hệ bị cáo buộc giữa CEO công ty với Alice Huang. Theo nội dung đơn kiện, các bị đơn đã gây hiểu lầm cho cổ đông khi không công bố thông tin về mối quan hệ này cũng như những quan ngại liên quan đến an ninh quốc gia, vốn có thể đe dọa uy tín và triển vọng kinh doanh của Nvidia.

Nhóm cổ đông đứng đầu bởi Mark Kistenmacher đang yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng chưa đưa ra con số cụ thể. Đáng chú ý, đơn kiện được nộp chỉ 5 phút sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11. Đây là diễn biến thường gặp khi cổ đông khởi kiện doanh nghiệp sau những đợt sụt giảm giá cổ phiếu bất ngờ.

Nvidia chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vụ kiện.

CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang tại sự kiện năm 2025.

Ngoài những tác động trực tiếp đối với Nvidia, vụ việc còn có thể làm gia tăng sức ép chính trị tại Washington nhằm siết chặt khả năng tiếp cận chip AI của Trung Quốc. Một số nghị sĩ và tổ chức vận động chính sách nói với Reuters rằng Quốc hội Mỹ có nhiều khả năng thúc đẩy các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc sau thông tin về mối quan hệ bị nghi vấn của Jensen Huang.

Ngày 9/11, Trung Quốc lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này tìm cách tiếp cận CEO Nvidia Jensen Huang thông qua một nữ doanh nhân bị nghi là điệp viên. Bắc Kinh gọi những thông tin liên quan đến hoạt động gián điệp là thiếu căn cứ và mang tính bôi nhọ, trong khi hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra nhằm xác định liệu lãnh đạo công ty có trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo nước ngoài hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) tuyên bố cáo buộc về hoạt động gián điệp của Trung Quốc là không có cơ sở.

“Những cáo buộc được gọi là gián điệp Trung Quốc hoàn toàn không có căn cứ. Đây chẳng qua chỉ là những lời bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc”, ông Quách Gia Côn nói.