CEO Nvidia khẳng định có '0% khả năng' AI hủy diệt thế giới

Ngày 18/9, bốn người dùng trả phí dịch vụ AI đã nộp đơn lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ) để khởi kiện Anthropic, OpenAI, Google và SpaceXAI của Elon Musk với cáo buộc vi phạm Mục 1 Đạo luật Sherman. Vụ kiện đại diện cho nhóm người dùng toàn quốc, cáo buộc các tập đoàn này đã bí mật thỏa thuận bất hợp pháp để cùng giảm nhịp độ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông chủ Nvidia bác bỏ lập luận AI sẽ hủy diệt con người vào năm 2030.

Đơn khiếu nại bắt nguồn từ bài tiểu luận ngày 12/9 của CEO Anthropic Dario Amodei khi kêu gọi toàn ngành phối hợp làm chậm tốc độ AI, nhanh chóng nhận được sự tán thành từ CEO Sam Altman của OpenAI, Elon Musk và chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis.

Luật sư nguyên đơn Nick Rowley lập luận rằng luật chống độc quyền không cho phép các đối thủ tự thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, đồng thời cảnh báo rủi ro khi các giao thức an toàn bị kiểm soát bởi những thỏa thuận tư nhân vì lợi nhuận.

Cùng ngày vụ kiện diễn ra, CEO Jensen Huang của Nvidia đã lên tiếng bác bỏ kịch bản tận thế trên kênh CBS News, khẳng định có "0% khả năng" AI kết thúc thế giới vào năm 2030 và xem các cảnh báo từ phòng nghiên cứu là thiếu cơ sở khoa học.

Nvidia hiện có vốn hóa 5.300 tỷ USD chuyên cung cấp chip chạy các mô hình AI lớn, đồng thời đang mua lại nền tảng Hugging Face với giá khoảng 11,9 tỷ USD kèm 1 tỷ USD cổ phần – nơi từng bị 700 tác tử thử nghiệm của OpenAI tự ý xâm nhập vào tháng 7.

Tranh cãi tiếp tục leo thang khi OpenAI công bố thêm 6 sự cố bất thường về hành vi của các mô hình vào ngày 17/9. Về mặt chính trị, tổng thống Mỹ Donald Trump kịch liệt phản đối việc giảm tốc độ phát triển và gọi những lo ngại an toàn là "trò lừa bịp", trong khi Quốc hội Mỹ vẫn bị chia rẽ sâu sắc giữa phe Dân chủ thúc đẩy giám sát diện rộng và phe Cộng hòa ủng hộ quan điểm duy trì tốc độ phát triển.

Những "ông lớn" đang bị kiện vì đồng thuận kìm hãm sức phát triển của AI.

Trong bài viết của mình, CEO Amodei từng nhận định các công ty cần sự hỗ trợ hoặc một quyền miễn trừ chống độc quyền hẹp từ chính phủ Mỹ để tổ chức các cuộc đối thoại an toàn hợp pháp. Hiện tại, cả bốn công ty bị kiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước tòa án cũng như các đề nghị bình luận từ truyền thông.