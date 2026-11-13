CEO Nvidia Jensen Huang từ chức, thị trường chứng khoán toàn cầu biến động

Ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Computex 2025 ở Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 19-5-2025.Ảnh: Getty Images

Ngày 12-11, Nvidia thông báo ông Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch kiêm CEO và thành viên Hội đồng Quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian tập đoàn tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Bà Kress sẽ đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí CFO hiện tại.

Cùng ngày, Nvidia bổ nhiệm ông Harvey C. Jones, cựu CEO tập đoàn sản xuất chip Synopsys và là thành viên Hội đồng Quản trị Nvidia từ năm 1993, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty.

Quyết định được đưa ra sau một tuần đầy biến động đối với Nvidia, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang, trong đó có một phụ nữ bị giới chức Mỹ nghi ngờ liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc. Những thông tin này làm dấy lên lo ngại về an ninh và hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Các cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo hiện vẫn cần được phân biệt với những kết luận đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Ông Huang là người đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và giữ vai trò trung tâm trong quá trình đưa doanh nghiệp từ một nhà sản xuất chip đồ họa trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Ông sở hữu khoảng 3,61% cổ phần Nvidia, tương đương vị trí cổ đông cá nhân lớn thứ tư của công ty.

Sự ra đi của ông Huang đặt ra thách thức đáng kể đối với Nvidia, doanh nghiệp có giá trị vốn hóa khoảng 4.000 tỷ USD và giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Trong suốt hơn ba thập kỷ, ông Huang không chỉ định hình chiến lược công nghệ mà còn trực tiếp xây dựng mạng lưới đối tác, khách hàng và hệ sinh thái phần mềm xoay quanh các dòng chip của Nvidia.

Hội đồng Quản trị Nvidia khẳng định hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm sẽ tiếp tục được triển khai bình thường dưới sự điều hành của ban lãnh đạo hiện tại. Tuy nhiên, việc thiếu vắng người đứng đầu gắn bó lâu năm với tập đoàn vẫn làm gia tăng những câu hỏi về khả năng duy trì vị thế dẫn đầu của Nvidia trong cuộc đua AI.

Thị trường chứng khoán phản ứng mạnh

Thông tin ông Huang từ chức nhanh chóng tác động đến thị trường tài chính. Trong phiên giao dịch ngày 12/11, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm tới 13% khi mở cửa, trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên ở mức thấp hơn 4,3%.

Diễn biến này cũng tạo ra sự phân hóa giữa các cổ phiếu công nghệ. Trong khi cổ phiếu Nvidia chịu áp lực bán mạnh, hai đối thủ cạnh tranh là Broadcom và AMD đều tăng hơn 5%. Một số doanh nghiệp hạ tầng AI như Nebius và CoreWeave lại giảm lần lượt 16,8% và 6,9%. Trong khi đó, cổ phiếu các tập đoàn công nghệ lớn gồm Amazon, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) đều tăng giá.

Chuyên gia Patrick O'Hare của Briefing.com nhận định giới đầu tư đang điều chỉnh dòng vốn sang những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi khi Nvidia gặp khó khăn. Sự dịch chuyển này phần nào giúp hạn chế tác động tiêu cực đến toàn thị trường.

Trên Phố Wall, các chỉ số chủ chốt đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4%, xuống 52.297,09 điểm; S&P 500 giảm 0,4%, còn 7.592,40 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,4%, xuống 25.366,09 điểm. Riêng Nasdaq trải qua một phiên giao dịch nhiều biến động khi có thời điểm phục hồi trước khi quay đầu giảm vào cuối phiên.

Theo chuyên gia Chris Low của FHN Financial, sự xáo trộn tại Nvidia diễn ra trong bối cảnh thị trường đang đánh giá lại triển vọng kinh tế và chính sách sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ông cho rằng tốc độ phát triển AI chậm lại, nếu xảy ra, có thể góp phần giảm áp lực lạm phát và lãi suất, bởi hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng AI hiện là một trong những động lực thúc đẩy nhu cầu vốn và chi tiêu trong nền kinh tế.

Dù vậy, các nhà phân tích nhận định việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo chưa chắc gây ảnh hưởng ngay lập tức đến những dự án AI đang triển khai. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Nvidia có thể tác động đến tốc độ ra quyết định chiến lược và tiến trình phát triển của ngành trong dài hạn.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn nhờ kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp và triển vọng của lĩnh vực AI. Chỉ số DAX của Đức có thời điểm vượt mốc 27.000 điểm, thiết lập mức cao kỷ lục trước khi thu hẹp đà tăng. Kết thúc phiên, FTSE 100 tại London tăng 0,3%, lên 10.863,09 điểm; CAC 40 tại Paris tăng 0,3%, đạt 8.361,36 điểm; DAX tại Frankfurt tăng 0,4%, lên 26.771,88 điểm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 12-11, chỉ số VN-Index giảm 12,15 điểm (0,7%), xuống 1.734,75 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,35%), lên 256,62 điểm.

Việc ông Huang rời Nvidia không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử tập đoàn mà còn đặt ra phép thử đối với khả năng duy trì đà tăng trưởng của một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc cách mạng AI hiện nay. Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ theo dõi sát quá trình lựa chọn CEO mới cũng như khả năng ổn định bộ máy lãnh đạo và duy trì các cam kết công nghệ của Nvidia.

B.N