CEO Nvidia Jensen Huang từ chức sau bê bối tình ái, lộ diện người thay thế

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo chính thức, Nvidia cho biết Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Ngoài ra, Nvidia cũng đã bổ nhiệm ông Harvey C. Jones vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

Ông Huang - đồng sáng lập Nvidia và hiện là cổ đông lớn thứ tư với tỷ lệ sở hữu khoảng 3,61% - sẽ không tiếp tục nằm trong hội đồng quản trị.

Ngay sau thông báo từ chức của ông Jensen Huang, cổ phiếu Nvidia đã tiếp tục giảm mạnh, tới 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Quyết định này khiến ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) mất đi người ủng hộ lớn nhất, đồng thời phủ bóng đen lên tương lai của Nvidia - nhà sản xuất chip mà chính ông Huang đã xây dựng thành một đế chế trong lĩnh vực AI.

Áp lực đối với ông Huang đã gia tăng trong những ngày gần đây, sau khi có các báo cáo cho rằng vị doanh nhân 63 tuổi này có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân người Trung Quốc.

Mới đây nhất, ngày 11/11, tờ New York Times đưa tin ông Huang còn có mối quan hệ với một nữ quản lý cấp cao dưới quyền mình tại công ty.

Sự ra đi của ông Huang đẩy tập đoàn trị giá 4 nghìn tỷ USD này vào tình trạng bất định, đồng thời đe dọa gây gián đoạn hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, mà trong đó ông Huang từng đóng vai trò quan trọng trong việc tái đầu tư nguồn tiền mặt dồi dào của Nvidia vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, các đối tác cung ứng và những phòng thí nghiệm hàng đầu trong ngành.

Việc ông Huang rời đi cũng có thể kéo theo những hệ quả sâu rộng đối với chính sách xuất khẩu chip của Mỹ, xét đến nỗ lực của ông trong việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc, cũng như mối quan hệ thân thiết giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.