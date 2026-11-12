CEO Nvidia Jensen Huang từ chức giữa bê bối đời tư

Hãng tin Reuters đưa tin ông Jensen Huang đã từ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, đồng thời rời khỏi hội đồng quản trị tập đoàn.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang trong một cuộc họp báo ở Paris, Pháp ngày 13-10-2026 - Ảnh: AFP.

Reuters nhận định, sự ra đi của ông Huang khiến ngành công nghiệp AI mất đi một trong những nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nhất, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của nhà sản xuất chip mà ông đã đưa lên vị thế hàng đầu thế giới.

Theo thông báo của Nvidia, Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm quyền trong thời gian tập đoàn tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Cùng với đó, Nvidia bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu lãnh đạo Synopsys và là thành viên hội đồng quản trị Nvidia, làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông Jensen Huang là nhà đồng sáng lập Nvidia và hiện nắm giữ khoảng 3,61% cổ phần, đứng thứ tư trong danh sách các cổ đông lớn của tập đoàn. Sau quyết định từ chức, ông cũng sẽ rời khỏi hội đồng quản trị.

Thông tin trên lập tức tác động đến thị trường chứng khoán. Theo Reuters, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa, gây thêm áp lực lên thị trường chung.

Quyết định rời ghế CEO của ông Jensen Huang diễn ra trong bối cảnh tập đoàn Nvidia đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến đời tư của nhà lãnh đạo này và các nghi vấn về an ninh công nghệ.

Trước đó, ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang, một nữ doanh nhân mang quốc tịch Trung Quốc, được cho là có liên quan đến Công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc. Công ty Megaspeed cũng bị đặt nghi vấn liên quan đến việc hỗ trợ đưa các dòng chip AI của Nvidia vào Trung Quốc, bất chấp những hạn chế xuất khẩu công nghệ của Mỹ.

Trong thư gửi nhân viên Nvidia ngày 8/11, ông Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ và gửi lời xin lỗi tới gia đình, đồng nghiệp, đối tác và các cổ đông trên toàn thế giới. Ông đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra độc lập của tập đoàn.

Vụ việc đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa đời tư của người đứng đầu Nvidia với những vấn đề an ninh quốc gia, kiểm soát xuất khẩu chip AI và hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại thị trường Trung Quốc.

Các nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi làm rõ mối quan hệ nói trên, đồng thời đặt câu hỏi về những thông tin mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nắm được liên quan đến vụ việc.

Không dừng lại ở mối quan hệ với bà Alice Huang, ngày 12/11, tờ New York Times dẫn các nguồn tin cho biết ông Jensen Huang được cho là còn có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell (48 tuổi), Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Thông tin về mối quan hệ thứ hai tiếp tục làm gia tăng sức ép đối với ông Huang, nhất là trong bối cảnh hội đồng quản trị đang tiến hành điều tra độc lập và xem xét các vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản trị doanh nghiệp.

Liên quan đến những cáo buộc xoay quanh mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang, tại cuộc họp báo ngày 12/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lên tiếng phản đối các thông tin về nghi vấn gián điệp.

Bà Mao Ninh cho rằng Mỹ cần chấm dứt việc tạo dựng những câu chuyện về hoạt động gián điệp để lấy cớ áp đặt các biện pháp phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc.

Phản ứng của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh những cáo buộc liên quan đến ông Jensen Huang không chỉ tác động đến nội bộ Nvidia mà còn có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ công nghệ Mỹ - Trung.

Trong nhiều năm qua, ông Huang là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng tại Mỹ trong việc duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với các sản phẩm chip AI. Vì vậy, sự ra đi của ông không chỉ đặt ra bài toán kế nhiệm tại Nvidia mà còn có thể ảnh hưởng đến định hướng kinh doanh và chiến lược cạnh tranh của tập đoàn trên thị trường bán dẫn toàn cầu.