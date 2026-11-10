CEO Nvidia Jensen Huang nói gì khi ông Trump hỏi thẳng: “Ông có biết cô ta là gián điệp?”

Jensen Huang, CEO Nvidia, trong một sự kiện hồi đầu năm nay. Mối quan hệ của ông với một người bị nghi ngờ là gián điệp của Bắc Kinh đã làm rung chuyển công ty của ông, nhà sản xuất chip hùng mạnh đang thúc đẩy sự bùng nổ trung tâm dữ liệu, động lực của nền kinh tế Mỹ. Ảnh: NYT.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông tin lời giải thích của CEO Nvidia Jensen Huang, đồng thời nói không nhớ đã từng nhận được báo cáo cảnh báo về mối quan hệ tình cảm giữa vị lãnh đạo này với một nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi là nhân viên tình báo của Bắc Kinh.

Ông Trump cho biết CEO Nvidia Jensen Huang nói với ông rằng bản thân không hề biết người phụ nữ Trung Quốc mà ông có quan hệ tình cảm là một điệp viên của Bắc Kinh.

“Tôi đã hỏi ông ấy câu đó: ‘Ông có biết cô ta là điệp viên không?’. Ông ấy trả lời: ‘Tôi hoàn toàn không biết cô ta là điệp viên’. Và tôi thực sự tin ông ấy”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau loạt bài điều tra của New York Times, trong đó tiết lộ các quan chức Mỹ đã kết luận người phụ nữ có tên Alice Huang được cơ quan tình báo chủ chốt của Trung Quốc tuyển dụng. Các bài viết cũng cho biết ông Trump cùng một số quan chức cấp cao khác từng được cảnh báo về mối quan hệ này.

Tháng trước, tờ New York Times đưa tin ông Trump đã được báo cáo về vấn đề này khoảng một năm trước, dựa trên hoạt động giám sát điện tử cho thấy cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng bà Huang là người hoạt động cho chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đó, Tổng thống Mỹ đã quyết định không có hành động gì đối với thông tin này.

Theo bài viết của New York Times hôm thứ Sáu tuần trước, Cố vấn An ninh quốc gia kiêm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giám sát việc soạn thảo một bản ghi nhớ tuyệt mật vào mùa xuân, cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump về bà Huang và những đánh giá tình báo cho rằng người phụ nữ này là điệp viên của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Phía Trung Quốc hôm đầu tuần tuyên bố cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ, đồng thời gọi đây là hành vi bôi nhọ và phỉ báng.

Hôm thứ Hai, ông Trump nói không nhớ đã nhận được thông tin nói trên.

Khi được hỏi liệu ông có biết về “mối liên hệ bị cáo buộc với nữ điệp viên Trung Quốc” vào tháng 5, thời điểm mời ông Huang lên chuyên cơ Air Force One trong chuyến đi tới Trung Quốc hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: “Không, khi đó tôi không nghe nói về chuyện này”.

Trước câu hỏi liệu ông có từng được báo cáo về vấn đề này khoảng một năm trước hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời dứt khoát.

“Tôi sẽ phải kiểm tra lại”, ông nói khi được hỏi lần đầu tiên biết đến vụ việc vào thời điểm nào. “Tôi chắc chắn sẽ hỏi bộ phận tình báo. Có thể họ đã đề cập đến chuyện đó. Nhưng rõ ràng, thông tin này không gây ấn tượng đáng kể đối với tôi”.

Mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang, được CEO Nvidia công khai thừa nhận hôm Chủ nhật, đã khiến Nvidia chao đảo. Đây là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy kinh tế Mỹ.

Hôm Chủ nhật tuần trước, Nvidia cho biết sẽ mở cuộc điều tra nội bộ đối với ông Huang sau khi vị CEO thông báo với hội đồng quản trị về mối quan hệ này. (Ông Jensen Huang và bà Alice Huang không có quan hệ họ hàng).

“Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lý do gì có thể bào chữa cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận”, ông Huang viết trong thông điệp gửi công ty.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Tổng thống Mỹ và CEO Nvidia đã trở thành những đồng minh thân thiết. Nvidia đã đóng góp ít nhất 20 triệu USD cho quỹ phục vụ dự án xây dựng phòng khiêu vũ mà ông Trump rất coi trọng tại Nhà Trắng. Ông Huang cũng từng thuyết phục Tổng thống Mỹ đảo ngược lệnh cấm bán chip cho Trung Quốc.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Hai, ông Trump cho biết điều ông quan tâm nhất là tình trạng của ông Huang giữa bê bối.

“Hôm nay tôi đã nói chuyện với ông ấy, chỉ để xem ông ấy có ổn không”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cho biết thêm: “Tôi tin rằng ông ấy đang phải chịu đựng rất nhiều. Tôi đã đọc tuyên bố của ông ấy và tin rằng ông ấy đang rất đau khổ. Đặc biệt là vì gia đình, vì người vợ mà ông ấy yêu thương và các thành viên trong gia đình. Nhưng chắc chắn ông ấy đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn”.

Ông Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra một vấn đề có liên quan đến ông Huang, song Tổng thống Mỹ tin rằng doanh nhân này không làm gì sai trái.

Ông Trump dường như đang đề cập đến việc Bộ Tư pháp Mỹ tiếp quản cuộc điều tra của Bộ Thương mại về nghi vấn công ty Megaspeed - nơi bà Alice Huang từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao và đã mua 2 tỷ USD sản phẩm của Nvidia - bí mật chuyển các dòng chip tiên tiến vào Trung Quốc trái phép.

“Tôi biết FBI đang xem xét vấn đề này, nhưng là về một chuyện khác. Tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi”, ông Trump nói.

Tuần tới, ông Trump dự kiến tới Thâm Quyến, Trung Quốc, tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết không có ý định đề cập đến vấn đề nữ doanh nhân bị nghi là điệp viên Trung Quốc trong cuộc gặp.

“Tôi chắc chắn Chủ tịch Tập sẽ hỏi tôi về chuyện này”, ông Trump nói. “Tôi chỉ biết Jensen rất rõ. Tôi nghĩ ông ấy là một người rất đáng kính. Ý tôi là, ông ấy là một người tuyệt vời. Ông ấy đã xây dựng nên một công ty lớn của Mỹ, và tôi cho rằng ông ấy là người rất đáng kính. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông ấy sẽ ổn thôi”.

Theo NYTimes