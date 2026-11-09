CEO NVIDIA Jensen Huang ngoại tình: Tập đoàn 4.500 tỷ USD ảnh hưởng ra sao?

Cổ phiếu NVIDIA chao đảo sau bê bối của CEO

Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập NVIDIA, đã gửi lời xin lỗi gia đình và thừa nhận không chung thủy với vợ trong thông điệp nội bộ gửi nhân viên hôm Chủ nhật.

“Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi”, ông Huang viết.

Lời thừa nhận xuất hiện sau khi FT đưa tin về mối quan hệ tình cảm bị cáo buộc giữa ông Huang và Alice Huang, một nữ lãnh đạo tại Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của NVIDIA.

Đáng chú ý, ngày 8/11, HĐQT NVIDIA thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau các thông tin báo chí cho rằng CEO Jensen Huang có thể là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Một ủy ban gồm các thành viên HĐQT độc lập, với sự hỗ trợ của luật sư độc lập bên ngoài, sẽ giám sát cuộc điều tra.

HĐQT cho biết hiện không có cơ sở để cho rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của NVIDIA đã bị xâm phạm. Ông Huang cam kết hợp tác; HĐQT đồng thời khẳng định tin tưởng ông và đội ngũ lãnh đạo

Thông tin khiến cổ phiếu NVIDIA biến động mạnh.

Trong phiên 5/11, cổ phiếu giảm khoảng 9,3%, trước khi phục hồi gần 2,8% lên 186,64 USD/cổ phiếu trong phiên 6/11. Vốn hóa có thời điểm xuống dưới 4.400 tỷ USD rồi hồi phục lên khoảng 4.514 tỷ USD, so với đỉnh cao 5.660 tỷ USD hồi cuối tháng 9.

CEO NVIDIA Jensen Huang. Ảnh: CNBC

Những vấn đề đặt ra về quản trị và bảo mật thông tin

NVIDIA hiện không đơn thuần là nhà sản xuất chip đồ họa mà đã trở thành một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất trong hạ tầng AI toàn cầu.

Theo Epoch AI, trong quý II/2026, NVIDIA chiếm khoảng 63% nguồn cung năng lực tính toán AI, tính theo đơn vị H100 tương đương.

Lợi thế của tập đoàn đến từ GPU, hệ sinh thái phần mềm CUDA khó thay thế, các hệ thống tính toán AI tích hợp và sức mạnh tài chính. Năm tài khóa 2026, NVIDIA ghi nhận doanh thu 215,9 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động 130 tỷ USD, trong đó mảng trung tâm dữ liệu đóng góp khoảng 193,5 tỷ USD doanh thu.

Microsoft, Amazon, Google và Meta đều là những khách hàng lớn, phụ thuộc đáng kể vào năng lực tính toán của NVIDIA.

Vì vậy, vụ việc đặt ra yêu cầu rà soát cơ chế quản trị, bảo mật thông tin và tuân thủ tại NVIDIA. Những nội dung cần được làm rõ gồm khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm, quy trình quản lý quan hệ với đối tác và biện pháp phòng ngừa xung đột lợi ích.

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu chip. Những nhận định về biện pháp giám sát hoặc hạn chế kinh doanh bổ sung cần dựa trên kết quả điều tra và thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của NVIDIA tại Trung Quốc chịu tác động của nhiều yếu tố, gồm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhu cầu khách hàng và sự cạnh tranh của các nhà cung cấp khác.

Chưa đủ cơ sở để xác định vụ việc liên quan đến ông Huang sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị phần của NVIDIA hoặc mang lại lợi thế cho đối thủ.

Đối với khách hàng và đối tác, kết quả điều tra cùng các biện pháp bảo vệ dữ liệu, kiểm soát nội bộ của NVIDIA là những thông tin cần theo dõi.

Một vấn đề khác là sự phụ thuộc của NVIDIA vào Jensen Huang. Ông không chỉ là CEO mà còn là người định hình chiến lược và gương mặt đại diện của tập đoàn suốt hơn ba thập kỷ. Vai trò lâu năm của Jensen Huang khiến cơ chế kế nhiệm và khả năng duy trì hoạt động liên tục trở thành vấn đề đáng quan tâm về quản trị. Tuy nhiên, chưa có thông báo cho thấy ông sẽ rời vị trí CEO. HĐQT NVIDIA hiện khẳng định tin tưởng ông và đội ngũ lãnh đạo.

Nếu Huang tiếp tục điều hành và cuộc điều tra không phát hiện sai phạm nghiêm trọng, tác động có thể được kiểm soát. Ngược lại, nếu ông buộc phải từ chức, NVIDIA có thể đối diện với khủng hoảng niềm tin lớn hơn nhiều.

Với nhà đầu tư, năm vấn đề cần theo dõi là kết quả điều tra của HĐQT, phản ứng của Chính phủ Mỹ, tương lai vị trí CEO của Jensen Huang, triển vọng đơn hàng GPU từ các khách hàng lớn và động thái cạnh tranh của AMD, Broadcom, Huawei.