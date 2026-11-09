CEO Nvidia Jensen Huang ngoại tình

Hội đồng quản trị tập đoàn bán dẫn Nvidia (Mỹ) ngày 8/11 (giờ Mỹ) thông báo thành lập một ủy ban độc lập để điều tra các thông tin liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa CEO kiêm nhà sáng lập Jensen Huang và một người phụ nữ bị cơ quan tình báo Mỹ nghi vấn hoạt động cho chính quyền nước ngoài.

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình. Ảnh: Bloomberg

Động thái này được đưa ra ngay sau khi ông Jensen Huang gửi thư điện tử tới toàn thể nhân viên tập đoàn, thừa nhận hành vi phản bội gia đình và xin lỗi đồng nghiệp cũng như các cổ đông:

"Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thành thật xin lỗi", ông Huang viết.

Ông nói thêm: "Gửi tới các đồng nghiệp tại Nvidia, những đối tác và cổ đông trên toàn thế giới: các bạn xứng đáng nhận được những điều tốt hơn từ tôi. Trách nhiệm của tôi là phụng sự và xứng đáng với niềm tin của các bạn. Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm đó. Tôi hoàn toàn cam kết gắn bó với Nvidia và sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin từ mọi người".

Về mặt bảo mật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết cuộc điều tra sẽ do một ủy ban gồm các giám đốc độc lập giám sát, với sự trợ giúp của đơn vị tư vấn pháp lý độc lập bên ngoài: "Mặc dù Hội đồng quản trị hiện không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật thương mại của Nvidia bị xâm phạm, ủy ban điều tra sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi thông tin có được".

Người phát ngôn tập đoàn cho biết ông Jensen Huang ủng hộ cuộc điều tra và cam kết tiếp tục giữ vị trí CEO mà không bị gián đoạn.

Sự việc bắt nguồn từ các báo cáo gần đây của truyền thông quốc tế, trong đó có tờ The New York Times và Financial Times. Theo các đánh giá tình báo của Mỹ, một phụ nữ tên Alice Huang từng là cựu lãnh đạo cấp cao của công ty hạ tầng dữ liệu và điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Đơn vị này là khách hàng lớn mua các thiết bị chip AI của Nvidia.

Cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này hoạt động như một đầu mối thu thập thông tin tình báo chia sẻ với chính phủ nước ngoài.

Vụ việc được đánh giá sẽ phủ bóng đen lên uy tín cá nhân của Jensen Huang - một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Chuyên gia phân tích Dan Ives nhận định: "Rõ ràng có rủi ro Jensen có thể bị miễn nhiệm khỏi vị trí CEO tùy thuộc vào kết quả điều tra của Hội đồng quản trị, và điều này sẽ gia tăng rủi ro cho cổ phiếu bởi ông đóng vai trò tối quan trọng đối với câu chuyện phát triển lẫn chiến lược toàn cầu của Nvidia.

Sự việc này cũng sẽ làm tăng áp lực giám sát chặt chẽ đối với hoạt động bán chip sang Trung Quốc - vốn đang là chiến trường chính trị nóng bỏng tại Washington DC", ông nói thêm.

Vụ việc cũng diễn ra giữa thời điểm chính phủ Mỹ áp đặt các quy định kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt, cấm bán các dòng chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, trong khi Nvidia thời gian qua vẫn nỗ lực vận động để duy trì kênh cung ứng cho thị trường này.

(Theo Yahoo)