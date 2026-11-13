CEO Nvidia Jensen Huang mất bao nhiêu tiền sau bê bối ngoại tình?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, tài sản ròng Jensen Huang ước tính đạt 143 tỷ USD, giảm 8,2 tỷ USD chỉ trong 1 ngày - mức sụt giảm trong ngày lớn nhất trong số tất cả các tỷ phú trên thế giới, theo bảng xếp hạng của Forbes.

Cổ phiếu Nvidia đóng cửa giảm 4,3%, giao dịch ở mức 166,19 USD với giá trị vốn hóa thị trường đạt 4,01 nghìn tỷ USD.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (9/11), khối tài sản ròng của Jensen Huang ở mức 162,2 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc Jensen Huang đã mất 19,2 tỷ USD, tương đương 11,84%, trong vòng 4 ngày kể từ sau khi bê bối ngoại tình nổ ra.

Tỷ phú Jensen Huang bước vào phiên giao dịch đầu tuần với tư cách là người giàu thứ 8 thế giới, nhưng hiện đã tụt xuống vị trí thứ 13, rời khỏi Top 10 người giàu nhất hành tinh của Forbes.

Khối tài sản của Jensen Huang giảm mạnh sau bê bối ngoại tình. (Ảnh: Forbes)

Jensen Huang là đồng sáng lập hãng sản xuất chip đồ họa Nvidia vào năm 1993. Ông Huang nắm giữ khoảng 3,5% cổ phần của Nvidia. Tuy nhiên, ông đã từ chức CEO Nvidia, khép lại vai trò lãnh đạo của người đồng sáng lập.

Việc Huang rời vị trí lãnh đạo sau 33 năm đã được đồn đoán từ trước. Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 30% kể từ khi lập đỉnh đầu tháng 10. Trước khi Huang thông báo từ chức, một số nhà phân tích dự báo việc này có thể khiến cổ phiếu Nvidia giảm thêm 20%, do vai trò quan trọng của ông với thành công của Nvidia.

Huang là nhân vật trung tâm trong quá trình phát triển của Nvidia từ hãng sản xuất phần cứng game đến công ty đi đầu làn sóng AI. Stacy Rasgon - nhà phân tích tại Bernstein - cho biết, hiện khó đánh giá ai có thể là người tiếp theo có tầm nhìn tương tự để dẫn dắt Nvidia trên chặng đường tiếp theo.

Rasgon nói: “Nvidia được như hôm nay là nhờ các quyết định của Huang 10 năm trước. Ai sẽ là người ra các quyết định cho họ trong 10 năm tới đây”?

Trong khi Jensen Huang mất tiền thì người giàu nhất hành tinh Elon Musk - ông chủ của Tesla và SpaceX - lại có thêm 3,6 tỷ USD vào khối tài sản khổng lồ. Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản 894,3 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị trí giàu nhất hành tinh.