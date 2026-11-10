CEO Nvidia Jensen Huang đối mặt sức ép pháp lý sau bê bối đời tư

Ngày 9/11, các cổ đông Nvidia đệ đơn kiện tập đoàn sản xuất chip này cùng CEO Jensen Huang lên tòa án liên bang tại San Jose, bang California.

Đơn kiện cáo buộc Nvidia và ông Huang che giấu mối quan hệ ngoài hôn nhân của tỷ phú với người phụ nữ được cho là Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Theo nội dung đơn kiện, các cổ đông cho rằng Nvidia và CEO Jensen Huang đã "lừa dối" nhà đầu tư khi không công khai những thông tin liên quan đến mối quan hệ này.

Họ cũng cáo buộc tập đoàn không tiết lộ các lo ngại về an ninh quốc gia có thể ảnh hưởng đến uy tín và triển vọng kinh doanh. Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường nhưng chưa đưa ra số tiền cụ thể.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Nvidia đối mặt với những cuộc điều tra liên quan đến khả năng ông Huang trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo nước ngoài.

Sự việc cũng làm dấy lên nghi vấn về nguy cơ đối với những thông tin nhạy cảm tại tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,3% khi kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11. Trước đó, trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ ngoài luồng.

Nvidia thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập. CEO Jensen Huang đồng thời chịu sức ép từ hội đồng quản trị và các nghị sĩ Mỹ.

Tại Quốc hội, cả 2 đảng đều yêu cầu cung cấp thêm thông tin về vụ việc. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết các nghị sĩ muốn xem xét nghiêm túc mọi vấn đề có khả năng đe dọa an ninh quốc gia.

Quốc hội đang thu thập thông tin về bản chất mối quan hệ của ông Huang và những mối liên hệ liên quan.

Ngày 9/11, các thành viên có ảnh hưởng tại Hạ viện và Thượng viện đã họp kín để nghe Giám đốc CIA và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ báo cáo về an ninh. Vấn đề liên quan đến CEO Nvidia cũng được đưa ra thảo luận.

Các nghị sĩ tiếp tục gây sức ép lên Bộ Thương mại Mỹ, yêu cầu siết chặt những hạn chế đối với Nvidia và lãnh đạo tập đoàn.

Trước đó, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã đề nghị ông Huang tham gia phiên giải trình kín về những liên hệ với Alice Huang.

Người phụ nữ này, còn được biết đến với tên Huang Le, từng là giám đốc điều hành Megaspeed International.

Theo Bloomberg, doanh nghiệp trung tâm dữ liệu này hiện là khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á và đã bị điều tra trong nhiều tháng vì nghi vấn buôn lậu chip.

Cả Nvidia và Megaspeed đều phủ nhận hành vi sai trái. Trước khi bê bối đời tư xuất hiện, ông Huang từng khẳng định quan hệ giữa mình với Megaspeed và các lãnh đạo công ty là "hoàn toàn bình thường".