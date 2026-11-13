CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ từ chức, ai sẽ là người thay thế?

Theo thông báo được Nvidia công bố ngày 12/11, quyết định được đưa ra sau cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra vào tối hôm trước. Đồng thời, công ty xác nhận bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó chủ tịch điều hành, sẽ tạm thời đảm nhận vị trí CEO.

Trong thời gian giữ cương vị mới, bà Kress vẫn tiếp tục phụ trách công việc tài chính cho đến khi Nvidia tìm được người kế nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng đã bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới. Các ứng viên tiềm năng sẽ được xem xét từ cả nguồn nhân sự nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu Jensen Huang rời Nvidia, sự việc có thể khiến giá cổ phiếu biến động mạnh, thị trường đầu tư bất ổn, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp AI toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

Động thái này đánh dấu bước ngoặt lớn tại Nvidia – tập đoàn công nghệ vốn gắn liền với tên tuổi Jensen Huang. Ông là một trong những nhà sáng lập công ty và đã giữ vai trò lãnh đạo trong nhiều thập kỷ.

Thông tin từ chức được công bố trong bối cảnh đời tư của Jensen Huang trở thành tâm điểm chú ý sau những tiết lộ liên quan đến bê bối tình cảm.

Tuy nhiên, thông báo chính thức của Nvidia không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định này, đồng thời cũng không đề cập đến những tranh cãi đời tư đang được dư luận quan tâm.

Theo các chuyên gia, việc Jensen Huang rời Nvidia có thể tạo ra những tác động đáng kể đối với thị trường công nghệ toàn cầu.

Không chỉ giá cổ phiếu Nvidia có nguy cơ biến động mạnh, các nhà đầu tư còn phải đối mặt với một giai đoạn bất ổn mới khi doanh nghiệp mất đi nhân vật được xem là linh hồn trong quá trình phát triển.