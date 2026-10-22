CEO Nvidia hối thúc châu Âu tăng tốc phát triển AI

Ông Jensen Huang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn NVIDIA. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Lời kêu gọi này được đưa ra tại hội nghị dành cho nhà phát triển và nhà đầu tư do Nvidia tổ chức ở Berlin (Đức), với sự tham gia của khoảng 3.000 nhà phát triển, chuyên gia phân tích và nhà báo.

CEO Nvidia đánh giá cao việc châu Âu đang kiến tạo nền kinh tế AI của châu lục trong bối cảnh công nghệ này dần chuyển dịch từ các mô hình ngôn ngữ sang cái gọi là "AI vật lý" trong lĩnh vực chế tạo. Ông Huang cho rằng: "Mọi công ty trong tương lai đều sẽ là một công ty AI".

Theo ông, các doanh nghiệp châu Âu, từ các hãng chế tạo ô tô, công ty dược phẩm cho đến các ngân hàng, cần nhanh chóng đón nhận công nghệ AI.

Cũng tại hội nghị, CEO Huang giới thiệu các công cụ giúp ngăn ngừa các ứng dụng AI vượt kiểm soát bằng cách giới hạn trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Bên cạnh đó, ông cho biết thiết kế Vera Rubin DSK Pod của Nvidia - một trung tâm tính toán đóng gói sẵn dạng mô-đun do các đối tác sản xuất và giao tới trong một thùng chứa dạng container - có thể rút ngắn thời gian từ nhiều tháng xuống chỉ còn vài ngày để lập một trung tâm dữ liệu AI tại địa điểm đã chuẩn bị sẵn.

Theo đó, hệ thống này sẽ thay đổi cách thức xây dựng các trung tâm AI. Ông cũng chia sẻ thêm rằng Nvidia đã đầu tư 10 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp và đối tác châu Âu trong năm qua.

Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu là yếu tố then chốt đối với châu Âu, khu vực hiện chỉ sở hữu khoảng 5% năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, so với con số 75% tại Mỹ.

Sự thiếu hụt năng lực tính toán quy mô lớn, vốn là điều kiện cần thiết để huấn luyện các ứng dụng AI, đang trở thành rào cản chính đối với các nhà phát triển tại châu Âu. Bà Jeannette zu Fürstenberg, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của General Catalyst — quỹ đầu tư vào các công ty AI — nhận định: “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là năng lực tính toán”.