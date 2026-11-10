CEO NVIDIA: Hành trình từ người rửa bát đến tỷ phú chip AI và cú sốc ngang địa chấn

Bê bối đời tư gây sức ép lên đế chế NVIDIA

Ngày 8/11, CEO NVIDIA Jensen Huang, 63 tuổi, thừa nhận với nhân viên tập đoàn rằng ông đã không chung thủy với người vợ Lori Huang sau hơn 41 năm chung sống. Ông gửi lời xin lỗi gia đình, thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về những tổn thương gây ra.

Theo NYT, người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Huang là Alice Huang (Huang Le), nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí lãnh đạo tại Megaspeed International, doanh nghiệp kinh doanh trung tâm dữ liệu và có quan hệ thương mại với NVIDIA.

Đáng chú ý, Alice Huang bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc và tìm cách tiếp cận CEO NVIDIA để thu thập thông tin. Hội đồng quản trị NVIDIA khởi động cuộc điều tra độc lập, dù khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy bí mật thương mại hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc tình báo.

Vụ việc không chỉ gây chú ý bởi đời tư của một tỷ phú mà còn đặt ra những vấn đề nhạy cảm về an ninh công nghệ, quản trị doanh nghiệp và quan hệ Mỹ - Trung. Jensen Huang là người đồng sáng lập, CEO và nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại NVIDIA. Bất kỳ biến động nào liên quan đến ông đều có thể tác động tới tâm lý nhà đầu tư.

Theo NYT, Alice Huang (Huang Le) - người phụ nữ được cho là có quan hệ tình cảm với Huang. Ảnh: Taiwan News

Thành lập năm 1993, NVIDIA hiện là tập đoàn thiết kế chip bán dẫn hàng đầu thế giới, hoạt động theo mô hình fabless, tức không trực tiếp vận hành nhà máy sản xuất mà thuê các đối tác như TSMC gia công.

NVIDIA giới thiệu GeForce 256 năm 1999 và quảng bá đây là “GPU đầu tiên trên thế giới”, ban đầu phục vụ đồ họa máy tính và trò chơi điện tử. Sau đó, hãng phát triển công nghệ này thành nền tảng tính toán song song, đặc biệt phù hợp với việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Các dòng chip H100, H200 và Blackwell B200 hiện là nền tảng quan trọng trong hệ thống trung tâm dữ liệu của Microsoft, Google, Amazon, Meta và nhiều doanh nghiệp AI lớn.

Không chỉ có phần cứng, NVIDIA còn sở hữu CUDA, nền tảng phần mềm giúp lập trình viên khai thác sức mạnh GPU. Sự kết hợp giữa chip, phần mềm và hệ sinh thái phát triển tạo nên lợi thế cạnh tranh rất lớn, khiến các đối thủ khó thay thế NVIDIA.

Theo dữ liệu thị trường ngày 9/11, vốn hóa NVIDIA vào khoảng 4.500 tỷ USD, thuộc nhóm doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, dù đã giảm so với mức đỉnh hơn 5.700 tỷ USD hồi đầu tháng 10.

Từ nhân viên rửa bát đến tỷ phú 162 tỷ USD

Ít ai biết rằng người đứng đầu đế chế chip AI hàng đầu thế giới từng bắt đầu sự nghiệp tại Mỹ bằng công việc rửa bát và phục vụ bàn.

Sinh năm 1963 tại Đài Loan (Trung Quốc), Jensen Huang cùng gia đình chuyển tới Mỹ khi còn nhỏ. Từ năm 1978 đến 1983, ông làm việc tại chuỗi nhà hàng Denny's, đảm nhiệm các công việc rửa bát, dọn bàn và phục vụ khách hàng.

Trên LinkedIn cá nhân, Huang từng liệt kê hai công việc nổi bật trong sự nghiệp: nhân viên rửa bát, dọn bàn và CEO NVIDIA.

Alice Huang. Ảnh: LinkedIn

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Oregon State và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford, ông làm việc tại LSI Logic và AMD. Năm 1993, ở tuổi 30, Huang cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập NVIDIA.

Doanh nghiệp từng đứng trước nguy cơ phá sản sau thất bại của một thế hệ chip đầu tiên. Tuy nhiên, Huang quyết định chuyển hướng sang phát triển GPU có khả năng lập trình linh hoạt. Đây là bước đi đặt nền móng cho sự phát triển của NVIDIA trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

Bước ngoặt lớn hơn đến khi Huang nhận ra GPU không chỉ phục vụ trò chơi điện tử mà còn có thể giải quyết những bài toán tính toán phức tạp của AI. Ông kiên trì đầu tư vào CUDA, dù thị trường khi đó chưa nhìn thấy đầy đủ tiềm năng thương mại.

Quyết định này giúp NVIDIA sở hữu lợi thế đặc biệt khi AI tạo sinh bùng nổ từ năm 2022. Trong khi các đối thủ phải xây dựng hệ sinh thái, NVIDIA đã có sẵn phần cứng, phần mềm và cộng đồng lập trình viên.

Theo Forbes ngày 9/11, Jensen Huang sở hữu khối tài sản ước tính hơn 162 tỷ USD, đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phần tại NVIDIA.

Thành công của Huang cho thấy tầm nhìn dài hạn có thể tạo ra lợi thế vượt trội trong ngành công nghệ. Ông không chỉ bán chip mà còn xây dựng nền tảng hạ tầng thiết yếu cho cuộc cách mạng AI. Tháng 12/2024, Huang cùng các nhà khoa học khác được trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 nhờ những đóng góp thúc đẩy công nghệ học sâu.

S&P Global Ratings dự báo tổng đầu tư vào hạ tầng AI quy mô lớn có thể vượt 1.300 tỷ USD vào năm 2027. Đây tiếp tục là cơ hội lớn cho NVIDIA khi các tập đoàn công nghệ vẫn đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu.

Ở chiều ngược lại, giới đầu tư ngày càng nghi ngại về khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư AI khổng lồ. Áp lực cạnh tranh từ AMD, chip tự phát triển của Google, Amazon và các doanh nghiệp Trung Quốc cũng ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, các hạn chế xuất khẩu của Mỹ khiến NVIDIA gặp khó trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường tiềm năng của ngành chip AI.

Vì vậy, thách thức lớn nhất của NVIDIA trong những năm tới không chỉ là duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ mà còn phải chứng minh các khoản đầu tư AI có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận tương xứng.

Từ nhân viên rửa bát đến tỷ phú hàng đầu thế giới, Jensen Huang đã trải qua hành trình đáng chú ý. Nhưng với NVIDIA, thách thức phía trước không chỉ là giữ vững vị thế trong cuộc đua AI, mà còn phải chứng minh những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ này có thể chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận bền vững.