Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang sẽ phải đối mặt với các cuộc chất vấn tại Quốc hội Mỹ từ ngày 1/12, sau khi bất ngờ được phục chức người đứng đầu tập đoàn chip hàng đầu nước này, bất chấp các vấn đề về quan hệ cá nhân làm dấy lên những quan ngại về an ninh quốc gia.

Theo kế hoạch, ngày 1/12, ông Huang sẽ tham gia phiên chất vấn kín trước 3 ủy ban do các nghị sĩ đảng Cộng hòa lãnh đạo tại Hạ viện, gồm Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tình báo và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc. Trong tuyên bố chung, chủ tịch 3 ủy ban nhấn mạnh: “Cuộc điều tra nội bộ ngắn gọn của ban lãnh đạo Nvidia và việc phục chức cho ông Jensen Huang không xóa bỏ được những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia cũng như những câu hỏi cần được giải đáp”. Các nghị sĩ cho biết sẽ làm rõ các vấn đề lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Ngày 2/12, cố vấn pháp lý của Nvidia, ông Tim Teter, cũng sẽ phải tham gia chất vấn kín trước 3 ủy ban trên. Một ngày sau đó, ông Huang dự kiến xuất hiện tại phiên điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ.

Vụ bê bối xoay quanh cáo buộc các chip AI tiên tiến của Nvidia bị chuyển hướng sang Trung Quốc thông qua công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore, trước đây do bà Alice Huang lãnh đạo. Cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ nhân vật này làm việc cho Bắc Kinh. Bà Alice Huang cũng được truyền thông xác định là một trong những người có quan hệ tình cảm ngoài luồng với ông Jensen Huang. Việc CEO Nvidia trở lại vị trí chỉ 11 ngày sau khi từ chức đã làm gia tăng sức ép yêu cầu làm rõ vụ việc và siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI công suất cao sang Trung Quốc từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc gián điệp liên quan đến bà Alice Huang, khẳng định đây là hành vi suy diễn vô căn cứ và bôi nhọ Bắc Kinh.

Theo giới phân tích, các cuộc điều tra có thể tiếp tục được mở rộng sau khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội vào tháng 1/2027. Kết quả các phiên chất vấn sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ vừa trải qua đợt sụt giảm mạnh. Những diễn biến liên quan đến Nvidia, một trong những doanh nghiệp có vai trò trung tâm trong làn sóng phát triển AI, được dự báo có thể tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.