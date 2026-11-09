CEO Nvidia bị điều tra sau bê bối tình cảm liên quan nghi án gián điệp

Ông Jensen Huang

Trong thông báo ngày 8-11, Nvidia cho biết một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập cùng các cố vấn pháp lý bên ngoài sẽ giám sát cuộc điều tra.

Công ty nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của Nvidia bị xâm phạm, nhưng mọi thông tin liên quan sẽ được xem xét.

Trong thư gửi nhân viên, ông Jensen Huang, 63 tuổi thừa nhận đã không chung thủy với vợ và gửi lời xin lỗi tới gia đình, nhân viên, cổ đông cùng các đối tác của công ty.

"Tôi đã không chung thủy. Hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con tôi. Không có lý do gì để biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi" - ông Jensen Huang viết.

Ông khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và tiếp tục điều hành Nvidia trong thời gian quá trình rà soát diễn ra.

Vụ việc bùng phát sau các thông tin cho rằng ông Huang có mối quan hệ với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và là khách hàng lớn của Nvidia.

Một số cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này có liên hệ với hoạt động thu thập thông tin cho Trung Quốc.

Theo các báo cáo, Megaspeed đã mua số lượng lớn chip AI của Nvidia trong những năm gần đây để phục vụ các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á.

Công ty này cũng bị đặt nghi vấn có thể là kênh trung chuyển công nghệ cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong khi Washington siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến.

Ông Jensen Huang không chỉ là đồng sáng lập mà còn được xem là người góp phần đưa Nvidia trở thành một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Trước đó, ông Huang từng nói rằng mối quan hệ của ông với các nhân viên Megaspeed là quan hệ kinh doanh bình thường, giống như với nhiều khách hàng và giám đốc điều hành Trung Quốc khác.

Bà Alice Huang hiện không còn làm việc tại Megaspeed.

Công ty Nvidia có trụ sở tại Santa Clara, California, Mỹ. Công ty này cho biết hiện không có kế hoạch kế nhiệm, ông Huang vẫn sẽ tiếp tục điều hành công ty trong thời gian điều tra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-11 đã lên tiếng bảo vệ ông Huang, gọi ông là "một người tốt" và cho rằng ông nên tiếp tục giữ chức CEO.

Đây được đánh giá là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong hơn 3 thập kỷ lịch sử của Nvidia. Hãng chip này đang giữ vai trò trung tâm của thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Theo The Japan Times