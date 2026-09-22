CEO Nvidia bác bỏ kịch bản AI hủy diệt nhân loại vào năm 2030 và thúc đẩy cuộc đua công nghệ

Trước làn sóng lo ngại ngày càng tăng về hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang vừa chính thức lên tiếng phản bác những kịch bản mang tính diệt vong. Ông khẳng định khả năng AI xóa sổ nền văn minh nhân loại vào cuối thập kỷ này là hoàn toàn không thể xảy ra, đồng thời cho rằng các dự báo tiêu cực đang tạo ra rào cản tâm lý không đáng có cho sự phát triển khoa học.

Phát biểu trên sóng CBS News, người đứng đầu hãng chip lớn nhất thế giới nhấn mạnh: “Năm 2030 sẽ không phải ngày tận thế. Khả năng đó xảy ra là 0%”. Tuyên bố dứt khoát này phản ánh quan điểm thực tế của Nvidia giữa lúc các cuộc thảo luận kỹ thuật về mức độ an toàn của mô hình thông minh đang bị đẩy đi quá xa.

CEO Nvidia nói rằng các dự báo về AI đang bị thổi phồng. Ảnh: Bloomberg.

Hai luồng quan điểm đối lập về ngưỡng an toàn kỹ thuật

Tranh luận xung quanh rủi ro hiện sinh của AI bùng phát trở lại sau phát biểu của Jacob Coxon, cựu chuyên gia nghiên cứu tại Anthropic. Nhân vật này cảnh báo rằng việc các hệ thống đạt tới ngưỡng siêu trí tuệ và có khả năng tự cải tiến mã nguồn trong thời gian ngắn có thể tạo ra những thảm họa vượt ngoài tầm kiểm soát của các nhà phát triển trước năm 2030.

Trái ngược với nỗi sợ hãi về việc công nghệ vượt ngưỡng kiểm soát, Jensen Huang nhìn nhận vấn đề dưới góc độ vận hành kỹ thuật và quy luật thị trường. Theo ông, đảm bảo an toàn kỹ thuật là ưu tiên sống còn, nhưng giải pháp không nằm ở việc ghìm cương tốc độ tiến bộ công nghệ.

Jensen Huang tin AI nên được phát triển tối đa trong vùng kiểm soát. Ảnh: Bloomberg.

CEO Nvidia nhận định các tập đoàn công nghệ tiên phong đều có động lực thương mại khổng lồ để duy trì tính an toàn của mô hình. Trong thực tế, một hệ thống bị lỗi hành vi hoặc gây nguy hiểm cho người dùng sẽ trực tiếp phá hủy giá trị thị trường và vị thế của chính doanh nghiệp kiến tạo ra nó. Hiện tại, Nvidia đóng vai trò xương sống cho hạ tầng AI toàn cầu với các dòng GPU chuyên dụng phục vụ huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn, đưa vốn hóa công ty đạt ngưỡng xấp xỉ 5.300 tỷ USD.

Bài toán cạnh tranh toàn cầu và khung pháp lý thực tế

Về khía cạnh quản lý nhà nước, Jensen Huang cho rằng không cần thiết phải thiết lập một bộ luật riêng biệt quá cứng nhắc cho AI. Thay vào đó, việc áp dụng hiệu quả các khung pháp lý hiện hành như luật trách nhiệm sản phẩm, tiêu chuẩn an ninh mạng và quy định chống thâm nhập trái phép đã đủ để kiểm soát các rủi ro vận hành trong giai đoạn này.

Tổng thống Trump và Jensen Huang có chung quan điểm trong cuộc đua AI. Ảnh: Bloomberg.

Cách tiếp cận cởi mở này đồng thuận với chính sách nới lỏng kiểm soát của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giữ vững ưu thế công nghệ quốc gia. Jensen Huang bảo lưu quan điểm rằng các rào cản quá mức sẽ làm chậm chân doanh nghiệp Mỹ trong cuộc đua với đối thủ lớn như Trung Quốc, ngoại trừ những phân khúc trực tiếp chạm tới an ninh quốc gia và hạ tầng quốc phòng.

Bên cạnh những tranh luận mang tính giả thuyết về tương lai, CEO Nvidia lưu ý ngành công nghiệp cần tập trung vào các bài toán hạ tầng thực tế trước mắt, điển hình như tác động của trung tâm dữ liệu đối với năng lượng và môi trường cộng đồng địa phương. Việc giải quyết xung đột lợi ích ở mức độ cơ sở và chuẩn hóa quy trình triển khai thực tế được đánh giá là nhiệm vụ cấp bách hơn việc sa đà vào những nỗi sợ hãi chưa có căn cứ khoa học rõ ràng.