CEO Kido Trần Lệ Nguyên ngồi ghế Chủ tịch Đầu tư Lavenue thay bà Lê Thị Thanh Thúy

Chuyển giao quyền lực cấp cao và thay đổi trụ sở chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue vừa hoàn tất cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 22/9/2026. Sự thay đổi trọng tâm tập trung ở vị trí lãnh đạo cấp cao nhất. Ông Trần Lệ Nguyên chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Lavenue. Ông Trần Lệ Nguyên sinh năm 1968, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido, mã chứng khoán KDC.

Trước ngày 22/9/2026, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đứng tên pháp lý tại Đầu tư Lavenue do bà Lê Thị Thanh Thúy đảm nhiệm. Bà Lê Thị Thanh Thúy sinh năm 1979, từng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 5 năm tù vào tháng 9/2020. Tội danh bị kết án là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan trực tiếp đến những sai phạm tại khu đất số 8 đến 12 đường Lê Duẩn.

Cùng với việc thay đổi người đại diện pháp luật, Đầu tư Lavenue cũng tiến hành dời địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp quyết định chuyển từ tầng 3 số 12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ) về địa chỉ mới tại số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về cơ cấu sở hữu, Đầu tư Lavenue được thành lập vào tháng 9/2010. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã qua soát xét của Tập đoàn Kido, tính đến ngày 30/6/2026, Kido đang nắm giữ 50% vốn điều lệ tại Đầu tư Lavenue với giá trị khoản đầu tư ghi nhận gần 316 tỷ đồng.

Số phận dự án Lavenue Crown và khoản trích lập dự phòng của Kido

Sự ra đời của Đầu tư Lavenue gắn liền với mục đích thực hiện dự án tại khu đất vàng số 8 đến 12 Lê Duẩn, quận 1 (cũ) với tên thương mại Lavenue Crown. Khu đất này có tổng diện tích hơn 4.800 mét vuông, sở hữu 3 mặt tiền đắc địa giáp các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng. Theo thiết kế ban đầu, dự án Lavenue Crown được quy hoạch là khu phức hợp 36 tầng, bao gồm 6 tầng trung tâm thương mại, hệ thống khách sạn năm sao với quy mô 220 đến 250 phòng và 200 căn hộ cao cấp.

Nguồn gốc khu đất vàng này trước đây do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Kinh doanh Nhà Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Khi có kế hoạch xây dựng khách sạn, doanh nghiệp nhà nước này cùng 4 đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương đã góp vốn lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue. Đến năm 2010, Tập đoàn Kido gia nhập và trở thành cổ đông sở hữu 50% vốn với số tiền giải ngân ban đầu 600 tỷ đồng.

Quá trình triển khai dự án gặp rào cản lớn về pháp lý. Kể từ năm 2018, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện đầu tư dự án Lavenue Crown. Qua hai phiên tòa sơ thẩm năm 2020 và phúc thẩm năm 2021, các cơ quan xét xử đã làm rõ những vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài sản nhà nước tại dự án này.

Những vướng mắc pháp lý kéo dài buộc Tập đoàn Kido phải thận trọng trong hạch toán kế toán. Đến năm 2023, Kido đã phải trích lập dự phòng rủi ro lên đến gần 754 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Đầu tư Lavenue. Đáng chú ý, khu đất 8 đến 12 Lê Duẩn hiện đã được đưa vào danh mục các quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất này vừa được trình lên Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 đến 2031.