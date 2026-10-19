CEO John Ternus nói về tham vọng chưa từng có của Apple

Công nghệ

CEO Apple tiết lộ tham vọng phía sau iPhone Duo

{

iPhone Duo đánh dấu bước chuyển mình của Apple dưới thời tân CEO John Ternus, khi công ty tìm cách khẳng định lợi thế phần cứng giữa cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.

}

Minh Hoàng · 16/10/2026

iPhone Duo được ra mắt đúng lúc Apple có tân CEO. Ảnh: Bloomberg.

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, trở thành tâm điểm trong cuộc phỏng vấn giữa CEO John Ternus và tạp chí TIME. Sản phẩm xuất hiện trên trang bìa chuyên đề "Những phát minh tốt nhất năm 2026", được xem như một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất của iPhone kể từ năm 2007.

Thiết bị có giá khởi điểm 1.999 USD, sở hữu màn hình gập với lớp phủ đặc biệt nhằm hạn chế nếp gấp. Táo khuyết đã dành nhiều năm nghiên cứu công nghệ này, dù các đối thủ như Samsung đã sớm tham gia thị trường điện thoại gập.

Sự ra mắt của iPhone Duo cũng đánh dấu giai đoạn lãnh đạo mới tại Apple. John Ternus tiếp quản vị trí CEO từ ngày 1/9, thay thế Tim Cook. Trong khi nhiều tập đoàn công nghệ tập trung nguồn lực vào AI, ông tiếp tục đặt thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng vào trung tâm chiến lược.

{ 01 }

Canh bạc điện thoại gập

của Apple

Tại sự kiện giới thiệu iPhone Duo ở Apple Park vào tháng 9, Ternus xuất hiện trước hàng loạt phóng viên, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung. Một trong những khoảnh khắc thu hút chú ý là cuộc gặp giữa ông và YouTuber IShowSpeed, người đang phát trực tiếp cho 61 triệu người đăng ký.

Trong lúc giới thiệu mẫu điện thoại mới, tay Ternus run nhẹ khi thao tác trên màn hình. Ông sau đó giải thích mình gần như không ngủ vào đêm trước sự kiện.

"Tôi đã trải qua một ngày tràn ngập adrenaline, caffeine và sự phấn khích", CEO Apple chia sẻ với TIME.

iPhone Duo tạo điểm nhấn với công nghệ màn hình OLED linh hoạt. Ảnh: Bloomberg.

Đằng sau màn ra mắt là quá trình nghiên cứu kéo dài hơn một thập kỷ. Từ năm 2011, Ternus cùng 5 kỹ sư đã nộp đơn sáng chế liên quan đến thiết bị điện tử có thể gập. Khi đó, công nghệ màn hình OLED linh hoạt vẫn trong giai đoạn phát triển. Apple phải giải quyết nhiều vấn đề về độ bền, linh kiện và trải nghiệm sử dụng.

Theo Ternus, những mẫu điện thoại gập xuất hiện trước đây chưa đáp ứng tiêu chuẩn mà Apple mong muốn. Nếp gấp ở giữa màn hình gây ảnh hưởng đến trải nghiệm, trong khi cấu trúc thiết bị còn nhiều hạn chế. Thay vì nhanh chóng tham gia thị trường, nhà sản xuất iPhone tiếp tục nghiên cứu vật liệu và cơ chế bản lề.

Kết quả là iPhone Duo sử dụng bề mặt polymer tùy chỉnh kết hợp công nghệ nanotexture, giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng. Bản lề chứa hơn 100 linh kiện cơ khí chính xác. Apple cũng phát triển hệ thống hiển thị mới và điều chỉnh giao diện iOS để người dùng thao tác thuận tiện hơn trên màn hình lớn.

{ 02 }

Người kế nhiệm Tim Cook

muốn thay đổi điều gì?

John Ternus sinh năm 1975 tại California (Mỹ). Ông bắt đầu tiếp xúc với sản phẩm của Apple từ năm 8 tuổi, khi cha mua chiếc máy tính Apple II. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania, ông làm việc trong lĩnh vực thực tế ảo trước khi gia nhập Apple năm 2001.

Trong 25 năm tại công ty, Ternus tham gia phát triển nhiều dòng sản phẩm quan trọng, gồm Mac, iPad, AirPods và iPhone. Ông trở thành lãnh đạo cấp cao phụ trách phần cứng năm 2021. Các đồng nghiệp đánh giá Ternus là người thực tế, chú trọng chi tiết và có khả năng kết nối các nhóm kỹ thuật với thiết kế.

Các sản phẩm mới dưới thời CEO John Ternus có thể tạo sự khác biệt. Ảnh: Bloomberg.

Richard Dinh, Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm Apple, cho biết Ternus thường thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ phận nhằm tạo ra trải nghiệm thống nhất. Trong quá trình phát triển iPhone Duo, ông từng khuyến khích nhóm kỹ sư tiếp tục nghiên cứu vật liệu mới thay vì chấp nhận giải pháp tương tự của đối thủ. Quyết định này khiến Apple phải hợp tác sâu hơn với nhiều nhà cung ứng trên thế giới.

Phong cách lãnh đạo của Ternus khác biệt so với những người tiền nhiệm. Steve Jobs nổi tiếng nhờ khả năng giới thiệu sản phẩm và tạo ảnh hưởng văn hoá. Tim Cook tập trung vào vận hành, chuỗi cung ứng và quan hệ với các chính phủ. Trong khi đó, Ternus xuất thân từ kỹ thuật và dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp với đội ngũ thiết kế.

Neil Cybart, nhà phân tích theo dõi Apple hơn một thập kỷ, đánh giá Ternus là lựa chọn hợp lý cho vị trí CEO. Theo ông, nhà lãnh đạo này tin tưởng văn hoá lấy thiết kế làm trung tâm, đồng thời cho rằng công nghệ phải mang lại giá trị vượt ra ngoài những thông số kỹ thuật.

{ 03 }

Apple tạo khác biệt

trong kỷ nguyên AI

Bên cạnh iPhone Duo, thử thách lớn nhất của Ternus là tìm vị trí cho Apple trong cuộc đua AI. Microsoft, Google, Meta, Amazon và nhiều doanh nghiệp khác đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng tính toán cũng như các mô hình tiên tiến. Trong khi đó, Apple bị chỉ trích vì tiến độ phát triển AI chậm hơn các đối thủ.

Vào tháng 6/2024, nhà sản xuất iPhone giới thiệu Apple Intelligence, khoảng 18 tháng sau khi ChatGPT xuất hiện. Tuy nhiên, công ty mất hơn 2 năm để triển khai phiên bản Siri cá nhân hoá như cam kết. Trợ lý mới ra mắt tại Mỹ vào tháng 9 sử dụng mô hình AI do Apple phát triển, kết hợp công nghệ Gemini của Google.

Apple muốn phát triển AI theo hướng cá nhân hoá. Ảnh: Bloomberg.

Chiến lược AI của Apple hướng đến khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân thay vì cạnh tranh trực tiếp về sức mạnh mô hình. Với sự cho phép của người dùng, Siri có thể kết nối thông tin từ email, lịch, tin nhắn và tài liệu. Trợ lý này hỗ trợ chuẩn bị cuộc họp, tìm thông tin chuyến bay hoặc phân tích dữ liệu sức khỏe từ Apple Watch.

Ternus cho rằng ngay cả khi các công ty khác tạo ra AI siêu thông minh, người dùng vẫn cần thiết bị để tương tác với công nghệ. "Mọi người muốn những thứ hữu hình. Họ muốn trò chuyện, xem hình ảnh người thân và chụp ảnh", ông nói. Theo CEO Apple, chưa có lý do để tin điện thoại sẽ biến mất chỉ vì trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh hơn.

Dù vậy, thành công của iPhone Duo chưa được bảo đảm. Mức giá khoảng 2.000 USD có thể khiến nhiều khách hàng cân nhắc. Apple cũng phải cạnh tranh với những hãng đã có kinh nghiệm phát triển điện thoại gập. Tuy nhiên, công ty vẫn sở hữu lợi thế từ hệ sinh thái khoảng 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động và lượng khách hàng trung thành trên toàn cầu.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.