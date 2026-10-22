CEO Jensen Huang Nvidia gọi việc nộp thuế 8 tỷ USD là đặc quyền

Sự phân hóa trong giới công nghệ trước đề xuất thuế mới

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình CBS Sunday Morning, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang thẳng thắn chia sẻ góc nhìn về nghĩa vụ nộp thuế của giới siêu giàu. Ông cho biết bản thân không e ngại việc nộp thuế và quan niệm rằng người kiếm được nhiều tiền hơn phải có trách nhiệm nộp số thuế lớn hơn. Theo thống kê của tạp chí Forbes, ông Huang hiện là người giàu thứ 7 thế giới với khối tài sản ước tính hơn 187 tỷ USD. Ông khẳng định việc có khả năng đóng 8 tỷ USD tiền thuế trong khoảng thời gian 5 năm là một đặc quyền, đồng thời chia sẻ thêm rằng bản thân chỉ sợ nghèo chứ không sợ đóng thuế.

Bình luận của người đứng đầu Nvidia được đưa ra khi nhiều tỷ phú công nghệ đang lên tiếng phản đối gay gắt đề xuất thuế mới của bang California. Theo dự luật mới, những cư dân có tổng tài sản trên 1 tỷ USD sẽ phải nộp thêm khoản thuế một lần 5%, áp dụng trên toàn bộ tài sản có giá trị bao gồm cổ phiếu hoặc doanh nghiệp sở hữu. Khoản thuế này được phép chia đều để nộp trong 5 năm và được tính độc lập với biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến hiện hành của bang, vốn đang dao động từ 1% đến 12,3% kèm theo phụ thu 1% cho dịch vụ y tế đối với thu nhập trên 1 triệu USD.

Giới công nghệ đã huy động hơn 340 triệu USD và đang chi tiêu hơn 1 triệu USD mỗi ngày để thực hiện các chiến dịch ngăn chặn dự luật thuế mới được thông qua. Đáng chú ý, những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như đồng sáng lập Google Sergey Brin hay cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt đều bày tỏ sự không đồng tình. Một số tỷ phú khác như Peter Thiel của Palantir hay Mark Zuckerberg của Meta Platforms đã lựa chọn giải pháp rời bỏ California để chuyển đến các tiểu bang có chính sách thuế ưu đãi hơn.

Lợi thế cạnh tranh giữ chân doanh nghiệp tại California

Đề xuất áp thuế tài sản đối với các tỷ phú do một công đoàn nhân viên y tế khởi xướng và nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ tiểu bang. Nguồn thu bổ sung từ khoản thuế 5% đối với các cá nhân sở hữu trên 1,1 tỷ USD sẽ được phân bổ trực tiếp cho ngân sách y tế, giáo dục và các chương trình hỗ trợ lương thực. Để được đưa ra bỏ phiếu chính thức vào tháng 11, sáng kiến này cần thu thập đủ 870.000 chữ ký hợp lệ. Bất động sản dự kiến được loại khỏi diện tính thuế tài sản do cư dân đã thực hiện nghĩa vụ thuế nhà đất.

Dù đề xuất thuế tài sản gây ra nhiều tranh cãi, Giám đốc điều hành Nvidia khẳng định chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi California. Ông đánh giá cao những cơ hội mà nước Mỹ nói chung và khu vực này nói riêng mang lại, từ hệ thống giáo dục bậc cao đến môi trường thuận lợi để mở doanh nghiệp và hiện thực hóa các ý tưởng công nghệ. Ông cho rằng những yếu tố này đã góp phần trực tiếp giúp Nvidia có được vị thế hiện tại trên thị trường chip AI toàn cầu. Do đó, việc hoàn thành nghĩa vụ thuế là cách đóng góp trở lại cho xã hội và nền kinh tế đã hỗ trợ sự phát triển của công ty.

Giải thích thêm về quyết định duy trì hoạt động tại California, ông Huang nhấn mạnh tiểu bang này vẫn là cái nôi của sự đổi mới sáng tạo bất chấp mức thuế cao hàng đầu thế giới. Việc đặt văn phòng trụ sở của Nvidia tại Santa Clara, ngay trung tâm Thung lũng Silicon, mang lại lợi thế tiếp cận nguồn nhân tài chất lượng cao khổng lồ. Người đứng đầu Nvidia chấp nhận đánh đổi các chi phí thuế đắt đỏ để doanh nghiệp có thể hoạt động tại trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới và tận dụng tối đa hệ sinh thái đổi mới tại đây.