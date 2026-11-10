CEO Jensen Huang mất 7,4 tỷ USD giữa bê bối ngoại tình, vị trí trong top 10 tỷ phú cũng thay đổi

Theo Forbes, tài sản của Jensen Huang giảm 7,4 tỷ USD, xuống còn 154,7 tỷ USD chỉ trong nửa giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày 9/11. Mức sụt giảm này khiến ông từ vị trí thứ 8 xuống thứ 10 trong danh sách tỷ phú thế giới, đứng sau Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway, và Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle.

Cổ phiếu Nvidia giảm 5,5% vào lúc 13h30 (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 9/11, sau khi có thời điểm giảm tới 7% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Đây là phiên giao dịch đầu tiên kể từ khi công ty công bố cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ giữa Huang và một nữ lãnh đạo doanh nghiệp bị tình báo Mỹ nghi ngờ là điệp viên Trung Quốc.

Trước đó, trong thông điệp gửi nhân viên hôm Chủ nhật, Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời xin lỗi về những hành động của mình và khẳng định ủng hộ cuộc điều tra của công ty.

Khi thị trường mở cửa, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm hơn 7%, khiến tài sản của Huang bốc hơi 10,3 tỷ USD và ông tạm thời rời khỏi nhóm 10 người giàu nhất thế giới.

Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của NVIDIA, phát biểu tại phiên diễn thuyết chính trong khuôn khổ Hội nghị Công nghệ GPU NVIDIA Berlin (GTC), diễn ra ngày 21/10/2026 tại Berlin, Đức. Ảnh: Sean Gallup/Getty Images

Vốn hóa thị trường của Nvidia cũng giảm đáng kể. Từ mức 4.500 tỷ USD khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, con số này xuống còn 4.240 tỷ USD vào lúc 13h30 ngày 9/11. Điều này khiến Nvidia ngày càng bị bỏ xa Apple trong cuộc cạnh tranh vị trí công ty đại chúng có giá trị lớn nhất thế giới.

Hôm Chủ nhật, hội đồng quản trị Nvidia thông báo thành lập một ủy ban gồm các giám đốc độc lập, đồng thời thuê luật sư bên ngoài để xem xét toàn bộ thông tin liên quan. Tuy nhiên, công ty khẳng định hiện không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật kinh doanh của Nvidia đã bị xâm phạm.

Mối quan hệ với nữ doanh nhân bị nghi là gián điệp Trung Quốc

Diễn biến trên xảy ra sau khi The New York Times đưa tin vào cuối tháng trước rằng tình báo Mỹ xác định Jensen Huang có mối quan hệ thân thiết với Alice Huang, một công dân Trung Quốc bị Mỹ nghi ngờ thu thập thông tin cho Bắc Kinh.

Theo Forbes, Nvidia là công ty duy nhất trong nhóm 7 tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn của Mỹ (Magnificent Seven), gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta và Tesla, ghi nhận cổ phiếu giảm trong giao dịch trước giờ mở cửa ngày 9/11.

Trước đó khoảng một năm, tình báo Mỹ đã báo cáo những phát hiện liên quan đến Alice Huang cho Tổng thống Donald Trump, theo thông tin do The New York Times đăng tải. Tuy nhiên, ông Trump không có động thái nào vào thời điểm đó.

Cuối tháng trước, người phát ngôn Nvidia nói với The New York Times rằng những tương tác giữa Jensen Huang và bà Alice Huang không có gì bất thường hay ngoài dự kiến, bởi việc gặp gỡ khách hàng là một phần công việc của CEO.

Huang hiện được xem là một đồng minh và cố vấn công nghệ của ông Trump. Tổng thống Mỹ từng đảo ngược các quy định do chính quyền tiền nhiệm ban hành năm 2022 nhằm hạn chế xuất khẩu chip AI ra thị trường toàn cầu.

Tối 8/11, ông Trump công khai bênh vực CEO Nvidia, gọi Huang là một người đáng kính và cho biết vẫn sẽ đưa ông đi cùng trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới.

Những thông tin về Alice Huang

Theo The New York Times, dẫn một bản ghi nhớ được lưu hành trong chính quyền Trump, Alice Huang được cho là đã được cơ quan tình báo hàng đầu của Bắc Kinh tuyển dụng nhằm thu thập thông tin về Jensen Huang cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Hiện chưa rõ Alice Huang gặp Jensen Huang lần đầu vào thời điểm nào. Tuy nhiên, cả hai từng được chụp ảnh cùng nhau tại một quán bar vào tháng 6/2024.

Người phụ nữ này cũng được cho là có mối quan hệ với một số lãnh đạo khác trong ngành chip AI, trong đó có những người tại Gigabyte, công ty chuyên lắp ráp siêu máy tính Nvidia.

Alice Huang từng giới thiệu bản thân là CEO của Megaspeed, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán AI và hạ tầng đám mây tại Singapore. Tuy nhiên, theo The New York Times, sau 8 tháng hoạt động, công ty đã loại bà khỏi vị trí giám đốc điều hành trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Megaspeed được thành lập năm 2023, sau khi 7Road, một công ty trò chơi điện tử và điện toán đám mây của Trung Quốc, tách hoạt động kinh doanh ở nước ngoài sang Singapore.

Doanh nghiệp này có quan hệ hợp tác với Nvidia và cung cấp công nghệ của hãng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ năm 2024, Megaspeed đã nằm trong diện bị Mỹ điều tra liên quan đến khả năng Trung Quốc tiếp cận chip Nvidia.

Một quan chức Bộ Thương mại Mỹ từng phát hiện thiết bị Nvidia vẫn còn nguyên trong các thùng hàng tại một địa điểm trung tâm dữ liệu ở Malaysia. Điều này làm dấy lên nghi vấn thiết bị có thể được vận chuyển ra khỏi nước này.

Tài sản của Jensen Huang trước khi bê bối xảy ra

Trước phiên giao dịch ngày 9/11, Jensen Huang đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, với khối tài sản ước tính 162,2 tỷ USD.

Sau khi cổ phiếu Nvidia giảm mạnh, tài sản của ông xuống còn 154,7 tỷ USD, thấp hơn Warren Buffett và Larry Ellison.

Điều gì đáng chú ý tiếp theo?

Ngoài những diễn biến liên quan đến cuộc điều tra, Nvidia dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý tiếp theo vào thứ Ba tuần sau, sau khi thị trường đóng cửa.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II, mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia ghi nhận doanh thu 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 92% tổng doanh thu của công ty trong quý.

Forbes cho biết kết quả này vượt kỳ vọng của thị trường, với mức dự báo doanh thu được đề cập là 96,2 tỷ USD.