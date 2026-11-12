CEO Jensen Huang lại bị cáo buộc ngoại tình, Nvidia cân nhắc quyết định nhân sự lớn

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo báo Wall Street Journal, Hội đồng quản trị Nvidia có thể họp sớm nhất vào ngày 11/11, theo giờ Mỹ, để quyết định tương lai của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang.

Báo Wall Street Journal ngày 11/11 cho biết Hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị bãi nhiệm Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang sau khi xuất hiện thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có một người phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Dẫn lời những người am hiểu vấn đề, Wall Street Journal cho biết Hội đồng quản trị Nvidia có thể nhóm họp ngay trong ngày 11/11, theo giờ Mỹ, để quyết định tương lai của ông Huang tại công ty.

Trước đó cùng ngày, báo New York Times dẫn lời năm người từng làm việc tại Nvidia đưa tin ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 12/11, những thông tin trên xuất hiện vài ngày sau khi ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ.

Trước đó vào ngày 8/11, Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ thông tin ông Huang có thể đã trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Hội đồng quản trị Nvidia khẳng định chưa có lý do để cho rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của công ty đã bị xâm phạm, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Huang và đội ngũ lãnh đạo.

Những thông tin mới đã tác động đến thị trường chứng khoán. Theo Reuters ngày 11/11, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin liên quan đến những mối quan hệ được báo chí Mỹ đăng tải. Nvidia cũng chưa xác nhận quyết định bãi nhiệm ông Huang tại thời điểm bản tin được công bố.