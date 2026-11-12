CEO Jensen Huang của Nvidia từ chức giữa bê bối

Việc ông Huang rời đi đánh dấu sự kết thúc 33 năm gắn bó của ông với công ty mà ông đồng sáng lập và dẫn dắt, từ một nhà sản xuất chip đồ họa trở thành một trong những công ty trí tuệ nhân tạo quyền lực nhất thế giới.

Bà Colette Kress, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tài chính của Nvidia, đã được bổ nhiệm làm CEO tạm thời. Ban quản trị đã bắt đầu tìm kiếm một CEO chính thức.

Ông Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia. Ảnh: GI

Bà Kress gia nhập Nvidia vào tháng 9 năm 2013 và đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi của công ty trong suốt 13 năm qua. Trước khi đến Nvidia, bà đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong các vị trí tài chính cấp cao tại các công ty công nghệ lớn, bao gồm Cisco và Microsoft.

Bà Kress cho biết bà sẽ tập trung vào việc duy trì đà phát triển được tạo ra dưới thời ông Huang thay vì phá vỡ định hướng hiện tại của Nvidia. Ban giám đốc Nvidia đã cảm ơn ông Huang vì những đóng góp của ông cho Nvidia và ngành công nghệ.

Vụ bê bối tình ái của ông Huang còn ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tranh cãi xuất hiện sau khi ông Huang thừa nhận ngoại tình với một nữ doanh nhân Trung Quốc tên Alice Huang - người bị phía Mỹ cáo buộc hoạt động tình báo cho Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh bác bỏ những cáo buộc nhằm vào nước này, đồng thời chỉ trích Mỹ sử dụng vấn đề gián điệp để gây sức ép trong lĩnh vực công nghệ.

Theo các thông tin được công bố, bà Alice Huang từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed, một công ty có trụ sở ở Singapore.