CEO James Gunn rời DC, 'người quen' Marvel về thay: Vũ trụ Điện ảnh DC sẽ ra sao?

Chỉ sau 4 năm cùng Peter Safran xây dựng lại Vũ trụ Điện ảnh DC mới, James Gunn đã rời khỏi vị trí đồng CEO của DC Studios. James Gunn và Peter Safran đảm nhận vị trí này từ tháng 11/2022 đến hết tháng này. Từ ngày 1/12, vị trí chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của DC Studios là Jeremy Latcham - nhà sản xuất từng đứng sau The Avengers (2012), Guardians of The Galaxy (2014)…

Peter Safran (trái) và James Gunn (phải).

Vào tháng 10/2026, Skydance mua lại Warner Bros. Discovery. Thương vụ này đã tạo ra một làn sóng cải tổ, tái cấu trúc mà James Gunn và Peter Safran không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Trái ngược với các cam kết trước đó về việc cả hai vẫn là một phần của siêu studio mới, kế hoạch của Skydance dành cho họ đã thay đổi.

Sau thông báo của Skydance, James Gunn cũng có bài viết riêng trên mạng xã hội. Ông cho biết mình cảm thấy áp lực với vị trí lãnh đạo, cũng không thích tính chất tập đoàn của công việc. Ông gần như không còn thời gian cho bản thân và những người thân yêu. James Gunn mong muốn được quay lại việc sáng tạo thuần túy.

James Gunn trên phim trường Superman.

Nguyên nhân cho sự ra đi của James Gunn được cho là bởi nhiều yếu tố. Sau khi Skydance thực hiện thương vụ mua lại, lãnh đạo mới muốn tập trung toàn bộ hoạt động sản xuất dưới sự quản lý của mình, nhưng James Gunn không chấp nhận việc bị đặt vào một cấu trúc báo cáo phân tầng phức tạp. Ông vẫn muốn báo cáo trực tiếp cho CEO của Warner Bros. Discovery như từ trước tới nay.

Ngoài ra, dưới góc nhìn của ban lãnh đạo mới, các phim đã phát hành không mang lại hiệu quả kinh doanh tốt. Di sản của James Gunn sau 4 năm lèo lái con thuyền DC Studios có: Superman (2025), Supergirl (2026), Clayface (2026), cùng hai series là Peacemaker và Lanterns.

Trong đó, Clayface được xem là một chiến thắng khi thu về hơn 100 triệu đôla (hơn 2,8 nghìn tỉ đồng) nhưng chỉ mất 44 triệu đôla (hơn 1,1 nghìn tỉ đồng) để sản xuất. Superman thu về khoảng 618 triệu đôla (hơn 15,8 nghìn tỉ đồng) phòng vé, có lời nhưng vẫn bị Skydance đánh giá là không đạt kỳ vọng về lợi nhuận thực tế, cũng như thiếu sức ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng như một bộ phim tầm cỡ đó đáng lẽ phải có. Còn Supergirl, rất tiếc, với 126 triệu đôla (khoảng 3,3 nghìn tỉ đồng) kiếm được, là một thất bại thảm hại.

Trước sự ra đi của James Gunn khỏi vị trí “thuyền trưởng”, có không ít fan cảm thấy tiếc nuối khi cơ hội được nhìn thấy Vũ trụ Điện ảnh DC dưới bàn tay của ông càng lúc càng xa vời, nhất là dường như nó chỉ vừa bắt đầu khởi động. Tuy vẫn còn đảm nhận sản xuất Man of Tomorrow - phần phim tiếp theo của Superman, nhưng tương lai của các dự án sau đó vẫn đang để ngỏ.

Sau khi James Gunn rời đi, DC Studios liệu có khởi động lại (reboot) Vũ trụ Điện ảnh DC hay không thì vẫn chưa có gì chắc chắn. Có người thuộc nội bộ DC bày tỏ lo ngại rằng, nếu khởi động lại Vũ trụ Điện ảnh DC, liệu sẽ còn bao nhiêu khán giả đủ kiên nhẫn để đầu tư thời gian và tình cảm, tiếp tục ủng hộ?

Một số bình luận của netizen: “Nếu họ thực sự dám cả gan khởi động lại Vũ trụ DC thêm lần nữa thì tôi sẽ “sa thải” họ ra khỏi cuộc đời xem phim của mình.” “Cứ vài năm là lại tái khởi động, rồi mong người ta còn quan tâm, còn háo hức? Cứ tiếp tục từ chỗ đã dừng lại đi, trời ơi là trời!” “Hơn NỬA TỶ ĐÔ mà với bọn họ vẫn chưa đủ ấn tượng? Đúng là tham lam.” “Kết quả James Gunn mang lại cũng đâu xuất sắc lắm, Superman khá nhất nhưng vẫn chưa tạo được sự bùng nổ lớn hay kết nối tốt với khán giả đại chúng. Bạn không thể mong đợi một hãng phim vận hành chỉ dựa vào điểm số trên Rotten Tomatoes được.” “James Gunn đã làm hỏng hình tượng cha mẹ người Krypton của Superman, đồng thời tạo ra phiên bản Supergirl tệ nhất có thể.” “Tôi thích DC thời Zack Snyder hơn. Tăm tối nhưng có chất riêng. Đáng lẽ họ nên để ông ấy hoàn tất chuỗi phim đấy, dù sao thì nó cũng đã gần đến đích rồi.” “Đừng nhớ DC thời Zack Snyder nữa. Hãy chấp nhận sự thật rằng ngoại trừ Aquaman, Wonder Woman và Man of Steel thì tất cả đều tệ.” “Giờ tái khởi động thì bị khán giả ghét, nhưng không tái khởi động sao đuổi kịp Marvel? Thiệt tình, họ đã tự đưa mình vào thế kẹt.” “Tôi không hiểu quyết định này. Superman đã nắm bắt được tinh thần của nguyên tác. Peacemaker rất hay, Lanterns cũng vậy. Clayface thì thực sự xuất sắc. Dù đúng là Supergirl thì tệ thật. Nhưng chỉ có một phim thất bại thôi mà nhỉ?” “DC nên làm phim riêng lẻ thôi, dẹp chuyện ghép lại thành một vũ trụ chung đi.”

Hải Đường