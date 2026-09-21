CEO Hyundai cảnh báo làn sóng ô tô Trung Quốc đổ bộ vào Mỹ

Trong khi ô tô Trung Quốc tiếp tục gây lo ngại cho thị trường trên toàn thế giới thì tại Mỹ, mức độ ảnh hưởng chưa thực sự rõ ràng và mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại.

Tuy vậy, các hãng xe tại Mỹ đang dần lo lắng sự bùng nổ của các nhà sản xuất xe Trung Quốc gia nhập thị trường này trong thời gian tới.

BYD là một trong những thương hiệu xe hơi Trung Quốc bán chạy tốp đầu tại thị trường nước ngoài.

Sự lo lắng càng có cơ sở khi mới đây Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sản xuất ô tô tại Hoa Kỳ.

Trên thực tế, xe Trung Quốc hiện gần như bị đẩy ra ngoài thị trường Mỹ do mức thuế gần 100% đối với xe điện của họ. Tuy nhiên, với việc Tổng thống Trump đưa ra những nhận xét tích cực về việc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc gia nhập thị trường, với điều kiện họ sử dụng lao động Mỹ và xây dựng nhà máy trong nước.

Trước tình thế đó, Hyundai đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ gây xáo trộn thị trường, ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô đang hiện diện tại Mỹ, nếu không có thuế hàng rào thuế quan của Mỹ.

Dẫn chứng từ các thị trường châu Âu, CEO của Hyundai Motor, ông Jose Munoz, cảnh báo rằng thị trường ô tô Mỹ có thể bắt đầu giống như Anh và châu Âu nếu Mỹ loại bỏ các hạn chế nhập khẩu.

Theo ông Munoz, Vương quốc Anh, vốn trước đây là một thị trường có lợi nhuận tốt nhưng nay đã trở nên khó khăn hơn, các sản phẩm bán chạy nhất đều là Trung Quốc vì không có rào cản.

Tuần trước, Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, đại diện cho Ford, General Motors và Stellantis tại Washington đã đưa ra một thông điệp dường như đi ngược lại những bình luận của Tổng thống.

Theo đó, Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ cho rằng ông Trump đã ví đề xuất này với nhiều hãng xe Nhật Bản sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, hội đồng cho rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hưởng lợi không công bằng từ trợ cấp nhà nước.

Bản thân Munoz từng giám sát hoạt động của Nissan tại Trung Quốc và ca ngợi tốc độ cũng như sự phát triển của công nghệ từ Trung Quốc. Nhưng những cảnh báo của ông về Vương quốc Anh và châu Âu lại tập trung vào khả năng sinh lời của Hyundai. Tại Vương quốc Anh, một quốc gia không áp thuế đối với xe Trung Quốc, 15% số đăng ký xe mới là của các thương hiệu Trung Quốc.

Tại châu Âu, EU đã áp dụng thuế đối với xe điện Trung Quốc còn EU cũng đang xây dựng các quy định sản xuất tại châu Âu quy định số lượng chi tiết của một chiếc xe cần được sản xuất trong khối để đủ điều kiện bán. Nhưng ngay cả khi có thuế quan trong EU, Munoz cho rằng xe Trung Quốc rẻ hơn 30-40% ở một số thị trường.