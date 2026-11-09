CEO Hoàng Thị Hà: Từ danh hiệu sắc đẹp đến trách nhiệm với cộng đồng

Với CEO Hoàng Thị Hà, chăm sóc sức khỏe còn là giúp mỗi người có thêm cơ hội sống khỏe, chăm lo cho gia đình và tiếp tục thực hiện những dự định của mình.

Sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng, Hoàng Thị Hà, 35 tuổi, hiện là CEO của Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Bảo Lộc. Khi chọn một từ để nói về hành trình của mình, chị chọn “phụng sự”.

Với chị, chăm sóc sức khỏe còn là giúp mỗi người có thêm cơ hội sống khỏe, chăm lo cho gia đình và tiếp tục những dự định của mình. Từ công việc chuyên môn đến vai trò điều hành, suy nghĩ ấy trở thành điểm tựa cho những lựa chọn nghề nghiệp.

“Lãnh đạo không phải là đứng ở vị trí cao nhất, mà là người dám chịu trách nhiệm, biết kết nối con người”, chị chia sẻ.

Đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, CEO Hoàng Thị Hà muốn thử sức trong một môi trường mới, gặp gỡ những nữ doanh nhân có chung khát vọng phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Bước ra khỏi giới hạn quen thuộc

Đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Hoàng Thị Hà muốn thử sức trong một môi trường mới, gặp gỡ những nữ doanh nhân có chung khát vọng phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Vốn quen làm việc tại phòng khám, chị có thêm kinh nghiệm về giao tiếp, thuyết trình trước đám đông và biểu diễn trên sân khấu. Qua từng hoạt động, chị học cách thể hiện bản thân tự tin hơn, đồng thời biết lắng nghe và đón nhận những góc nhìn khác biệt.

Kết thúc cuộc thi với Top 5 bảng A và danh hiệu Hoa hậu Thân thiện, điều chị trân trọng nhất là sự trưởng thành và những mối quan hệ chân thành. Trở về công việc, chị chia sẻ trải nghiệm ấy với các nữ đồng nghiệp, khuyến khích họ chăm chút phong thái, mạnh dạn thể hiện năng lực và tự tin hơn trong cuộc sống.

Riêng danh hiệu Hoa hậu Thân thiện mang đến cho chị nhiều suy ngẫm. Theo chị, sự thân thiện được thể hiện qua khả năng lắng nghe, tôn trọng và kết nối với mọi người. Trong môi trường y tế, những điều tưởng chừng nhỏ ấy lại có ý nghĩa thiết thực.

“Một lời động viên có thể giúp người bệnh vững lòng; một sự sẻ chia đúng lúc có thể tiếp thêm hy vọng”, chị chia sẻ.

CEO Hoàng Thị Hà cho biết chị thấu hiểu hơn những lo lắng của bệnh nhân, cũng như sự vất vả của người thân khi chăm sóc họ.

Để sự ghi nhận trở thành hành động

Là một người vợ, người mẹ và người làm việc trong lĩnh vực y tế, Hoàng Thị Hà cho biết chị thấu hiểu hơn những lo lắng của bệnh nhân, cũng như sự vất vả của người thân khi chăm sóc họ. Điều đó thôi thúc chị kết hợp chuyên môn với tư duy quản trị, hướng đến môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, tận tâm, lấy người bệnh làm trung tâm.

Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Bảo Lộc cũng là tâm huyết mà chị ấp ủ nhiều năm trên quê hương. Bởi vậy, điều chị quan tâm sau cuộc thi là làm thế nào để những cơ hội kết nối có thể góp phần cải thiện công việc và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân.

Sau cuộc thi, CEO Hoàng Thị Hà mong muốn tiếp tục tham gia các chương trình khám sức khỏe cộng đồng, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ y tế.

Ngay trong thời gian dự thi, chị cùng đội ngũ đã đóng góp một phần kinh phí để hưởng ứng hoạt động hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại Di Linh, Lâm Đồng. Sau cuộc thi, chị mong muốn tiếp tục tham gia các chương trình khám sức khỏe cộng đồng, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ y tế.

Với Hoàng Thị Hà, giá trị của một danh hiệu cần được bồi đắp bằng cách sống và làm việc mỗi ngày. Chị mong khi nhắc đến mình, mọi người sẽ nhớ đến một người phụ nữ tận tâm với nghề, trân trọng con người và bền bỉ với những việc có ích.

“Vẻ đẹp có giá trị nhất là vẻ đẹp trí tuệ, nhân ái và phụng sự cộng đồng”, chị nói. Đó cũng là điều chị muốn tiếp tục thực hiện khi trở về với nhịp làm việc thường ngày, nơi sự tin cậy được xây dựng từ từng lần lắng nghe và từng hành động có trách nhiệm.