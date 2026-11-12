CEO Hoàng Sa Việt Phạm Văn Hùng và tâm huyết làm thang máy Việt

Năm 2009, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang oằn mình sau cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng với một kỹ sư trẻ vừa chập chững bước ra khỏi giảng đường đại học như Phạm Văn Hùng, cánh cửa tương lai lại rộng mở rực rỡ. Ông chính thức trúng tuyển vào Applied Micro – một tập đoàn công nghệ đình đám của Hoa Kỳ hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế và lập trình chip bán dẫn.

Để dễ hình dung về vị thế của công việc này ở thời điểm đó, hãy nhìn vào một con số đối sánh: Giữa lúc thu nhập bình quân của một công nhân phổ thông tại các khu công nghiệp Việt Nam chỉ quẩn quanh ở mức 1 triệu đồng/tháng, thì mức lương khởi điểm của chàng kỹ sư trẻ đã lên tới 600 USD, và nhanh chóng chạm mốc 1.000 USD/tháng.

Ký ức về những ngày tháng làm kỹ sư công nghệ với mức thu nhập vượt trội ấy vẫn in đậm trong những câu chuyện đời thường của ông cùng những người đồng sự. Ông từng chia sẻ vui với những người anh em về cảm giác cầm thẻ đi rút khoản tiền lương ngàn đô ngày đó: mỗi lần trụ ATM chỉ cho rút tối đa 1,5 triệu đồng, ông phải kiên nhẫn đứng thao tác rút đến 13 lần mới lấy hết được số tiền mặt tiền lương của một tháng.

Chỉ sau gần 3 năm gắn bó với “phòng lạnh” và những dòng code, kỹ sư Phạm Văn Hùng nhận ra khát vọng của mình không chỉ dừng lại ở việc làm một chuyên gia kỹ thuật giỏi, hưởng lương cao.

Môi trường làm việc chuẩn Mỹ này không chỉ mang lại thu nhập đáng mơ ước, mà quan trọng hơn, nó đặt ông vào một hệ quy chiếu khác biệt. Tại đây, ông được tiếp cận với tư duy quản trị hiện đại, sự minh bạch trong vận hành và những tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe nhất của ngành công nghệ cao thế giới. Thực tế, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng thời với ông tại tập đoàn ngày ấy đã tiếp tục thăng tiến và gặt hái thành công vang dội tại các “gã khổng lồ” công nghệ ở Thung lũng Silicon.

Thế nhưng, sâu thẳm bên trong người kỹ sư ấy là một ngọn lửa khác. Chỉ sau gần 3 năm gắn bó với “phòng lạnh” và những dòng code, ông Hùng nhận ra khát vọng của mình không chỉ dừng lại ở việc làm một chuyên gia kỹ thuật giỏi, hưởng lương cao. Ông muốn tự tay xây dựng, thiết kế và phát triển một hệ thống của riêng mình. Ông từng thẳng thắn chia sẻ ý định này với cấp trên, bởi ông có một niềm tin mãnh liệt rằng, con đường tự chủ kinh doanh sẽ mở ra cơ hội lớn hơn để hiện thực hóa những ý tưởng đang nung nấu. Đã xác định đó là hướng đi trọn đời, thì sự khởi đầu càng sớm, cơ hội sai và sửa càng nhiều.

Năm 2011, ông dùng toàn bộ số vốn tích lũy được trong những năm tháng làm kỹ sư, quyết định đệ đơn xin nghỉ việc để bước ra ngoài khởi nghiệp.

Cái tên “Hoàng Sa Việt” ra đời trong một bối cảnh đặc biệt của năm 2011, khi tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Ban đầu, ông định đặt tên pháp nhân là Trường Sa Việt, nhưng sau một hồi cân nhắc, ông chọn Hoàng Sa Việt – bởi Hoàng Sa cũng là một phần lãnh thổ thiêng liêng máu thịt của Tổ quốc.

Lựa chọn cái tên này, người sáng lập mang theo một tâm niệm vô cùng thực tế: Lòng yêu nước không nhất thiết phải luôn được thể hiện bằng những khẩu hiệu vĩ mô hay những điều lớn lao xa vời. Với một người làm kinh doanh, lòng yêu nước thiết thực nhất chính là xây dựng được một doanh nghiệp tử tế, tạo ra những sản phẩm có chất lượng thực chất, tạo ra công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm gia đình và đóng góp công sức vào sự phát triển của chuỗi cung ứng trong nước.

Bắt đầu bằng thương hiệu khung giàn hợp kim nhôm Viettruss, ông Hùng mang nguyên tư duy logic của một người viết phần mềm áp dụng vào một xưởng gia công cơ khí bám đầy bụi kim loại. Thay vì đi theo lối mòn của các xưởng cơ khí truyền thống là vội vã đổ tiền mua máy móc mới, ông lùi lại một bước để phân tích toàn bộ dây chuyền. Từng công đoạn được bóc tách: Thao tác nào có thể tiêu chuẩn hóa? Quy trình nào có thể đưa vào tự động hóa? Và khâu nào bắt buộc phải cần đến kinh nghiệm, sự khéo léo của bàn tay người thợ bậc cao? Tự động hóa, theo góc nhìn của người kỹ sư này, không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu máy cắt CNC, mà phải bắt đầu từ một tư duy tổ chức sản xuất có hệ thống.

Một doanh nghiệp đi lên từ kỹ thuật thường dễ mắc phải căn bệnh “cá nhân trị”, nơi người sáng lập đồng thời là kỹ sư giỏi nhất ôm đồm mọi quyết định từ lớn đến nhỏ. Nhưng Hoàng Sa Việt lại đi theo một quỹ đạo hoàn toàn khác, và để hiểu được sự vươn mình của tổ chức này thành một hệ sinh thái gồm 9 công ty thành viên, cần phải nhìn sâu vào hạt nhân nhân sự của họ.

Sức mạnh của Hoàng Sa Việt không nằm ở những cá nhân đơn lẻ, mà nằm ở tinh thần đồng đội và sự gắn kết của những người anh em đã kề vai sát cánh từ thuở hàn vi. Nhóm kỹ sư lập ra công ty ngày đầu tiên gồm 10 người, toàn những anh em từng đi làm, học kỹ thuật, chung một chí hướng và chung một niềm đam mê với máy móc. Trải qua hơn một thập kỷ sàng lọc cùng sự khắc nghiệt của thương trường, có 2 người rẽ hướng vì những kế hoạch riêng. Điều đáng kinh ngạc và tự hào nhất của tổ chức này là 8 người anh em còn lại vẫn gắn bó mật thiết đến tận ngày nay. Và hiện tại, chính 8 con người ấy đang trực tiếp đứng tên pháp lý, làm giám đốc điều hành cho các công ty thành viên khác nhau trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Khách tham quan nghe giới thiệu tại nhà xưởng Hoàng Sa Việt. Từ nhóm 10 kỹ sư ngày đầu, doanh nghiệp đã vươn mình thành hệ sinh thái gồm 9 công ty thành viên.

Chính nền tảng nhân sự được “thử lửa” này đã định hình nên nghệ thuật quản trị và trao quyền của Chủ tịch Phạm Văn Hùng. Ông luôn giữ vững một quan điểm sắc bén: Nếu người đứng đầu không biết tin tưởng và không dám trao quyền, doanh nghiệp sẽ mãi mãi bị nhốt trong cái bóng của chính người sáng lập. Bằng việc thiết lập một bộ quy chuẩn chung về chất lượng, đạo đức kinh doanh và giá trị cốt lõi, ông mạnh dạn giao quyền chủ động tối đa cho 8 vị giám đốc. Họ được toàn quyền tổ chức, điều hành linh hoạt từng mảng kinh doanh, từng thị trường vùng miền để phù hợp nhất với đặc thù khách hàng.

Triết lý lãnh đạo này là di sản vô hình từ những năm tháng ông làm việc tại tập đoàn vi mạch Hoa Kỳ. Ở đó, ông học được rằng: Lãnh đạo xuất sắc không phải là người đứng ra đưa ra lời giải chi tiết cho mọi vấn đề của nhân viên, mà là người kiến tạo ra một môi trường minh bạch, cung cấp đủ công cụ và nguồn lực để những nhân sự có năng lực tự do tìm ra lời giải tối ưu nhất cho tổ chức.

HỒ SƠ · CÔNG NGHỆ SỰ KIỆN

Từ kinh nghiệm thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng cho các chương trình nghệ thuật hàn lâm, đội ngũ của ông Hùng bắt đầu đầu tư mạnh tay vào các thiết bị chuyên nghiệp. Với các đối tác quốc tế, luật chơi rất sòng phẳng và lạnh lùng. Họ không cần biết nhà cung cấp tại nước sở tại là ai, bề dày lịch sử ra sao. Họ chỉ kiểm tra thiết bị có đúng chuẩn, đúng mã hàng, đúng thông số mà họ đã chỉ định hay không.

Trong các show diễn toàn cầu, chuyên gia của nghệ sĩ quốc tế sẽ nắm toàn bộ quyền điều khiển trung tâm. Nhiệm vụ của nhà cung cấp Việt Nam là phải đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng vận hành hoàn hảo, bàn giao tín hiệu tuyệt đối không có bất kỳ độ trễ (delay) nào. Sự đầu tư quyết liệt, không khoan nhượng về tiêu chuẩn đó đã đưa Hoàng Sa Việt trở thành cái tên bảo chứng đứng sau hàng loạt siêu sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Hệ sinh thái Hoàng Sa Việt Tech, Hoàng Sa Việt Media Vendor Intel Việt Nam cũng tham gia cung cấp trọn gói các thiết bị âm thanh, ánh sáng cao cấp cho các giải đấu Boxing, MMA, Kickboxing và Muaythai được tổ chức thường niên ở The Grand Hồ Tràm, đồng thời liên tục được tin tưởng lựa chọn cho các sự kiện âm nhạc, hội nghị quốc tế quy mô lớn của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Để lọt vào mắt xanh của các đơn vị tổ chức quốc tế khắt khe này, Hoàng Sa Việt đã phải chịu chi cho những thiết bị thuộc hàng “khủng”, mang những thương hiệu được ghi nhận trên toàn thế giới như hệ thống âm thanh Line Array của Electro-Voice (EV), hệ thống điều khiển hình ảnh màn hình LED của NovaStar và Pixelhue. Đó là minh chứng sống động cho một triết lý. Khi đã làm kỹ thuật, người kỹ sư sẵn sàng đầu tư tới cùng để đưa năng lực Việt Nam tiệm cận với đẳng cấp thế giới.

Hệ thống thiết bị sự kiện của Hoàng Sa Việt phía sau sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam.

Để có được một nền tảng tài chính và bản lĩnh vững vàng đối đầu với các ông lớn ngành thang máy hôm nay, ông Phạm Văn Hùng và Hoàng Sa Việt đã phải trải qua một cuộc đại phẫu sinh tử vào giai đoạn 2019 - 2021.

Tháng 3/2019, doanh nghiệp cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất khung giàn và thiết bị sự kiện quy mô lên tới 6.000m2. Nhưng khi guồng máy vừa khởi động chưa được bao lâu, đại dịch COVID-19 ập đến như một cơn bão quét sạch mọi dự phóng kinh doanh. Ngành sự kiện đóng băng hoàn toàn. Những sân khấu từng rực sáng ánh đèn nay đành phủ bạt nằm im trong kho. Áp lực đè nặng lên vai người đứng đầu khi quỹ lương dự phòng chỉ đủ để cầm cự cho hơn 200 cán bộ, nhân viên trong vỏn vẹn nửa năm.

Đứng giữa nhà xưởng mênh mông vắng bóng đơn hàng, ông Hùng cùng ban lãnh đạo hiểu rằng không thể “ngủ đông” chờ dịch tan. Phát huy tối đa năng lực cốt lõi về gia công cơ khí nhôm, đội ngũ kỹ sư lập tức nghiên cứu và tung ra thị trường các mẫu lều che di động, lều xếp phục vụ khẩn cấp cho các điểm tiêm chủng dã chiến. Từ bước đệm đó, họ liên tục cải tiến, áp dụng vật liệu cách nhiệt, chống cháy để phát triển thành hệ thống nhà lắp ghép thông minh, nhà module chuyên dụng cho các khu cách ly và bệnh viện dã chiến.

Cú bẻ lái chớp nhoáng này không chỉ giữ lại sinh khí cho nhà máy, mà còn chính thức khai sinh ra thương hiệu Hoàng Sa Việt Construction. Đáng tự hào hơn, từ những sản phẩm phục vụ chống dịch trong nước, các mẫu nhà lắp ghép của công ty đã đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao như Australia và New Zealand.

Nhưng bài học lớn nhất mà đại dịch để lại cho ông Hùng không chỉ là khả năng thích ứng kỹ thuật, mà là một sự thay đổi tận gốc rễ về tư duy quản trị tài chính. Cuộc khủng hoảng đã dạy cho ông sự phân định rạch ròi giữa “lợi nhuận trên giấy” và “sức khỏe tài chính thực tế”.

Ông cùng ban giám đốc đã phải thiết lập một kịch bản sinh tồn khắc nghiệt: Tự xoay xở trong 2 năm mà không có doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi. Mọi chi phí chưa cấp thiết bị cắt gọt không thương tiếc. Các tài sản có tính thanh khoản cao được bán bớt để dồn lực giữ bằng được dòng tiền mặt.

Kinh nghiệm xương máu đó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chiến lược mở rộng sau này. Ông đúc kết lại thành nguyên tắc quản trị cho toàn hệ thống: “Khi thị trường biến động cực đoan, doanh thu hay lợi nhuận ghi trên báo cáo kế toán không còn là tấm khiên bảo vệ doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp thực sự nắm giữ bao nhiêu tiền mặt. Một tổ chức có thể sở hữu tài sản khổng lồ, hồ sơ năng lực hoành tráng, lợi nhuận hạch toán cao, nhưng nếu dòng tiền đứt gãy, tổ chức đó vẫn hoàn toàn có thể đổ vỡ. Quản trị tài chính xuất sắc là phải luôn duy trì được dòng tiền dự phòng để ứng phó với biến số.”

Sau những thành công vang dội ở mảng sự kiện và sản xuất cơ khí kết cấu, ông Phạm Văn Hùng tiếp tục dẫn dắt hệ sinh thái bước vào một địa hạt đòi hỏi độ chính xác và tiêu chuẩn an toàn sinh mạng khắt khe nhất: Ngành công nghiệp thang máy. Và điểm nổ đầu tiên cho chiến lược này chính là thị trường đầy tính đặc thù: Hà Nội.

Vừa qua, việc Hoàng Sa Việt Elevator (đơn vị phân phối thương hiệu Kinetec) chính thức mở showroom tại Hà Nội và nhanh chóng đạt mức tăng trưởng ấn tượng, ghi nhận số lượng lớn thang máy được dán tem kiểm định và bàn giao thành công, đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Sự thành công này không đến từ may mắn, mà bắt nguồn từ việc giải phẫu chính xác bài toán kiến trúc của Thủ đô.

Những ngôi nhà ống, nhà liền kề tại Hà Nội mang trong mình một đặc thù kiến trúc rất riêng biệt và phức tạp. Nằm sâu trong các ngõ nhỏ chằng chịt, diện tích mặt sàn của các công trình này vô cùng hạn hẹp. Đa số các căn nhà được xây dựng từ nhiều năm trước không hề có thiết kế ô chờ thang máy. Khi gia đình đa thế hệ phát sinh nhu cầu, họ đối diện với những trở ngại cơ khí tưởng chừng không thể vượt qua: Kết cấu móng cũ, hệ thống bể ngầm không cho phép đào hố pit sâu theo tiêu chuẩn cũ; diện tích dành cho thang máy chỉ còn lại khoảng 1 mét vuông góc cầu thang bộ; và chiều cao tầng tum bị khống chế nghiêm ngặt bởi quy hoạch đô thị.

Giải pháp thang máy gia đình Kinetec KM Series ra đời chính là để bẻ gãy những điểm nghẽn này. Nhờ ứng dụng động cơ kéo không hộp số (Gearless Traction) từ công nghệ mới, hệ thống Kinetec không cần xây dựng phòng máy cồng kềnh. Đặc biệt, chiều sâu hố pit được rút gọn tối đa xuống chỉ còn 250mm đến 300mm – mỏng như một bậc tam cấp nhẹ, loại bỏ hoàn toàn rủi ro phải đục phá cấu trúc chịu lực hay ảnh hưởng đến móng nhà.

Đoàn doanh nghiệp tham quan khu trưng bày thang máy gia đình của Hoàng Sa Việt.

Nhưng tham vọng của Chủ tịch Phạm Văn Hùng không chỉ dừng lại ở việc bán một giải pháp kỹ thuật tốt. Ông đặt ra một tầm nhìn lớn hơn, một quyết tâm sắc đá cho thương hiệu thang máy Việt. Chia sẻ về điều này, ông thẳng thắn: “Đúng vậy, chúng tôi xác định rõ quyết tâm xây dựng một thương hiệu thang máy Việt với phương châm: Thang máy tiêu chuẩn quốc tế – Giá Việt Nam.”

Thị trường thang máy Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của các thương hiệu đến từ Trung Quốc. Bằng con mắt của một người làm sản xuất lâu năm, ông Hùng phân tích rất thực tế: “Chúng tôi hiểu rằng để cạnh tranh với các thương hiệu đến từ Trung Quốc, những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn, lợi thế về quy mô sản xuất khổng lồ và nguồn nguyên vật liệu giá rẻ, doanh nghiệp Việt không thể đối phó bằng các biện pháp ngắn hạn, mà phải có chiến lược phát triển bài bản và dài hạn.”

Chiến lược đó của Hoàng Sa Việt Elevator không đi theo lối mòn nhập khẩu ủy thác rồi đóng mác thương mại. Ông chỉ rõ hướng đi: “Bên cạnh việc tiếp nhận, ký kết và ứng dụng công nghệ tiên tiến từ các đối tác quốc tế thông qua Phòng Lab nghiên cứu, chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc tự chủ sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng vật tư phụ trợ ngay trong nước. Đây là chìa khóa để từng bước tối ưu hóa chi phí, đưa giá thành sản phẩm về mức cạnh tranh sòng phẳng, trực tiếp với hàng Trung Quốc, mà vẫn bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quốc tế.”

Khách hàng tìm hiểu cửa tầng một mẫu thang máy gia đình. Theo ông Phạm Văn Hùng, lợi thế lớn nhất của doanh nghiệp nội địa là sự am hiểu kiến trúc nhà ở và nhu cầu của người Việt.

Khách tham quan ghi lại cấu tạo các mẫu thang máy gia đình dành cho không gian hẹp.

Lợi thế vô hình nhưng mạnh mẽ nhất của doanh nghiệp nội địa chính là sự thấu hiểu. Ông Hùng nhấn mạnh: “Kết hợp với lợi thế am hiểu thị trường, đặc điểm kiến trúc nhà ở, văn hóa sinh hoạt và nhu cầu của người Việt, chúng tôi hướng đến xây dựng một thương hiệu thang máy Việt có chất lượng và uy tín đạt tầm quốc tế, nhưng mức giá phải thực sự phù hợp với khả năng chi trả của người tiêu dùng Việt Nam.”

Và để chốt lại định hướng cạnh tranh trên thị trường nội địa, vị Chủ tịch đưa ra một quan điểm vô cùng hiện đại, bứt phá khỏi những tư duy bảo hộ cũ kỹ: “Tôi cho rằng, muốn chiến thắng trên sân nhà, doanh nghiệp Việt không thể chỉ mang tinh thần dân tộc ra để kêu gọi sự ủng hộ, mà phải chiến thắng bằng chính chất lượng sản phẩm thực tế, bằng năng lực công nghệ lõi, bằng sự tối ưu giá thành và một dịch vụ bảo trì tận tâm. Đó cũng là con đường duy nhất mà Hoàng Sa Việt Elevator đang kiên trì theo đuổi để nâng cao sức cạnh tranh trước sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các thương hiệu nước ngoài, đặc biệt là các đối thủ mạnh từ Trung Quốc.”

Buổi giới thiệu các dòng thang máy gia đình tại khu trưng bày.

Dù hướng tới việc tối ưu hóa không gian đến mức tối đa cho nhà phố Hà Nội, nhưng trong hệ quy chiếu của người kỹ sư Phạm Văn Hùng, kỹ thuật thang máy có những giới hạn đạo đức không bao giờ được phép vượt qua.

Thu hẹp kích thước giếng thang, làm cạn hố pit đồng nghĩa với việc đẩy cấu trúc cơ khí vào trạng thái hoạt động với những biên độ giới hạn cực kỳ khắt khe. Tại những giới hạn đó, các thiết bị kiểm soát rủi ro phải có độ nhạy bén và tính ổn định cao hơn gấp nhiều lần so với thang máy truyền thống.

Đối với dòng thang máy Kinetec do Hoàng Sa Việt phân phối, ông Hùng thiết lập một “lằn ranh đỏ” bất khả xâm phạm. Ông kiên quyết chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật: Dù khách hàng có sẵn sàng chi trả thêm chi phí để ép nhỏ diện tích hơn nữa nhằm lấy chỗ sinh hoạt, thì các quy chuẩn an toàn sinh mạng vẫn phải được đặt lên hàng tối thượng.

Những bộ phận cốt tử như hệ thống hãm an toàn cơ khí (Governor chống vượt tốc tự động kẹp chặt cabin vào ray dẫn hướng khi phát hiện tốc độ bất thường), hệ thống giảm chấn thủy lực tại đáy hố pit, công tắc giới hạn hành trình, và khoảng không an toàn cho kỹ thuật viên thao tác... bắt buộc phải được bố trí đầy đủ, tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Hệ thống lưu điện cứu hộ tự động (ARD) phải luôn trong trạng thái sẵn sàng để đưa cabin về tầng gần nhất và mở cửa an toàn khi nguồn điện lưới bị cắt đột ngột.

Nếu quá trình khảo sát thực tế tại nhà dân cho thấy không đủ không gian để bố trí an toàn các cụm cơ khí này, hoặc không thể chứng minh được tính an toàn tuyệt đối của kết cấu hiện hữu, Hoàng Sa Việt Elevator sẽ chủ động đề xuất phương án điều chỉnh kiến trúc nhà, chuyển đổi cấu hình thang máy, hoặc kiên quyết từ chối ký kết hợp đồng thi công. Bản lĩnh của một doanh nghiệp kỹ thuật đôi khi không nằm ở chỗ chốt được bao nhiêu đơn hàng, mà nằm ở sự dũng cảm nói “Không” trước những yêu cầu đe dọa đến nguyên tắc an toàn.

Sự bền vững của một doanh nghiệp công nghệ không chỉ đo đếm bằng số lượng nhà máy hay lợi nhuận hàng quý, mà còn được quyết định bởi cách họ kiến tạo thế hệ kế thừa. Hiểu sâu sắc điều này, trong thời gian qua, Chủ tịch Phạm Văn Hùng liên tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác sâu rộng với các trường đại học, cao đẳng đào tạo khối kỹ thuật.

Hoàng Sa Việt không chọn cách tài trợ thuần túy bằng tiền mặt. Thay vào đó, họ trực tiếp trao tặng các hệ thống thang máy thực hành, các bộ vi xử lý điều khiển trung tâm với giá trị hàng tỷ đồng làm học cụ cho sinh viên. Ông Hùng nhìn nhận đây là một chiến lược đầu tư dài hạn vô cùng khôn ngoan và mang đậm trách nhiệm xã hội.

Khi sinh viên khối ngành cơ khí, tự động hóa được gỡ bỏ những rào cản lý thuyết chay, trực tiếp “chạm” vào các bản vẽ thực tế, thao tác trên các cảm biến an toàn và hệ thống truyền động điện đời mới nhất ngay trên giảng đường, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp sẽ bị xóa nhòa. Sau khi tốt nghiệp, lực lượng lao động này đã sở hữu sẵn nền tảng thực chiến, nắm vững quy chuẩn an toàn. Đây không chỉ là cách doanh nghiệp trả ơn xã hội, mà còn là phương thức tự xây dựng nguồn tuyển dụng chất lượng cao, giúp Hoàng Sa Việt giảm thiểu chi phí đào tạo lại trong tương lai.

Nhìn lại chặng đường 15 năm dạn dày sương gió, từ một lập trình viên viết code tại thung lũng công nghệ Mỹ, đến người điều hành hệ thống hiệu ứng cho các siêu sao ca nhạc, và giờ là Chủ tịch lèo lái hệ sinh thái 9 công ty cơ khí – công nghệ, người ta vẫn thấy ở ông Phạm Văn Hùng một sự nguyên bản hiếm có.

Khi được hỏi về định dạng cốt lõi nhất bên trong con người mình sau bao thăng trầm, ông không do dự chọn lấy tư duy và niềm đam mê của một người kỹ sư. Chức danh Chủ tịch hay CEO suy cho cùng chỉ là những mảnh ghép phục vụ cho quy mô phát triển. Ông tâm sự rằng, bản thân không hề rời bỏ nghề kỹ sư, mà chỉ đang tiếp tục dùng tư duy logic đó để giải quyết những bài toán với quy mô ngày một lớn hơn: Từ một dòng code nhỏ, một cấu kiện cơ khí, một ngôi nhà lắp ghép, một hệ thống truyền động thang máy, cho đến bài toán thiết kế bộ máy quản trị của cả một tập đoàn.

Những người thợ trẻ đứng máy cắt laser tại nhà xưởng Hoàng Sa Việt. Với ông Hùng, niềm vui là thấy lớp kỹ sư trẻ ngày một vững vàng làm chủ công nghệ lõi.

Niềm vui lớn nhất của người đàn ông ấy không nằm ở những báo cáo lợi nhuận vô hồn, mà là cảm giác rạo rực khi đứng trước một bản vẽ kỹ thuật hóc búa, là niềm tự hào khi nhìn thấy một ý tưởng cơ khí thành hình, và là sự mãn nguyện khi chứng kiến đội ngũ kỹ sư trẻ do mình rèn giũa đang ngày một vững vàng làm chủ công nghệ lõi. Và chừng nào những công trình kiến trúc ngoài kia vẫn còn đặt ra những thách thức mới, thì vị “kỹ sư trưởng” Phạm Văn Hùng vẫn sẽ giữ mãi sự hào hứng nguyên thủy, bước vào nhà xưởng, vào Phòng Lab mỗi sáng để tiếp tục say mê đi tìm lời giải. ■