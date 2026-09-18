CEO Hiểu Em và tham vọng xây 'Điện Máy Xanh thứ hai' tại Indonesia

EraBlue đã vượt 300 cửa hàng, xóa lỗ lũy kế và chuẩn bị tăng tốc tại Indonesia với kế hoạch IPO trong vài năm tới. CEO Đoàn Văn Hiểu Em tự tin gọi đây là “Điện Máy Xanh thứ hai”.

Show: theInsight

Khách mời: Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT MWG, Tổng giám đốc DMX

Host: Lan Anh

Ngày 6/8 vừa qua, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với mã DMX, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Nhưng đây cũng là lúc những người lãnh đạo như CEO Đoàn Văn Hiểu Em nhìn thấy áp lực và trách nhiệm nặng nề hơn.

Chia sẻ tại theInsight, ông cho rằng khi đã trở thành công ty đại chúng, DMX không chỉ cần chú trọng đến hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng quy mô, mà quan trọng hơn là tạo ra lợi nhuận và giá trị bền vững cho cổ đông. Trong 5 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận và duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn.

Và một trong 5 trụ cột chiến lược, theo ông Hiểu Em, chính là EraBlue - chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia do DMX liên doanh cùng “ông lớn” Erajaya.

Chỉ sau chưa đầy 4 năm, hệ thống này đã vượt mốc 300 cửa hàng và xóa toàn bộ lỗ lũy kế. Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng EraBlue hiện cao hơn Điện Máy Xanh tại Việt Nam khoảng 1,5-2,5 lần, dù giá trị lineup sản phẩm ở Indonesia thấp hơn 30%.

Từ những bài học kinh nghiệm đã có, vị CEO tự tin đã tìm ra công thức để cùng đội ngũ tạo dựng một “Điện Máy Xanh thứ hai” tại Indonesia.

“Chúng tôi đã đốt cháy được giai đoạn. Sớm nhất đến quý I/2027, EraBlue có thể đạt 500 cửa hàng, sau đó hướng đến cột mốc 1.000, chiếm 25% thị phần vào 2028 và xa hơn là trở thành công ty đại chúng trước 2030”

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT MWG, Tổng giám đốc DMX

Znews Podcast Team

Sản xuất: Phan Nhật

Biên tập: Lan Anh - Liên Phạm

Video: Quang Thông - Xuân Thanh