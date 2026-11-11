CEO hãng chip nhớ cảnh báo 'có tiền chưa chắc mua được chip'

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Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3, ông Gerry Chen (Chen Ching-wen), Giám đốc điều hành Team Group, cho biết giai đoạn khó khăn nhất của thị trường chip nhớ có thể kéo dài từ nay đến hết quý 2/2027, theo báo cáo của BigGo Finance.

Ông dự báo giá chip nhớ sẽ không có dấu hiệu giảm trong năm tới và cung cầu sớm nhất cũng phải đến nửa cuối năm 2028 mới có thể trở lại trạng thái cân bằng.

Chip DRAM và NAND flash không chỉ được sử dụng trong các máy chủ AI mà còn là linh kiện thiết yếu của máy tính cá nhân, điện thoại thông minh và ô tô.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp phát triển AI sẵn sàng trả giá cao để có nguồn cung, nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng đang phải đối mặt với ba lựa chọn: chấp nhận chi phí linh kiện tăng, thu hẹp biên lợi nhuận hoặc cắt giảm số lượng sản phẩm bán ra.

Các máy chủ AI và hệ thống ứng dụng trong doanh nghiệp đang tiêu thụ phần lớn sản lượng DRAM trên thị trường. Những nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới như Samsung, SK Hynix và Micron đã chuyển một phần năng lực sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại bộ nhớ được sử dụng trong các bộ xử lý AI. Điều này khiến nguồn cung bộ nhớ thông thường dành cho các thiết bị điện tử tiêu dùng ngày càng thu hẹp.

Sự dịch chuyển nhu cầu cũng thể hiện trong hoạt động kinh doanh của Team Group. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp (B2B) chiếm 64,6% tổng doanh thu của công ty, tăng mạnh so với mức 24,6% cùng kỳ năm trước.

Ông Chen cho biết sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu của thị trường, chứ không phải do công ty chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Theo số liệu được công bố tại cuộc họp, giá hợp đồng của chip nhớ DDR5 dung lượng 16 gigabit đã tăng từ 8,70 USD vào tháng 10/2025 lên 48 USD vào tháng 9/2026, tức cao gấp hơn 5 lần chỉ sau một năm.

Đối với những công ty như Team Group, tình trạng khan hiếm nguồn cung lại đang tạo ra cơ hội kinh doanh thuận lợi. Trong quý 3, doanh thu công ty đạt mức kỷ lục 10,14 tỷ Đài tệ (khoảng 312 triệu USD), tăng gần 34% so với quý trước. Lợi nhuận ròng đạt 3,62 tỷ Đài tệ (khoảng 111 triệu USD). Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 42,8% trong quý 2 lên 49,3% trong quý 3.

Trong khi các nhà sản xuất chip nhớ hưởng lợi từ giá bán tăng, những doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử lại chịu áp lực chi phí đầu vào.

Theo một số báo cáo, Apple đã cắt giảm đơn đặt hàng linh kiện cho các mẫu iPhone 18 Pro sau khi tăng giá bán khởi điểm thêm 100 USD. Trong khi đó, hãng nghiên cứu thị trường IDC dự báo lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu sẽ giảm 16,7% trong năm nay.

Người tiêu dùng cũng khó tránh khỏi tác động của tình trạng này. Chi phí chip nhớ tăng có thể khiến giá máy tính và điện thoại thông minh tiếp tục tăng.

Điểm đáng chú ý trong cảnh báo của ông Chen là ngay cả có tiền và các hợp đồng cung ứng dài hạn cũng không còn bảo đảm doanh nghiệp có thể mua đủ số lượng chip nhớ cần thiết.

"Chúng tôi có hợp đồng nhưng vẫn không thể nhận đủ số lượng hàng hóa theo nhu cầu. Vì vậy, chúng tôi buộc phải tìm đến thị trường giao ngay và chấp nhận trả giá cao hơn để có được nguồn cung", ông Chen cho biết, theo Tom's Hardware.

Ông ước tính giá chip nhớ trên thị trường giao ngay hiện cao hơn giá theo hợp đồng từ 30-50%.

Tháng trước, SK Hynix cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2030. Các hợp đồng cung ứng dài hạn đã bao phủ hơn một nửa công suất sản xuất dự kiến của hãng trong năm 2027 và 2028.

Giáo sư Willy Shih, Trường Kinh doanh Harvard, dự báo các nhà máy sản xuất chip mới chỉ có thể đạt sản lượng lớn vào cuối năm 2027 hoặc năm 2028. Ông đồng thời lưu ý rằng những đợt tăng trưởng nóng của thị trường chip nhớ thường kết thúc khi nguồn cung bắt đầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu.