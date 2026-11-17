Tập đoàn CEO (CEO Group, mã chứng khoán CEO) đang tìm kiếm cơ hội nhận chuyển nhượng bất động sản để phát triển hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Động thái này diễn ra trong quá trình doanh nghiệp thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng lên khoảng 3.000 phòng 5 sao vào năm 2030 và 5.000 phòng vào năm 2035.

Danh mục tìm kiếm khá rộng, từ khách sạn đang hoạt động, cơ sở cần cải tạo, nâng cấp đến các tòa nhà có thể chuyển đổi công năng thành khách sạn. Doanh nghiệp cũng quan tâm đến quỹ đất và những dự án phù hợp để phát triển cơ sở lưu trú mới.

Tại Hà Nội và TP.HCM, CEO Group ưu tiên bất động sản ở khu vực trung tâm, trong khi những vị trí mặt biển được đặc biệt quan tâm tại Đà Nẵng.

Tập đoàn không đưa ra ngân sách cố định mà sẽ xem xét từng thương vụ dựa trên quy mô, vị trí, hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và hiệu quả đầu tư.

Ưu tiên mua lại doanh nghiệp sở hữu khách sạn

Bên cạnh nhận chuyển nhượng trực tiếp khách sạn, dự án hoặc quyền sử dụng đất, CEO Group còn xem xét mua cổ phần, phần vốn góp tại các công ty sở hữu bất động sản.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ưu tiên hình thức chuyển nhượng vốn nếu công ty mục tiêu chỉ sở hữu một bất động sản mà tập đoàn quan tâm.

Dù lựa chọn hình thức nào, CEO Group đều yêu cầu tài sản có hồ sơ pháp lý đầy đủ, rõ ràng, không tranh chấp, không bị kê biên hoặc thuộc diện thu hồi. Quy hoạch, mục đích và thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc đất cùng các chỉ tiêu xây dựng phải phù hợp với phương án đầu tư.

Giá bán và điều kiện chuyển nhượng cũng cần được xác định cụ thể.

Thông tin tìm kiếm hiện chưa đề cập đến khách sạn hay dự án cụ thể đang được đàm phán, cũng như giá trị và thời điểm dự kiến thực hiện các thương vụ.

Mục tiêu 3.000 phòng vào năm 2030

CEO Group đã phát triển hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng với 1.700 phòng, tại nhiều điểm đến du lịch biển, với sự tham gia quản lý, vận hành của các thương hiệu quốc tế.

Tại Phú Quốc, tập đoàn đầu tư tổ hợp Sonasea Villas & Resort ở Bãi Trường. Một trong những cơ sở lưu trú đầu tiên là Novotel Phu Quoc Resort, gồm gần 400 phòng khách sạn và 96 biệt thự nghỉ dưỡng với khoảng 350 phòng, được quản lý dưới thương hiệu Novotel của Accor.

Cũng tại Bãi Trường, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc khai trương đầu năm 2019, có quy mô 549 căn hộ khách sạn và 16 biệt thự biển. Tổ hợp còn có Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc, phát triển dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp.

Tại Quảng Ninh, CEO Group đầu tư Wyndham Garden Sonasea Van Don, thuộc tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Khai trương tháng 4/2024, khu nghỉ dưỡng có 200 phòng khách sạn cùng các biệt thự biển, được phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao và hợp tác quản lý với Wyndham Hotels & Resorts.

Khách sạn Wyndham Garden ở Vân Đồn. Ảnh: DNCC

Như vậy, hệ thống lưu trú do CEO Group đầu tư phát triển hiện có sự hiện diện của các thương hiệu Novotel, Best Western Premier và Wyndham Garden.

Hoạt động khách sạn cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, doanh thu mảng quản lý và vận hành khách sạn của CEO Group tăng hơn 40% so với năm trước.

Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng đón khoảng 710.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm gần 76%.

Bên cạnh các cơ sở đang khai thác, CEO Group tiếp tục đầu tư những dự án nghỉ dưỡng mới.

Tại Bãi Dài, Khánh Hòa, tập đoàn đang phát triển Novotel Cam Ranh Resort trên quỹ đất gần 8ha, với quy mô 387 phòng khách sạn, biệt thự và bungalow.

Dự án khởi công tháng 6/2025, cất nóc tháng 2/2026 và theo kế hoạch công bố, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành cuối năm 2026.

Trước đó, tháng 6/2025, CEO Group và Accor ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Novotel tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất gia hạn hợp tác vận hành Novotel Phu Quoc Resort thêm 10 năm, đồng thời dự kiến phát triển hai khu nghỉ dưỡng Novotel mới với tổng quy mô gần 1.000 phòng.