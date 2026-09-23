CEO Group (CEO) lập pháp nhân mới, mở rộng hệ sinh thái sang quản lý tài sản và giáo dục

Lập công ty quản lý tài sản vốn 1 tỷ đồng

Theo nghị quyết mới được thông qua, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã ck: CEO) sẽ góp vốn thành lập CTCP Quản lý Tài sản C.E.O (CEOAM) với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó, CEO Group góp 98% vốn điều lệ. Công ty đặt trụ sở tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Việc thành lập CEOAM diễn ra sau khi CEO Group liên tiếp mở rộng hệ thống pháp nhân trong năm 2026, trong đó có hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2026, CEO Group thông qua nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Giáo dục Sao Khuê, với vốn điều lệ 110 tỷ đồng. CEO Group dự kiến góp vốn bằng tài sản, nắm 98,52% vốn tại doanh nghiệp này. Phần còn lại, tương đương 1,48%, thuộc về hai cổ đông cá nhân.

Cùng thời điểm, CEO Group cũng thành lập CTCP Giáo dục Mầm Xanh Việt Nam, vốn điều lệ 65 tỷ đồng. CEO Group sở hữu 98,67% vốn, trong khi 1,33% còn lại được chia đều cho hai cá nhân.

Theo CEO Group, việc thành lập hai pháp nhân trên nhằm phục vụ hoạt động khai thác và vận hành Trường Mầm non tại Khu đô thị Sunny Garden City, xã Quốc Oai, TP. Hà Nội. Cả hai doanh nghiệp đều đặt trụ sở tại ô đất CC-3, Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc Khu đô thị Quốc Oai, xã Quốc Oai, TP. Hà Nội. Khu đô thị Sunny Garden City có quy mô 24,4 ha, gồm 330 ô biệt thự cao cấp, diện tích từ 180-530 m²; 500 căn hộ chung cư, diện tích từ 90-156 m²; quy mô dân số khoảng 2.666 người.

Lợi nhuận 6 tháng tăng 54%

Về bức tranh tài chính, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập hơn 780 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ tổng chi phí, bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 8,5% xuống còn khoảng 633 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của CEO Group đạt hơn 147 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 49% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng phải thu ngắn hạn của CEO Group tăng 28% so với đầu năm, lên hơn 1.754 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh từ gần 69 tỷ đồng lên gần 599 tỷ đồng. Trong số này, hơn 437 tỷ đồng được ghi nhận là khoản trả trước cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cùng với các khoản phải thu, hàng tồn kho của CEO Group cũng tăng đáng kể. Tại cuối tháng 6, giá trị hàng tồn kho đạt gần 3.682 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần so với đầu năm.