CEO Group (CEO): Lãi 187,5 tỷ đồng sau 9 tháng, hàng tồn kho tăng thêm 2.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn C.E.O (mã ck: CEO) ghi nhận doanh thu thuần đạt 266,1 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, lên 199 tỷ đồng, tương ứng tăng 27%. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm từ 85 tỷ đồng trong quý III/2025 xuống còn 67 tỷ đồng.

Ảnh: CEO

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 57%, từ 15,5 tỷ đồng xuống còn 6,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 51%, lên 9,97 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Ở chiều tích cực, CEO Group đã tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hai khoản mục này lần lượt ở mức 8,5 tỷ đồng và 17 tỷ đồng, giảm tương ứng 5% và 29% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận hơn 7,1 tỷ đồng thu nhập khác, trong khi cùng kỳ năm ngoái khoản mục này âm hơn 739 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, CEO Group đạt hơn 40,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2026, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CEO Group đạt 993 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như đi ngang so với mức 990 tỷ đồng cùng kỳ. Trái với diễn biến doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 187,5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoản thu nhập khác đóng góp đáng kể vào mức tăng lợi nhuận này. Trong 9 tháng, CEO Group ghi nhận hơn 7,5 tỷ đồng thu nhập khác, trong khi cùng kỳ khoản mục này âm hơn 30 tỷ đồng.

Năm 2026, CEO Group đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2025, và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng 50%. Sau 9 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 33% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành 63% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CEO Group đạt 11.072 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với đầu năm. Biến động đáng chú ý nhất nằm ở hàng tồn kho. Khoản mục này tăng từ gần 1.500 tỷ đồng đầu năm lên 3.775 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng tăng khoảng 2.300 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn hàng tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, với giá trị khoảng 3.739 tỷ đồng. Phần còn lại gồm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa.

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng đáng kể, từ 1.372 tỷ đồng lên 2.009 tỷ đồng. Trong đó, trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 818 tỷ đồng, còn phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 623 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 782 tỷ đồng đầu năm xuống còn 165 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ hơn 770 tỷ đồng xuống còn 472 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của CEO Group tại cuối quý III đạt 4.447 tỷ đồng, tăng gần 2.200 tỷ đồng so với đầu năm. Phần tăng chủ yếu đến từ vay và nợ tài chính. Khoản mục này tăng từ 436 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.800 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.