CEO Group báo lãi 9 tháng gần 190 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 157%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO) ghi nhận doanh thu thuần đạt 266 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng từ 157,2 tỷ đồng lên 199,4 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm còn 66,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 84,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý III đạt 6,7 tỷ đồng, giảm so với mức 15,5 tỷ đồng cùng kỳ. Ở chiều chi phí, chi phí tài chính tăng lên 10 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 9,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm từ 9 tỷ đồng xuống 8,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 23,8 tỷ đồng xuống 16,9 tỷ đồng.

Tình hình làm ăn của CEO Group.

Kết thúc quý III/2026, CEO ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 40,4 tỷ đồng, giảm 22,7% so với mức 52,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 40,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 47,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CEO đạt 993,2 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức 989,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 205,3 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 187,6 tỷ đồng, tăng 26,8%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 146,2 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Hàng tồn kho tăng vọt, nợ vay dài hạn tăng hơn 2.200 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CEO đạt 11.072,2 tỷ đồng, tăng 26,8% so với thời điểm đầu năm, tương ứng tăng 2.342,2 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng từ 1.469,5 tỷ đồng đầu năm lên 3.775,3 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9, tương ứng tăng 156,9%. Khoản mục này chiếm 34,1% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm phần lớn giá trị hàng tồn kho, đạt 3.738,9 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với đầu năm. Nguyên vật liệu ghi nhận 32,8 tỷ đồng, hàng hóa 3,4 tỷ đồng và công cụ, dụng cụ khoảng 184,9 triệu đồng. Tại thời điểm 30/9/2026, doanh nghiệp không ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.008,8 tỷ đồng, tăng 46,4% so với đầu năm. Trong đó, trả trước cho người bán ngắn hạn là 818,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng 623,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác 713,5 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ở mức 146,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 782,4 tỷ đồng đầu năm xuống còn 164,5 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, cũng giảm từ 770,8 tỷ đồng xuống 471,9 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.708,1 tỷ đồng, tăng 28,2% so với đầu năm. Tài sản cố định đạt 2.085,1 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là 2.042,7 tỷ đồng. Bất động sản đầu tư ghi nhận 538,8 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của CEO tại ngày 30/9/2026 đạt 4.447,2 tỷ đồng, tăng 94,3% so với đầu năm, tương ứng tăng 2.158,8 tỷ đồng.

Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 1.648,2 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 80,1 tỷ đồng lên 310,2 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 482,8 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn 179,9 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn 253,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ dài hạn tăng từ 641,4 tỷ đồng lên 2.798,9 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ dài hạn ở mức 2.548 tỷ đồng, tăng 2.205,1 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý III đạt 6.625 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm và chiếm 59,8% tổng nguồn vốn. Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 5.674,2 tỷ đồng lên 5.957,8 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 146,3 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển đạt 242,6 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm gần 3.000 tỷ đồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CEO âm 2.962,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 âm 256,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động đạt 271,5 tỷ đồng, giảm so với mức 284,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Các khoản mục vốn lưu động tác động đáng kể đến dòng tiền trong kỳ. Cụ thể, tiền chi cho hàng tồn kho làm giảm dòng tiền 2.307,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận mức tăng tồn kho tương ứng với dòng tiền giảm 28 tỷ đồng.

Các khoản phải thu tăng khiến dòng tiền giảm 647 tỷ đồng. Biến động các khoản phải trả làm giảm dòng tiền thêm 207,4 tỷ đồng. Trong 9 tháng, CEO đã chi 32 tỷ đồng để trả lãi vay và nộp 42,8 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ở hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần âm 114,9 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 2.459,5 tỷ đồng, so với mức âm 103,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tiền thu từ đi vay trong 9 tháng đạt 2.700 tỷ đồng, trong khi tiền trả nợ gốc vay là 247,3 tỷ đồng.

Sonasea Premier Nha Trang tăng mạnh chi phí đầu tư Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn của CEO tại ngày 30/9/2026 đạt 1.708,1 tỷ đồng, tăng 28,2% so với đầu năm. Trong đó, dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City ghi nhận chi phí dở dang 1.092,7 tỷ đồng, chiếm 64% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. So với đầu năm, khoản mục này tăng từ 1.049,6 tỷ đồng. Dự án Khu du lịch Sonasea Premier Nha Trang ghi nhận chi phí dở dang 479,6 tỷ đồng, tăng 336,3 tỷ đồng so với mức 143,3 tỷ đồng đầu năm, tương ứng tăng khoảng 3,4 lần. Tại dự án Trung tâm y tế, thương mại, dịch vụ, văn phòng tại xã Quốc Oai, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 97,9 tỷ đồng, tăng so với mức 23,2 tỷ đồng đầu năm. Đối với các dự án khác, chi phí dở dang ghi nhận 37,9 tỷ đồng, so với 4,4 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Trong khi đó, chi phí dở dang tại Trường mầm non Tư thục CEO và Trường tiểu học Tư thục CEO lần lượt giảm từ 38,6 tỷ đồng và 73,8 tỷ đồng về 0 đồng. Ngoài ra, tại dự án Sonasea Villas & Resort (Phú Quốc), doanh nghiệp ghi nhận khoản trích trước chi phí hạ tầng và kỹ thuật 75,7 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện từ dịch vụ tiện ích của dự án đạt 66,6 tỷ đồng đối với khoản dài hạn và 9,7 tỷ đồng đối với khoản ngắn hạn.