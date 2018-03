CEO Eximbank: 'Không phải cứ khách mất tiền là ngân hàng trả ngay'

Trả lời về vụ mất 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình tại Eximbank, lãnh đạo ngân hàng này nói không phải cứ mất tiền là nhà băng chi trả ngay cho khách mà bỏ qua quy trình.

Vụ khách hàng bị mất 245 tỷ đồng tiết kiệm tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) có khả năng kéo dài, khi cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ các nghi can liên quan là nhân viên của ngân hàng này. Ngày 26/3, trả lời Zing.vn về những vấn đề khách hàng Chu Thị Bình phản ứng thời gian qua, ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc Eximbank, tiếp tục nói nhà băng chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện yêu cầu.

"Nghi can chính chưa bị bắt giữ. Nhiều vấn đề phức tạp xung quanh vụ 245 tỷ đồng biến mất của bà Chu Thị Bình vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng", vị này nói.

Thực hiện sai quy trình

- Nhiều lần bà Chu Thị Bình cho rằng phía ngân hàng đang làm sai quy trình về quản trị rủi ro tiền gửi, dẫn đến bị mất tiền. Vậy quy định gửi và rút tiết kiệm của ngân hàng như thế nào lại dẫn đến sự cố trên, thưa ông?

- Quy trình giao dịch của Eximbank được xây dựng theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra, theo thông báo kết quả điều tra của C44 là do thực hiện sai quy trình. Nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được xác định rõ trong quá trình tố tụng.

- Quan hệ tín dụng ở đây là giữa bà Bình với ngân hàng chứ không phải với cá nhân ông Hưng. Như thế ngân hàng phải đảm bảo quyền lợi của khách, tại sao lại muốn chờ quyết định của tòa mới giải quyết?

- Như chúng tôi đã đề cập, nếu vụ việc xảy ra hoàn toàn do lỗi của ngân hàng thì ngân hàng thực hiện ngay việc chi trả cho khách hàng mà không qua bất cứ thủ tục pháp lý nào. Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự phức tạp, nghi can chính chưa bị bắt giữ. Rất nhiều câu hỏi xung quanh vụ việc chưa được làm rõ. Do vậy, ngân hàng không thể thực hiện chi trả cho khách hàng theo yêu cầu.

Vụ việc khách hàng Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng tiết kiệm tại Eximbank đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết.

- Bà Bình chia sẻ, ngân hàng hứa khi có kết luận điều tra sẽ trả lại tiền. Đến nay đã có kết quả điều tra với nội dung ngân hàng phải chịu trách nhiệm về quyền lợi của khách hàng, vì sao ngân hàng vẫn chờ tòa?

- Khi vụ việc được phát giác gần một năm trước, hai bên đã gặp gỡ và thống nhất chờ kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay, nghi can chính vẫn chưa bị bắt giữ, nhiều vấn đề phức tạp xung quanh vụ việc vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, do vậy Eximbank chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cũng xin làm rõ, văn bản mà C44 gửi cho bà Bình và ngân hàng là “thông báo kết quả điều tra”, chưa phải là kết luận điều tra.

- Việc bắt ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) khó khả quan và mất nhiều thời gian thì ngân hàng sẽ thể hiện trách nhiệm của mình như thế nào với khách hàng?

- Đây là một vấn đề nan giải. Với nguyên tắc vụ việc liên quan đến án hình sự cần phải giải quyết bằng phán quyết của tòa án. Trong thời gian chờ đợi kết quả cuối cùng, hai bên cần thẳng thắn, thiện chí trao đổi về khía cạnh pháp lý và thực tiễn, để tìm giải pháp có thể chấp nhận được trên cơ sở tuân thủ pháp lý.

Eximbank cũng đã có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước và đề nghị được trưng cầu giám định từ cơ quan chức năng, để có đánh giá khách quan.

"Không có chuyện cứ mất tiền là bỏ qua quá trình phán quyết"

- Ngân hàng từng đưa ra phương án tạm ứng một khoản cho khách hàng. Vậy khoản tiền 14,8 tỷ đồng tạm ứng cho bà Bình thực chất là tiền gì?

Ông Lê Văn Quyết, CEO Eximbank, cho rằng có nhiều vấn đề phức tạp xung quanh vụ 245 tỷ đồng biến mất của bà Chu Thị Bình, nên nhà băng chưa có cơ sở pháp lý thực hiện yêu cầu của khách.

- Eximbank đề xuất tạm chi 14.8 tỷ đồng và yêu cầu hai bên không công bố thỏa thuận này là xuất phát từ thiện chí của ngân hàng, dựa trên những hồ sơ cụ thể còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Do vậy, ngân hàng không muốn tiết lộ các chi tiết liên quan đến các giao dịch của khách hàng.

Hơn nữa, số tiền tạm chi này được rút từ những sổ tiết kiệm đã được tất toán, bản chính khách hàng đã giao cho ngân hàng lưu giữ theo đúng quy định. Điều này lý giải vì sao số tiền này không được coi là chi trả tiết kiệm thông thường, mà được ghi nhận là tạm chi. Tôi khẳng định một lần nữa việc xử lý cuối cùng phụ thuộc vào phán quyết của tòa.

- Bà Bình nói suốt thời gian dài, ngân hàng xác định bà là khách VIP, cũng không bao giờ rút các khoản tiền gửi của mình bất thường vì luôn gửi kỳ hạn dài 12-15 tháng. Tại sao có những giao dịch rút tiền trước hạn bất thường như thế ngân hàng lại không thông báo, cũng không xác minh với khách?

- Chúng tôi xác định bà Bình là khách hàng quan trọng của ngân hàng trong suốt thời gian qua.Đây cũng là lý do ông Hưng, một phó giám đốc chi nhánh, được phân công trực tiếp chăm sóc, quản lý theo yêu cầu của khách hàng.

Việc khách gửi tiền dài hạn, nhưng do nhu cầu đột xuất đề nghị rút một phần trước hạn là phù hợp với quy định, và cũng không phải là trường hợp cá biệt. Ngoài ra, những giao dịch này được thực hiện trên cơ sở các ủy quyền/lệnh chi do bà Bình ký. Việc có hay không các xác nhận thông báo, chúng tôi chưa có được câu trả lời cuối cùng, khi quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc.

- Ngân hàng có thể nói rõ hơn câu chuyện quản lý tín dụng với các khách hàng VIP như bà Bình, có điều khoản đặc biệt nào khác khách thường không?

- Eximbank áp dụng một nguyên tắc, quy trình giao dịch chung cho mọi khách hàng. Tuy nhiên, những khách hàng lớn, quan trọng, các ngân hàng thường có những quan tâm hỗ trợ nhiều hơn, nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với ngân hàng.

- Nếu ngân hàng vẫn bảo lưu quan điểm chờ quyết định của tòa mới tiếp tục xử lý, thì việc nhà băng làm mất tiền của khách lại phải ra tòa sẽ tạo tiền lệ xấu cho quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách?

- Một lần nữa, chúng tôi khẳng định nếu vụ việc xảy ra do lỗi hoàn toàn từ phía ngân hàng, ngân hàng chúng tôi sẽ thực hiện chi trả ngay mà không qua bất cứ một thủ tục pháp lý nào. Còn không có chuyện cứ mất tiền là bỏ qua quá trình phán quyết.

