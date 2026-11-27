Tim Sweeney, CEO Epic Games, vừa lên tiếng phản đối hệ thống bảo vệ của Anthropic sau khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng Claude. Theo ông, công cụ AI này đã nhầm lẫn hoạt động nghiên cứu lý thuyết tập hợp với hành vi chưng cất mô hình, khiến công việc bị gián đoạn. Sự việc làm dấy lên tranh luận về cách các công ty AI cân bằng giữa bảo mật công nghệ và trải nghiệm người dùng.

CEO Epic Games Tim Sweeney công khai phản đối cơ chế chống chưng cất của Claude sau khi bị chặn yêu cầu nghiên cứu toán học. (Ảnh: X)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Sweeney cho biết Claude đã từ chối hỗ trợ khi ông đang nghiên cứu lý thuyết tập hợp, một lĩnh vực toán học nền tảng liên quan đến các cấu trúc logic. CEO Epic Games cho biết ông chỉ sử dụng tài khoản công ty để gửi yêu cầu khoảng 1-2 giờ mỗi ngày, nhưng vẫn bị hệ thống nghi ngờ thực hiện hoạt động chưng cất AI. Ông bày tỏ sự thất vọng khi một công cụ trả phí lại có thể ngăn cản những công việc hợp pháp của khách hàng.

Chưng cất mô hình (distillation) là kỹ thuật sử dụng đầu ra từ một mô hình AI lớn để huấn luyện hệ thống khác mô phỏng năng lực của nó. Phương pháp này có thể giúp phát triển mô hình nhỏ hơn với chi phí thấp, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị khai thác trái phép khi các tổ chức thu thập hàng loạt câu trả lời hoặc dữ liệu suy luận từ mô hình gốc. Anthropic đã xây dựng các biện pháp phát hiện và ngăn chặn hoạt động này nhằm bảo vệ công nghệ của Claude. Trong công bố hồi tháng 10, hãng thừa nhận bộ lọc có thể nhận diện nhầm một số yêu cầu vô hại, dù tỷ lệ này được công ty đánh giá dưới 0,1%.

Anthropic phải cân bằng giữa việc bảo vệ mô hình Claude và hạn chế tình trạng nhận diện nhầm yêu cầu hợp pháp của người dùng. (Ảnh: FOREX)

Sau khi những phát biểu ban đầu được chú ý, Sweeney tiếp tục làm rõ đối tượng bị ông chỉ trích. Theo CEO Epic Games, vấn đề nằm ở tính năng chống chưng cất chứ không phải chất lượng tổng thể của Claude. Ông thậm chí vẫn đánh giá cao những mô hình tiên tiến nhất của Anthropic. Điều này cho thấy sự bất mãn của Sweeney chủ yếu xuất phát từ cách hệ thống kiểm soát người dùng, thay vì năng lực xử lý của trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, Sweeney vốn là một trong những lãnh đạo ngành game tích cực ủng hộ ứng dụng AI. Ông từng phản đối việc bắt buộc gắn nhãn nội dung sử dụng AI tạo sinh trên các cửa hàng trò chơi, đồng thời thúc đẩy tích hợp những mô hình như Claude và Gemini vào hệ sinh thái công cụ phát triển Unreal Engine. Vì vậy, sự cố lần này phản ánh một nghịch lý đáng chú ý: ngay cả những người ủng hộ AI cũng có thể trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng từ các cơ chế kiểm soát quá nhạy. Với Anthropic, thách thức không chỉ là ngăn chặn hành vi khai thác trái phép mà còn phải bảo đảm người dùng hợp pháp có thể làm việc liên tục, không bị gián đoạn bởi những cảnh báo sai.

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