CEO du thuyền mắc kẹt ở Campuchia viết xin lỗi, nhưng xóa sau vài giờ

Du thuyền Villa Vie Odyssey neo tại cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/10, Kathy Villalba, CEO kiêm đồng sáng lập Công ty Villa Vie Residences, gửi lời xin lỗi tới hành khách trên du thuyền Odyssey, nhiều người trong số này đang mắc kẹt tại Campuchia.

Lời nhắn được đăng trên Circle, nền tảng liên lạc nội bộ của tàu, nhưng biến mất chỉ vài giờ sau đó, theo Business Insider. Ba hành khách có quyền truy cập Circle cũng xác nhận nội dung lời nhắn và việc thông điệp đã bị xóa.

Trong thư, bà Villalba xin lỗi vì chậm lên tiếng, đồng thời thừa nhận bản thân vẫn chưa thể chấp nhận việc hành trình phải dừng lại.

“Tôi biết nhiều người đang tổn thương, lo sợ và giận dữ. Tôi ước mình có thể làm điều gì đó để xoa dịu nỗi đau ấy”, bà viết.

Bên trong du thuyền hạng sang Odyssey. Ảnh: New York Post.

Villa Vie từng quảng bá Odyssey là nơi hành khách có thể sinh sống lâu dài trên biển, với hành trình vòng quanh thế giới kéo dài ba năm rưỡi mỗi chuyến.

Bà Villalba dành toàn bộ tâm huyết cho dự án trong gần hai năm qua. Với bà, con tàu là đứa con tinh thần, còn với hành khách, đó là mái nhà.

Nữ CEO cho biết nhân viên từng gọi bà là “cuốn bách khoa toàn thư về hành khách” vì bà nhớ tên và câu chuyện của từng người. Bà cũng nhắc lại những chuyến đi, tình bạn và kỷ niệm mà mọi người đã cùng trải qua trên tàu.

“Nghĩ đến việc mất đi tất cả những điều đó, tôi cảm thấy trống trải đến mức không thể diễn tả”, bà viết.

Trong lời nhắn, bà Villalba cho biết áp lực từ truyền thông ngày càng lớn. Theo bà, các phóng viên đã liên hệ cả người thân của ban lãnh đạo, kể cả những người không liên quan đến công ty.

Bà nói được luật sư khuyên hạn chế phát ngôn, nhất là khi những trao đổi trong nhóm nội bộ cũng có thể bị công khai. Dù vậy, bà vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới những hành khách đang chịu thiệt hại.

Sau khi thông điệp bị xóa, nhiều đơn vị liên hệ bà Villalba và Villa Vie để đề nghị giải thích nhưng không nhận được phản hồi.

Về hướng giải quyết, nữ CEO cho biết công ty vẫn đang đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng. Bà cũng hy vọng kế hoạch mua lại tàu do một nhóm hành khách khởi xướng sẽ thành công.

“Tôi vẫn không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây”, bà viết, đồng thời cho biết công ty sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng để hành khách có thể tiếp tục cuộc sống trên biển.

Cuối thư, bà Villalba cảm ơn những người đã tin tưởng dự án, mong họ được an toàn, nhận hỗ trợ và giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, ngày 27/10, Villa Vie Residences thông báo đình chỉ hoạt động của Odyssey khi tàu đang neo tại cảng Sihanoukville, Campuchia, với lý do chi phí nhiên liệu tăng cao. Hành khách chỉ có khoảng 7 giờ để thu dọn hành lý và rời tàu.

Việc hành trình đột ngột dừng lại khiến nhiều người phải tìm chỗ ở tạm và tính toán phương án tiếp theo, trong đó có những người đã bán nhà, tài sản hoặc doanh nghiệp để chuyển lên tàu sinh sống lâu dài. Đến nay, hành khách vẫn chưa nhận được thông tin rõ ràng về phương án giải quyết, bao gồm khả năng tiếp tục hành trình và cách xử lý các khoản tiền đã đóng.