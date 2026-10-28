CEO Diễn đàn Kinh tế thế giới: Hội tụ có ý nghĩa đặc biệt với kinh tế Việt Nam

Đó là nhận định của ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khi nói về định vị của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, với chủ đề xuyên suốt “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Điểm đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 là lần đầu tiên các hoạt động trọng tâm trong hai ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với WEF, góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các mạng lưới hợp tác, đổi mới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.

Những thách thức kinh tế cấp bách nhất đòi hỏi sự hợp tác

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Ông Stephan Mergenthaler cho biết việc WEF phối hợp với ban tổ chức Diễn đàn triển khai một số hoạt động chung trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, phản ánh niềm tin chung, rằng những thách thức kinh tế cấp bách nhất hiện nay không thể được giải quyết chỉ bởi Chính phủ, doanh nghiệp hay xã hội riêng lẻ.

Những thách thức đó đòi hỏi sự hợp tác, khát vọng chung và trên hết là tinh thần sẵn sàng biến đối thoại thành hành động.

“Chúng ta đang trải qua giai đoạn chuyển đổi kinh tế sâu sắc. Những bất ổn địa chính trị, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, những thay đổi trong hệ thống năng lượng và tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, đang làm biến đổi nền kinh tế toàn cầu. Những thay đổi này đặt ra những thách thức thực sự mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận trên khắp thế giới”, ông Stephan Mergenthaler cho biết .

Tuy nhiên, những biến động cũng mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt đối với các nền kinh tế có khả năng thích ứng, đổi mới sáng tạo và xây dựng những quan hệ đối tác mới.

CEO Diễn đàn Kinh tế thế giới nhấn mạnh 3 động lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cần tập trung thảo luận tại Diễn đàn.

Thứ nhất là trí tuệ. Các hệ thống thông minh đang thúc đẩy những nền tảng hội tụ công nghệ mới, đồng thời tạo ra những chuyển đổi sâu sắc trong cách thức sản xuất của doanh nghiệp, để các chính phủ cung cấp dịch vụ và con người làm việc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Stephan Mergenthaler tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Thách thức đặt ra hiện nay là chuyển hóa những năng lực mới đầy ấn tượng này thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp có sức cạnh tranh tốt hơn, việc làm chất lượng hơn và cuối cùng là những cải thiện thiết thực trong đời sống người dân.

Điều này đặc biệt cần quan tâm, xem xét khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn là trụ cột của nhiều nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thứ hai là các ngành công nghiệp có khả năng chống chịu và phát triển bền vững. Theo ông Stephan Mergenthaler, các doanh nghiệp trên thế giới đang xem xét lại cách thức và địa điểm tổ chức sản xuất, đầu tư và hoạt động.

Đồng thời, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thông minh hơn và hoạt động sản xuất sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, đang tạo ra những cơ hội mới cho chuyển đổi công nghiệp.

Đối với một nền kinh tế có ngành sản xuất năng động như Việt Nam, sự hội tụ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thứ ba là khả năng kết nối. Tăng trưởng ngày nay phụ thuộc vào khả năng kết nối ý tưởng, nguồn vốn, nhân lực và thị trường.

Các đô thị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng những kết nối này, bởi đây là nơi các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hình thành, nơi doanh nghiệp và doanh nhân gặp gỡ, hợp tác, đồng thời là nơi những cơ hội toàn cầu được chuyển hóa thành hoạt động kinh tế tại địa phương.

“Chúng ta có thể thấy điều đó ngay tại TP.HCM, địa phương có vị thế thuận lợi để củng cố vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng có khả năng kết nối cao”, ông Stephan Mergenthaler khẳng định.

Theo chuyên gia này, tại TP.HCM, tinh thần khởi nghiệp năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế đang tạo nền tảng vững chắc để kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư toàn cầu và những đối tác công nghệ.

Khi Việt Nam tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cao năng suất, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, những kết nối này sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Và chính sự hội tụ sẽ định hình thế hệ tăng trưởng kinh tế tiếp theo.

TP.HCM cần trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết toàn cầu

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng Diễn đàn trở lại với một câu hỏi rộng lớn: Khi những cực tăng trưởng mới đang hình thành, làm thế nào để các cực tăng trưởng ấy có thể kết nối với nhau, hỗ trợ cho nhau và cùng nhau mở ra không gian phát triển mới?

Chủ đề tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới cũng gợi mở cách nhìn về câu chuyện của sự hội tụ.

“Nếu hội tụ là xu thế toàn cầu thì với TP.HCM, đó cũng đang trở thành một yêu cầu chính của không gian phát triển mới. Thành phố hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Theo ông Được, TP.HCM đã mở rộng khả năng liên kết với vùng Đông Nam Bộ, với cả nước, khu vực Đông Nam Á và các mạng lưới kinh tế toàn cầu. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về quy mô, mà là không gian phát triển mới đòi hỏi một tư duy phát triển mới, một phương thức quản trị mới và những năng lực kết nối mới.

TP.HCM ý thức rất rõ: không đô thị nào có thể tự mình xây dựng được tất cả những động lực. Một trung tâm tài chính cần kết nối với các trung tâm tài chính khác. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần kết nối với mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu. Trung tâm logistics cần nằm trong những hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Do vậy, TP.HCM phát triển trong mối liên kết với các địa phương, các vùng kinh tế, các đô thị, các trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các đối tác quốc tế là cách tất yếu khách quan, là mệnh lệnh.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động mang thương hiệu chung với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Thành phố luôn mong muốn được chia sẻ, đóng góp ý tưởng làm thế nào để các đô thị lớn có thể kết nối và hỗ trợ cho nhau. Làm thế nào để vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường được kết nối một cách hiệu quả hơn. Và làm thế nào để những kết nối đó tạo ra những cơ hội hợp tác mới cho tất cả.

“Đặc biệt là làm thế nào để TP.HCM trở thành một mắt xích quan trọng cho chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu”, ông Được chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu tại TP.HCM năm 2025 đã tạo dấu ấn quan trọng với sự tham dự của hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dấu mốc quan trọng này cho thấy TP.HCM đang ngày càng trở thành một không gian đối thoại, kết nối và hợp tác quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM diễn ra từ 26 đến 29/10. Diễn đàn có sự tham dự của 1.800 đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp tham dự từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng bàn luận, kiến tạo những thách thức, biến động toàn cầu, việc phát triển, hợp tác kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Hà Linh